[{"available":true,"c_guid":"475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A korrupció elleni küzdelemre felállított Integritás Hatóság közreműködésével több olyan vizsgálat, illetve nyomozás is zajlik, amelynek a középpontjában a Rogán Antal által felügyelt Nemzeti Kommunikációs Hivatal áll. Ez az a hatóság, amelynek az elnökét, Biró Ferencet a hivatali autó jogszerűtlen használatával gyanúsítják, miközben maga a hatóság az utóbbi időben egyre kreatívabban közreműködik korrupciós cselekmények leleplezésében.","shortLead":"A korrupció elleni küzdelemre felállított Integritás Hatóság közreműködésével több olyan vizsgálat, illetve nyomozás is...","id":"20250210_integritas-hatosag-rogan-antal-rendorseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4.jpg","index":0,"item":"e26b58e5-dcd6-4e56-a0c3-0104c4372682","keywords":null,"link":"/360/20250210_integritas-hatosag-rogan-antal-rendorseg-nyomozas","timestamp":"2025. február. 10. 06:30","title":"Nincs még lefutva az Integritás Hatóság és Rogán Antal közötti harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3a0d32-49c8-4627-a805-cd0533b8f9d2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A közgyűlésen résztvevő összes klub támogatta, hogy a MÖSZ csatlakozzon az új nemzetközi szövetséghez.","shortLead":"A közgyűlésen résztvevő összes klub támogatta, hogy a MÖSZ csatlakozzon az új nemzetközi szövetséghez.","id":"20250208_magyar-okolvivo-szakszovetseg-world-boxing-atlepes-kovacs-istvan-nemzetkozi-olimpiai-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c3a0d32-49c8-4627-a805-cd0533b8f9d2.jpg","index":0,"item":"55621e3c-1deb-4ab3-81af-892cfc074235","keywords":null,"link":"/sport/20250208_magyar-okolvivo-szakszovetseg-world-boxing-atlepes-kovacs-istvan-nemzetkozi-olimpiai-bizottsag","timestamp":"2025. február. 08. 21:35","title":"Átlép a World Boxingba a magyar bokszszövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fff1445-b4c2-4537-bf1d-255773c10db4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor beszédet mondott a szélsőjobbos EP-frakció, a Patrióták madridi csúcstalálkozóján, amit többször tapsvihar és ováció szakított meg. A legfontosabb feladata a jelek szerint a Vox-elnök melletti korteskedés volt.","shortLead":"Orbán Viktor beszédet mondott a szélsőjobbos EP-frakció, a Patrióták madridi csúcstalálkozóján, amit többször tapsvihar...","id":"20250208_Orban-Patriotak-elo-beszed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fff1445-b4c2-4537-bf1d-255773c10db4.jpg","index":0,"item":"4e7d6a12-60ab-4439-888d-d2056cef1e2e","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Orban-Patriotak-elo-beszed-ebx","timestamp":"2025. február. 08. 13:07","title":"Soros, népességcsere és gender – végigőrjöngte Orbán beszédét a közönség a madridi csúcson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a0df7c-6197-4225-92a4-39404c118f16","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"A világ oktatási rendszere háromezermilliárd dolláros terhet visz a vállán. A könnyítést a mesterséges intelligencia hozhatja el, de ehhez a tanárokat is tovább kell képezni.","shortLead":"A világ oktatási rendszere háromezermilliárd dolláros terhet visz a vállán. A könnyítést a mesterséges intelligencia...","id":"20250209_hvg-globalis-oktatas-koltsegek-minosegi-tanulastanitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42a0df7c-6197-4225-92a4-39404c118f16.jpg","index":0,"item":"708534ce-f228-4d0d-8407-70bc4eb68434","keywords":null,"link":"/360/20250209_hvg-globalis-oktatas-koltsegek-minosegi-tanulastanitas","timestamp":"2025. február. 09. 13:30","title":"Ruanda nekiállt felszámolni az analfabetizmust a mesterséges intelligencia segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: vámháború és polgárháború.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250209_Elvitelre-vamhaboru-Donald-Trump-podcast-Csad-HM","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"38ba8583-1da1-4060-a7c2-0e33e844b396","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Elvitelre-vamhaboru-Donald-Trump-podcast-Csad-HM","timestamp":"2025. február. 09. 06:00","title":"Elvitelre #105: Vámháborút kóstoltad már?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b407123-08d7-4bc9-bc36-fadff4f1f4e6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ha a németeket is megveri a csapat, ott lesz a játékokon.","shortLead":"Ha a németeket is megveri a csapat, ott lesz a játékokon.","id":"20250208_magyar-noi-jegkorong-valogatott-ausztria-olimpiai-selejtezo-gyozelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b407123-08d7-4bc9-bc36-fadff4f1f4e6.jpg","index":0,"item":"3a433155-5746-4fca-9796-0c12a8c9f3ad","keywords":null,"link":"/sport/20250208_magyar-noi-jegkorong-valogatott-ausztria-olimpiai-selejtezo-gyozelem","timestamp":"2025. február. 08. 20:58","title":"Tizenöt éves játékosa góljával a második meccsét is megnyerte a női hokiválogatott az olimpiai selejtezőtornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740ebae1-4f4f-4611-924f-4b241f7ddeb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő az autóban hagyta a nagyobbik gyermekét. A mozdonyvezető sokkot kapott a péntek este történtektől.","shortLead":"A nő az autóban hagyta a nagyobbik gyermekét. A mozdonyvezető sokkot kapott a péntek este történtektől.","id":"20250208_Gyor-Menfocsanak-vasuti-baleset-tragedia-anya-gyerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/740ebae1-4f4f-4611-924f-4b241f7ddeb5.jpg","index":0,"item":"fbeb488f-63bb-482d-982c-a15c2cd8b720","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Gyor-Menfocsanak-vasuti-baleset-tragedia-anya-gyerek","timestamp":"2025. február. 08. 21:10","title":"A nyolcéves kislány végignézhette, ahogy anyja a kistestvérével a vonat elé lépett Győr közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be9aa73-5493-4472-b9c9-d5eec7ef0e7b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A svájciak döntő többsége attól tart, hogy egy túl szigorú kibocsátási előírással a svájci munkahelyek és az állampolgárok jóléte is veszélybe kerül.","shortLead":"A svájciak döntő többsége attól tart, hogy egy túl szigorú kibocsátási előírással a svájci munkahelyek és...","id":"20250209_svajc-klimavedelem-karosanyag-kibocsatas-szigoritasa-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9be9aa73-5493-4472-b9c9-d5eec7ef0e7b.jpg","index":0,"item":"fdf7f066-7ae9-4253-a044-4c4b1075292e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250209_svajc-klimavedelem-karosanyag-kibocsatas-szigoritasa-nepszavazas","timestamp":"2025. február. 09. 16:23","title":"Népszavazáson utasították el a svájciak, hogy szigorítsák a károsanyag-kibocsátást az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]