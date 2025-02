Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"25deb416-b87b-49fe-8bb1-05a442a6a0d7","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Budapestnél változatlanul a vitatott 89 milliárd forint szerepel.","shortLead":"Budapestnél változatlanul a vitatott 89 milliárd forint szerepel.","id":"20250211_Hivatalosan-is-kozzetettek-a-telepuleseket-sujto-szolidaritasi-hozzajarulas-osszeget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25deb416-b87b-49fe-8bb1-05a442a6a0d7.jpg","index":0,"item":"92dfcd96-2e40-4356-baf8-ad4ce7b9e8e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_Hivatalosan-is-kozzetettek-a-telepuleseket-sujto-szolidaritasi-hozzajarulas-osszeget","timestamp":"2025. február. 11. 21:03","title":"Hivatalosan is közzétették a településeket sújtó szolidaritási hozzájárulás összegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d70f01d-103f-4ce9-9bca-0a2d202f6e4c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Február 14-én, azaz pénteken 18 órától február 16-án hajnali 2 óráig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt bankszünnap lesz a K&H Banknál. Az ügyfeleknek nem árt előtte felkészülniük az ezzel járó technikai leállásra.","shortLead":"Február 14-én, azaz pénteken 18 órától február 16-án hajnali 2 óráig banki informatikai rendszerek fejlesztése miatt...","id":"20250211_kh-bank-karbantartas-leallas-bankszunnap-nem-mukodik-utalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d70f01d-103f-4ce9-9bca-0a2d202f6e4c.jpg","index":0,"item":"a40b189e-e169-47e8-8530-fe7f74e28a50","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_kh-bank-karbantartas-leallas-bankszunnap-nem-mukodik-utalas","timestamp":"2025. február. 11. 20:02","title":"32 órás leállás jön a K&H Banknál, ezeket mindenképpen tegye meg még előtte, péntekig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"700f85f1-3613-40e2-9149-5f8254c56d35","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Oroszország phenjani nagykövete a testvéri kapcsolat megnyilvánulásának nevezte, hogy az Ukrajnában megsebesült oroszok észak-koreai kórházakban gyógyulhatnak.","shortLead":"Oroszország phenjani nagykövete a testvéri kapcsolat megnyilvánulásának nevezte, hogy az Ukrajnában megsebesült oroszok...","id":"20250211_oroszorszag-ukrajna-eszak-korea-sebesult-korhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/700f85f1-3613-40e2-9149-5f8254c56d35.jpg","index":0,"item":"f2f2b9d3-82a7-42c6-8b9e-fe7acb69f9bd","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_oroszorszag-ukrajna-eszak-korea-sebesult-korhaz","timestamp":"2025. február. 11. 10:50","title":"Észak-Koreában láttak el több száz sebesült orosz katonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"A Szvetofor nevű orosz diszkont áruházlánc több tucat boltját zárták be számos oroszországi régióban egyelőre ideiglenesen, miután a hatóságok közegészségügyi és egyéb súlyos szabálytalanságokat fedeztek fel az üzletekben. A Szvetofor – Mere és My Price márkanév alatt – több nyugat-európai országban is jelen van, és valószínűleg Magyarországon is meg kíván jelenni. A hazai botrány hátrányosan érintheti a külföldi terjeszkedési terveket. ","shortLead":"A Szvetofor nevű orosz diszkont áruházlánc több tucat boltját zárták be számos oroszországi régióban egyelőre...","id":"20250212_Sorra-zarjak-be-a-Magyarorszagon-is-terjeszkedni-akaro-Mere-orosz-diszkontlanc-boltjait-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c0d07d2-f833-47c6-aade-c5dac15e636f.jpg","index":0,"item":"7e3e3832-81f2-4a3d-ab11-b3a72290ad28","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Sorra-zarjak-be-a-Magyarorszagon-is-terjeszkedni-akaro-Mere-orosz-diszkontlanc-boltjait-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 04:50","title":"Sorra zárják be a Magyarországon is terjeszkedni akaró Mere orosz diszkontlánc boltjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c06e20da-42e9-4067-8d2a-400d6ea0f2f1","c_author":"HVG Pszichológia 360","category":"360","description":"Közhely, hogy a kutyák és gazdáik hasonlítanak egymásra. De ettől még igaz lehet, mutatta ki a Jenai Egyetem pszichológiai kutatócsoportja.","shortLead":"Közhely, hogy a kutyák és gazdáik hasonlítanak egymásra. De ettől még igaz lehet, mutatta ki a Jenai Egyetem...","id":"20250211_hvg-kutyak-gazdaik-hasonlosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c06e20da-42e9-4067-8d2a-400d6ea0f2f1.jpg","index":0,"item":"943d9273-8318-4067-8580-79232a42c4d7","keywords":null,"link":"/360/20250211_hvg-kutyak-gazdaik-hasonlosag","timestamp":"2025. február. 11. 16:00","title":"Kiderült, hogyan választanak kutyát az emberek – a hasonlóság meglepő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte a zöld radikális szervezeteknek is tudomásul kellene venniük, hogy amit szabad Ausztriában, azt szabad Magyarországon is. ","shortLead":"Szerinte a zöld radikális szervezeteknek is tudomásul kellene venniük, hogy amit szabad Ausztriában, azt szabad...","id":"20250211_lazar-janos-ferto-to-fejlesztes-ausztria-megszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d79c84f-c54c-442a-9b48-35d0dce01ed5.jpg","index":0,"item":"41cf2048-577d-4ba0-9d72-35b51ff9bdb8","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_lazar-janos-ferto-to-fejlesztes-ausztria-megszallas","timestamp":"2025. február. 11. 14:17","title":"Lázár János szerint Ausztria „megszállási terve” miatt akadt meg a Fertő tó fejlesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ac69a2-71d4-40bb-847e-885585502e34","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Minden jel arra utal, hogy a gép különleges engedélyt kapott. ","shortLead":"Minden jel arra utal, hogy a gép különleges engedélyt kapott. ","id":"20250212_oroszorszag-egyesult-allamok-amerikai-repulogep-moszkva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1ac69a2-71d4-40bb-847e-885585502e34.jpg","index":0,"item":"d84f6bf1-354c-4461-9194-7927596d46fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_oroszorszag-egyesult-allamok-amerikai-repulogep-moszkva","timestamp":"2025. február. 12. 10:28","title":"Moszkvában landolt egy amerikai repülőgép, azonnal beindultak a találgatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b00189c-1d7c-4b3e-a1aa-e75d65169e01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az arab országok közös álláspont kialakításán dolgoznak.","shortLead":"Az arab országok közös álláspont kialakításán dolgoznak.","id":"20250212_gazai-ovezet-palesztinok-donald-trump-arab-liga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b00189c-1d7c-4b3e-a1aa-e75d65169e01.jpg","index":0,"item":"577ddfae-4730-40c0-8bf2-eea16bef07a7","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_gazai-ovezet-palesztinok-donald-trump-arab-liga","timestamp":"2025. február. 12. 10:49","title":"Palesztin őslakosokat emlegetve szállt bele Trump gázai tervébe az Arab Liga főtitkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]