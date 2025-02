Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7aa2030c-a59d-423e-ae32-bcf57cbe840f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A baktériumok segíthetnek lebontani a veszélyes örök vegyi anyagokat, bár a módszer még nem tökéletes, de ígéretes.","shortLead":"A baktériumok segíthetnek lebontani a veszélyes örök vegyi anyagokat, bár a módszer még nem tökéletes, de ígéretes.","id":"20250211_orok-vegyi-anyagok-pfa-lebontasa-bakterium-f11","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aa2030c-a59d-423e-ae32-bcf57cbe840f.jpg","index":0,"item":"2728dd6e-3198-4643-ad9a-25c81e9e5390","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_orok-vegyi-anyagok-pfa-lebontasa-bakterium-f11","timestamp":"2025. február. 11. 08:03","title":"Találtak egy baktériumot, ami egész egyszerűen megeszi a mérgező örök vegyi anyagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok válaszának tekinthető a kedd reggeli rendőrségi akció, amelyben Palermóban és területén a Cosa Nostra több mint száznyolcvan tagját vették őrizetbe.","shortLead":"A hatóságok válaszának tekinthető a kedd reggeli rendőrségi akció, amelyben Palermóban és területén a Cosa Nostra több...","id":"20250211_Lehallgatott-telefonbeszelgetes-az-olasz-miniszterelnokot-tamadja-a-sziciliai-maffia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c35377b-3a8a-45ff-81c5-e1c219c000f6.jpg","index":0,"item":"95fbf0a2-8d6f-4110-aabd-80b0d299a80f","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_Lehallgatott-telefonbeszelgetes-az-olasz-miniszterelnokot-tamadja-a-sziciliai-maffia","timestamp":"2025. február. 11. 08:53","title":"Lehallgatott telefonbeszélgetés: az olasz miniszterelnököt támadja a szicíliai maffia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő azonnal meghalt, a kisgyermek életéért a kiérkező mentők sokáig küzdöttek, de végül őt sem tudták megmenteni.","shortLead":"A nő azonnal meghalt, a kisgyermek életéért a kiérkező mentők sokáig küzdöttek, de végül őt sem tudták megmenteni.","id":"20250211_menfocsanak-vonat-ele-lepett-gyogyithatatlan-beteg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20cf1e95-871d-4fcc-8a9d-ad35a7691489.jpg","index":0,"item":"6e19e9ef-ef8d-492c-b9d9-c69f188d7ffd","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_menfocsanak-vonat-ele-lepett-gyogyithatatlan-beteg","timestamp":"2025. február. 11. 09:42","title":"Gyógyíthatatlan beteg volt a kisfiú, akivel az anyja a vonat elé lépett Ménfőcsanaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac3ac42-25a8-4367-9942-94a72dfa931f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem érvényesítették az alkatrészek és a rezsióradíj emelkedését a biztosítók a casco-szerződésekben. Így is 1,7 százalékkal drágult tavaly a díj. Átlagosan 208 300 forintért kötöttek ilyet az autósok, de vajon hányszorosa lehet ennek egy Ferrari cascója?","shortLead":"Nem érvényesítették az alkatrészek és a rezsióradíj emelkedését a biztosítók a casco-szerződésekben. Így is 1,7...","id":"20250210_autozas-casco-biztositasok-atlagos-dija-2024-ben-biztositaskozvetito-insura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eac3ac42-25a8-4367-9942-94a72dfa931f.jpg","index":0,"item":"169d217e-dd70-405d-9a19-ae5a3d9a8691","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_autozas-casco-biztositasok-atlagos-dija-2024-ben-biztositaskozvetito-insura","timestamp":"2025. február. 10. 12:31","title":"Drágult a casco, de nem annyira, mint a szerelők rezsióradíja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Most egy darabig nem fog meccsre járni.","shortLead":"Most egy darabig nem fog meccsre járni.","id":"20250210_meccs-verekedes-reszeg-balhe-ugyeszseg-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"c0a75554-930d-4b6e-9436-9c937f637890","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_meccs-verekedes-reszeg-balhe-ugyeszseg-vademeles","timestamp":"2025. február. 10. 09:43","title":"A magyar–török meccs után részegen eltörte szurkolótársa arccsontját, az ügyészség börtönt és kitiltást kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc20b17-8b42-47d4-92c8-91fe7860d815","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Többször előfordult már Nógrádban, hogy egy településen fényes nappal jelentek meg az erdei állatok.","shortLead":"Többször előfordult már Nógrádban, hogy egy településen fényes nappal jelentek meg az erdei állatok.","id":"20250209_nograd-kisterenye-szarvasok-futasa-nappal-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc20b17-8b42-47d4-92c8-91fe7860d815.jpg","index":0,"item":"ad1cee24-5e72-4df3-ba76-ec88063eb652","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_nograd-kisterenye-szarvasok-futasa-nappal-video","timestamp":"2025. február. 09. 18:32","title":"Szarvasok rohantak fényes nappal a nógrádi Kisterenye utcáin – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"848970df-2d78-4d7a-9bc0-1db6533f6c9c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az LG lakossági felhasználásra szánt új klímája a Dualcool AI Air nevet kapta. Ebből már kitalálható, hogy mesterséges intelligencia dolgozik benne. A vállalat ígérete szerint a továbbfejlesztett modell több téren is érdekes újdonságokat kínál.","shortLead":"Az LG lakossági felhasználásra szánt új klímája a Dualcool AI Air nevet kapta. Ebből már kitalálható, hogy mesterséges...","id":"20250210_lg-klima-legkondi-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/848970df-2d78-4d7a-9bc0-1db6533f6c9c.jpg","index":0,"item":"ed6b0610-f077-4cc0-abe6-b20000bfe0a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_lg-klima-legkondi-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. február. 10. 20:03","title":"Új rendszer kerül a légkondikba, itt az első ilyen klíma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e595df1a-3292-4e9e-aa03-c298a9c7bdc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség javítóintézeti nevelést kért a gyerekre.","shortLead":"Az ügyészség javítóintézeti nevelést kért a gyerekre.","id":"20250210_bonyi-keseles-kiskoru-vademeles-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e595df1a-3292-4e9e-aa03-c298a9c7bdc8.jpg","index":0,"item":"e39bdb50-354a-4070-8e60-ff69b43e1d47","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_bonyi-keseles-kiskoru-vademeles-ebx","timestamp":"2025. február. 10. 08:16","title":"Vádat emeltek a bőnyi kislány ellen, aki egy húszcentis késsel próbálta megölni egy osztálytársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]