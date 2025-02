Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e1f6075a-4b47-45fd-a8ea-18602469a111","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Ferenc pápának napok óta hörghurutja van, az sem volt biztos, hogy részt vesz a vasárnapi ünnepségen.","shortLead":"Ferenc pápának napok óta hörghurutja van, az sem volt biztos, hogy részt vesz a vasárnapi ünnepségen.","id":"20250209_Elnezest-nehezen-lelegzem-Ferenc-papa-felbehagyta-az-olvasast-a-vasarnapi-misen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1f6075a-4b47-45fd-a8ea-18602469a111.jpg","index":0,"item":"3ba224b9-6f50-4b08-b82f-ce5749dcc9a8","keywords":null,"link":"/elet/20250209_Elnezest-nehezen-lelegzem-Ferenc-papa-felbehagyta-az-olvasast-a-vasarnapi-misen","timestamp":"2025. február. 09. 12:01","title":"\"Elnézést, nehezen veszem a levegőt\" - Ferenc pápa félbehagyta az olvasást a vasárnapi misén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812f50a1-0c6b-4515-9bf3-967db747b89e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem tudni, hogyan került oda az állat.","shortLead":"Nem tudni, hogyan került oda az állat.","id":"20250208_melytengeri-hal-tenerife-tengerpart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/812f50a1-0c6b-4515-9bf3-967db747b89e.jpg","index":0,"item":"4a83cc52-7e01-4f28-994f-522336a32866","keywords":null,"link":"/elet/20250208_melytengeri-hal-tenerife-tengerpart","timestamp":"2025. február. 08. 11:36","title":"Ijesztő mélytengeri hal bukkant fel Tenerife partjainál - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1953c76-31e8-4c45-b2c9-0c2046248f63","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"A zenés életrajzi filmek közül kiemelkedik a most mozikba került Sehol se otthon, amelyben Bob Dylant éppannyira gyarlónak látjuk, mint amilyen zseninek. ","shortLead":"A zenés életrajzi filmek közül kiemelkedik a most mozikba került Sehol se otthon, amelyben Bob Dylant éppannyira...","id":"20250208_Timothee-Chalamet-Bob-Dylan-sehol-se-otthon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1953c76-31e8-4c45-b2c9-0c2046248f63.jpg","index":0,"item":"f8a7286c-68d2-4c8e-9e8b-d129a5dedb3f","keywords":null,"link":"/kultura/20250208_Timothee-Chalamet-Bob-Dylan-sehol-se-otthon","timestamp":"2025. február. 08. 13:00","title":"Timothée Chalamet úgy mutatja be Bob Dylant, hogy minden titkát megtartja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef2ea27-e022-47ab-a352-f6c22a02eeb3","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kétféle aero csomaggal és kétféle váltóval rendelhető új Porsche 911 GT3 egy szuperkönnyű szívómotoros hátsókerék-hajtású adrenalinbomba.","shortLead":"A kétféle aero csomaggal és kétféle váltóval rendelhető új Porsche 911 GT3 egy szuperkönnyű szívómotoros...","id":"20250210_elmenyautozas-kimaxolva-megneztuk-a-legujabb-porsche-911-gt3-at","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ef2ea27-e022-47ab-a352-f6c22a02eeb3.jpg","index":0,"item":"81c93df7-e520-46da-8e89-4a62f6d04ec6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_elmenyautozas-kimaxolva-megneztuk-a-legujabb-porsche-911-gt3-at","timestamp":"2025. február. 10. 07:59","title":"Élményautózás kimaxolva: megnéztük a legújabb Porsche 911 GT3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: vámháború és polgárháború.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250209_Elvitelre-vamhaboru-Donald-Trump-podcast-Csad-HM","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"38ba8583-1da1-4060-a7c2-0e33e844b396","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Elvitelre-vamhaboru-Donald-Trump-podcast-Csad-HM","timestamp":"2025. február. 09. 06:00","title":"Elvitelre #105: Vámháborút kóstoltad már?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d17ffd3-c867-4d43-8d6d-dd64fa25c8a7","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Kash Patel 25 ezer dollárt kapott Igor Lopotanek cégétől azért, hogy szerepeljen a korábban oroszpárti dokumentumfilmeket készítő producer legújabb sorozatában, amely Tucker Carlson platformján jelent meg.","shortLead":"Kash Patel 25 ezer dollárt kapott Igor Lopotanek cégétől azért, hogy szerepeljen a korábban oroszpárti...","id":"20250209_donald-trump-kash-patel-fbi-oroszorszag-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d17ffd3-c867-4d43-8d6d-dd64fa25c8a7.jpg","index":0,"item":"ebfffe8e-5442-47fd-9523-fcbe3587a949","keywords":null,"link":"/vilag/20250209_donald-trump-kash-patel-fbi-oroszorszag-propaganda","timestamp":"2025. február. 09. 11:22","title":"Kreml-közeli orosz propagandafilmestől kapott honoráriumot Trump FBI-igazgatójelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38e850bc-7586-4839-8757-9a2af1dce543","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az első részletre van fedezete a fővárosnak, a másodikra még nincs, de ehhez előbb még amúgy is teljesítenie kell öt feltételt a kormánynak, ami évekbe telhet.","shortLead":"Az első részletre van fedezete a fővárosnak, a másodikra még nincs, de ehhez előbb még amúgy is teljesítenie kell öt...","id":"20250209_vitezy-david-rakosrendezo-karacsony-gergely-budapest-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38e850bc-7586-4839-8757-9a2af1dce543.jpg","index":0,"item":"b5309520-343b-4e80-9cef-e03b037005be","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_vitezy-david-rakosrendezo-karacsony-gergely-budapest-mohu","timestamp":"2025. február. 09. 12:12","title":"Vitézy Dávid bemutatta, milyen feltételeket kell teljesítenie a kormánynak a főváros második részletfizetéséig Rákosrendezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958f69a1-d3b9-44e6-bdd0-ba7ddccb9dc8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Menczer Tamás által gyanúba kevert amerikai út végén olyan oklevelet szerzett a Direkt36 újságírója, amelyen Donald Trump aláírása díszeleg.","shortLead":"A Menczer Tamás által gyanúba kevert amerikai út végén olyan oklevelet szerzett a Direkt36 újságírója, amelyen Donald...","id":"20250209_Panyi-Szabolcs-hosszu-posztban-reagalt-miutan-Menczer-Tamas-betamadta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/958f69a1-d3b9-44e6-bdd0-ba7ddccb9dc8.jpg","index":0,"item":"25731f5d-af6d-4efb-b6fc-f60a2c0e96bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Panyi-Szabolcs-hosszu-posztban-reagalt-miutan-Menczer-Tamas-betamadta","timestamp":"2025. február. 09. 08:34","title":"A Direkt36-os Panyi Szabolcs hosszú posztban reagált, miután Menczer arra utalgatott, hogy amerikai kormánybuktató kiképzésen vett részt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]