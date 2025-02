Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ír kutatók a mesterséges intelligencia segítségével vizsgáltak be 180 e-cigarettához használható patront, és arra jutottak, hogy azok akutan mérgező, egészségügyi problémát okozó és irritáló anyagokat is tartalmaznak.","shortLead":"Ír kutatók a mesterséges intelligencia segítségével vizsgáltak be 180 e-cigarettához használható patront, és arra...","id":"20250214_e-cigaretta-izesites-patron-mergezo-anyagok-egeszsegugyi-kockazat-dohanyzas-e-cigaretta-hatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9f2e249-406b-423e-a2d3-dd2eae24007f.jpg","index":0,"item":"03c9d864-913e-49ae-a584-63d4914c4211","keywords":null,"link":"/tudomany/20250214_e-cigaretta-izesites-patron-mergezo-anyagok-egeszsegugyi-kockazat-dohanyzas-e-cigaretta-hatasa","timestamp":"2025. február. 15. 10:03","title":"E-cigarettát szív? Tudjon róla: meglesz a következménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nézze meg, szerencséje volt-e.","shortLead":"Nézze meg, szerencséje volt-e.","id":"20250215_Itt-vannak-az-otos-lotto-nyeroszamai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2d91e97-f510-4279-b855-e8226831a5cf.jpg","index":0,"item":"9c645b95-b0ac-4b33-8211-aa32f2ec77aa","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Itt-vannak-az-otos-lotto-nyeroszamai","timestamp":"2025. február. 15. 20:03","title":"Itt vannak az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"255c25d5-bb0f-4567-9b2f-337d4002039c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt tavaly novemberi népszavazási kezdeményezését korábban már elutasította a Nemzeti Választási Bizottság, ezért fordultak a Kúriához. ","shortLead":"A párt tavaly novemberi népszavazási kezdeményezését korábban már elutasította a Nemzeti Választási Bizottság, ezért...","id":"20250216_A-Kuria-elkaszalta-a-Momentum-fellebbezeset-a-Nolimpia-20-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/255c25d5-bb0f-4567-9b2f-337d4002039c.jpg","index":0,"item":"fb1e6380-4211-4833-a1bc-78d4c125bcb3","keywords":null,"link":"/itthon/20250216_A-Kuria-elkaszalta-a-Momentum-fellebbezeset-a-Nolimpia-20-ugyeben","timestamp":"2025. február. 16. 15:36","title":"A Kúria elkaszálta a Momentum fellebbezését a Nolimpia 2.0 ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24872dbd-6cc6-424f-bf3d-16d09af52560","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Keményen kiosztotta, sőt megfenyegette a NER-t és annak haszonélvezőit a Tisza Párt kongresszusán Magyar Péter, aki nem kímélte Orbán Viktort sem. A párt már kampányüzemmódra kapcsolva néhány leendő szakpolitikusát is felvillantotta, a pártelnök pedig választási ígéretcunamit adott elő sok logikus, néhány meghökkentő és pár egészen meglepő állítást téve.","shortLead":"Keményen kiosztotta, sőt megfenyegette a NER-t és annak haszonélvezőit a Tisza Párt kongresszusán Magyar Péter, aki nem...","id":"20250215_Magyar-Peter-kampany-orszagertekelo-evertekelo-Tisza-Part-kongresszus-Orban-NER-igeret-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24872dbd-6cc6-424f-bf3d-16d09af52560.jpg","index":0,"item":"b775b6bd-3eb5-46be-866e-c30eae7a34e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Magyar-Peter-kampany-orszagertekelo-evertekelo-Tisza-Part-kongresszus-Orban-NER-igeret-ebx","timestamp":"2025. február. 15. 20:22","title":"Magyar Péter végre berúgta a kampánymotort: országértékelőjében fenyegetett, lelkesített és annyi mindent ígért, hogy csak na!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c137a5f6-ae84-4ec6-b38e-135c8328c2b6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A félelem a túlélést biztosító ősi ösztön. Az érzést mindenki ismeri, azaz csak majdnem mindenki. Vannak ugyanis olyan emberek, akikből orvosilag igazoltan hiányzik.","shortLead":"A félelem a túlélést biztosító ősi ösztön. Az érzést mindenki ismeri, azaz csak majdnem mindenki. Vannak ugyanis olyan...","id":"20250216_felelem-nelkuli-emberek-felelemerzet-hianya-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c137a5f6-ae84-4ec6-b38e-135c8328c2b6.jpg","index":0,"item":"43f921b1-031d-4ad8-9b7f-36b73f058810","keywords":null,"link":"/tudomany/20250216_felelem-nelkuli-emberek-felelemerzet-hianya-betegseg","timestamp":"2025. február. 16. 08:03","title":"Tényleg jó nekik? Ilyenek a valóban félelem nélküli emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e0f72f-87d4-42b7-9fb2-ab48b7938b42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes korábban azzal haknizta végig a bulvárlapokat, hogy a rendőrség elnézést kért tőle, miután megszűnt a rendőrigazolványa ügyében indított eljárás.","shortLead":"Az énekes korábban azzal haknizta végig a bulvárlapokat, hogy a rendőrség elnézést kért tőle, miután megszűnt...","id":"20250216_Uzent-a-rendorseg-Delhusa-Gjonnak-Nincs-okunk-elnezest-kerni-nem-is-tettuk-meg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67e0f72f-87d4-42b7-9fb2-ab48b7938b42.jpg","index":0,"item":"1f7eb1e3-45f3-40b1-be75-27fc9735f277","keywords":null,"link":"/elet/20250216_Uzent-a-rendorseg-Delhusa-Gjonnak-Nincs-okunk-elnezest-kerni-nem-is-tettuk-meg-ebx","timestamp":"2025. február. 16. 15:05","title":"Üzent a rendőrség Delhusa Gjonnak: Nincs okunk elnézést kérni, nem is tettük meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde6f0f5-9a85-42ce-9abb-e450c327c2d5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyenként 100 ezer forintot kérnek értük.","shortLead":"Egyenként 100 ezer forintot kérnek értük.","id":"20250216_Vegrehajtas-ala-kerult-Notar-Mary-14-dala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dde6f0f5-9a85-42ce-9abb-e450c327c2d5.jpg","index":0,"item":"5880d06e-70d6-4b3d-bb33-a0543d395a05","keywords":null,"link":"/elet/20250216_Vegrehajtas-ala-kerult-Notar-Mary-14-dala","timestamp":"2025. február. 16. 10:20","title":"Végrehajtás alá került Nótár Mary 14 dala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa655cc-1ca3-464a-9b0d-f7198d6c24c8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A peronon zarándokok tömegében történt a szerencsétlenség.","shortLead":"A peronon zarándokok tömegében történt a szerencsétlenség.","id":"20250216_Tucatnyi-embert-tapostak-halalra-Ujdelhi-fopalyaudvaran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0aa655cc-1ca3-464a-9b0d-f7198d6c24c8.jpg","index":0,"item":"f5d33026-e693-4b53-b075-27a6df6472e0","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_Tucatnyi-embert-tapostak-halalra-Ujdelhi-fopalyaudvaran","timestamp":"2025. február. 16. 09:14","title":"Tucatnyi embert tapostak halálra Újdelhi főpályaudvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]