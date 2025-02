Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bb196640-47cc-40bf-b835-dabffc10cb4a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Túlélt egy újabb bizalmatlansági indítványt a centrista François Bayrou által vezetett francia kormány.","shortLead":"Túlélt egy újabb bizalmatlansági indítványt a centrista François Bayrou által vezetett francia kormány.","id":"20250210_Meg-mindig-talpon-a-francia-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb196640-47cc-40bf-b835-dabffc10cb4a.jpg","index":0,"item":"5b668ad8-e268-4c21-805e-07474e782047","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Meg-mindig-talpon-a-francia-kormany","timestamp":"2025. február. 10. 19:15","title":"Továbbra is talpon a francia kormány, a harmadik bizalmatlansági indítványt is túlélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ebbf33-a5ff-46ca-a8c6-1c0c6059ba7a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megalázóan alacsonynak tartják a bérüket, amit 2022 óta nem emeltek. Duplázni szeretnének.","shortLead":"Megalázóan alacsonynak tartják a bérüket, amit 2022 óta nem emeltek. Duplázni szeretnének.","id":"20250210_kormanytisztviselok-sztrajkja-alacsony-ber-beremeles-Magyar-Koztisztviselok-Kozalkalmazottak-es-Kozszolgalati-Dolgozok-Szakszervezete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ebbf33-a5ff-46ca-a8c6-1c0c6059ba7a.jpg","index":0,"item":"0a2f16d2-3b38-4642-bd36-b3a8954eaa20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_kormanytisztviselok-sztrajkja-alacsony-ber-beremeles-Magyar-Koztisztviselok-Kozalkalmazottak-es-Kozszolgalati-Dolgozok-Szakszervezete","timestamp":"2025. február. 10. 12:08","title":"Sztrájkra készülnek a kormánytisztviselők az alacsony bérek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e14f56a-418d-46ed-8cd5-d98dceab8ecc","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A VOSZ nélkül kötött alkut az MKIK Nagy Márton minisztériumával, így kizárólag rajta keresztül pályázhatnak a vállalkozók a tőkeprogramra.","shortLead":"A VOSZ nélkül kötött alkut az MKIK Nagy Márton minisztériumával, így kizárólag rajta keresztül pályázhatnak...","id":"20250212_Parraghnal-is-ugyesebben-manoverezett-a-Kamara-uj-elnoke-maris-szazmilliardos-tokealapon-ul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e14f56a-418d-46ed-8cd5-d98dceab8ecc.jpg","index":0,"item":"9d5f5568-ed72-4d7a-b818-ba0447305d7b","keywords":null,"link":"/360/20250212_Parraghnal-is-ugyesebben-manoverezett-a-Kamara-uj-elnoke-maris-szazmilliardos-tokealapon-ul","timestamp":"2025. február. 12. 06:00","title":"Parraghnál is ügyesebben manőverezett a Kamara új elnöke, máris százmilliárdos tőkealapon ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72828cc-7192-438f-97e1-4818963e50ca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felelősségre vonástól tartva azonnal repülőre ült, és hazautazott. ","shortLead":"A felelősségre vonástól tartva azonnal repülőre ült, és hazautazott. ","id":"20250211_izreal-gaza-katona-haborus-bun-vakacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b72828cc-7192-438f-97e1-4818963e50ca.jpg","index":0,"item":"89b6459b-23f5-43fb-996e-425af1c6245d","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_izreal-gaza-katona-haborus-bun-vakacio","timestamp":"2025. február. 11. 12:38","title":"Háborús bűnökkel vádoltak meg brazíliai vakációján egy izraeli tartalékos katonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Arra kíváncsi, hogy az USAID kiket támogatott Szlovákiában, és szívesen találkozna is a milliárdossal.","shortLead":"Arra kíváncsi, hogy az USAID kiket támogatott Szlovákiában, és szívesen találkozna is a milliárdossal.","id":"20250210_robert-fico-elon-musk-szlovakia-usaid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86.jpg","index":0,"item":"4662f70b-9572-4187-a87c-8d30886e3d0a","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_robert-fico-elon-musk-szlovakia-usaid","timestamp":"2025. február. 10. 17:17","title":"Fico levélben tudakolja Elon Musktól, hogy milyen amerikai pénzek mentek szlovákiai civileknek és újságíróknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e05a2afa-c36a-40d7-8868-89754000bd85","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Rod Blagojevich 2009-ben pénzért kínálta azt a szenátusi posztot, amelyet az elnökké választott Barack Obama töltött be korábban.","shortLead":"Rod Blagojevich 2009-ben pénzért kínálta azt a szenátusi posztot, amelyet az elnökké választott Barack Obama töltött be...","id":"20250211_egyesult-allamok-elnoki-kegyelem-donald-trump-rod-blagojevich","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e05a2afa-c36a-40d7-8868-89754000bd85.jpg","index":0,"item":"dd2e2d9d-0692-4341-a2f3-2d7c6f1a7f1a","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_egyesult-allamok-elnoki-kegyelem-donald-trump-rod-blagojevich","timestamp":"2025. február. 11. 14:42","title":"Trump kegyelmet adott Illinois korrupció miatt elítélt volt kormányzójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d27651-5b9d-4bb9-bf5f-f08fddc853f9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A csomagolóanyag a ludas: még alapvetően egészséges ételek is veszélyesek lehetnek egy új tanulmány szerint, úgynevezett örök vegyi anyagokkal szennyezheti őket például a műanyag. Hasonló a probléma az éttermi, elviteles élelmiszerekkel is.","shortLead":"A csomagolóanyag a ludas: még alapvetően egészséges ételek is veszélyesek lehetnek egy új tanulmány szerint...","id":"20250210_pfa-orok-vegyi-anyagok-csomagoloanyagok-ettermi-elviteles-etelek-feldolgozott-husfelek-hot-dog-tea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81d27651-5b9d-4bb9-bf5f-f08fddc853f9.jpg","index":0,"item":"2d4a60fe-2b37-4b9c-acd6-f50d7c6ba821","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_pfa-orok-vegyi-anyagok-csomagoloanyagok-ettermi-elviteles-etelek-feldolgozott-husfelek-hot-dog-tea","timestamp":"2025. február. 10. 12:03","title":"Szereti a teát? És a hot-dogot? Csurig lehetnek veszélyes vegyi anyagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81197b8e-19dc-4b74-956f-c9546e32989a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Testközelből ismerkedtünk meg a japán gyártó első hibrid modelljének alapot adó bájos kis Toyota Sports 800-zal.","shortLead":"Testközelből ismerkedtünk meg a japán gyártó első hibrid modelljének alapot adó bájos kis Toyota Sports 800-zal.","id":"20250211_megneztuk-az-elso-hibrid-toyota-sports-800-60-eves-apro-es-cuki-sportkocsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81197b8e-19dc-4b74-956f-c9546e32989a.jpg","index":0,"item":"1a846c7c-7f1e-481e-a34e-5a5f0e3909ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_megneztuk-az-elso-hibrid-toyota-sports-800-60-eves-apro-es-cuki-sportkocsi","timestamp":"2025. február. 11. 06:41","title":"Hihetetlen, de már 60 éves a Toyota hibrid technikája, ami egy apró és cuki sportkocsiban debütált – körbefotóztuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]