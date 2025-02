Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a6ceb702-0fe8-48b9-80f2-a13f9da02c4d","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Amerikai pénzből, amerikai chipekkel, amerikai érdekek mentén zajlik az MI fejlesztése, akinek pedig ez nem tetszik, az mehet a kínaiakhoz – így foglalható össze J.D. Vance amerikai alelnök keddi beszéde az iparág jövőjét taglaló párizsi csúcstalálkozón. Sokaknak nem vált még világossá, de ha az EU aláveti magát az Egyesült Államok akaratának, az alapjaiban rengetheti meg az európai jog keretrendszereit. Vélemény.","shortLead":"Amerikai pénzből, amerikai chipekkel, amerikai érdekek mentén zajlik az MI fejlesztése, akinek pedig ez nem tetszik...","id":"20250215_USA-ultimatum-europa-mesterseges-intelligencia-jd-vance-parizs-mi-csucstalalkozo-ai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6ceb702-0fe8-48b9-80f2-a13f9da02c4d.jpg","index":0,"item":"3f8fbf50-a57c-47a5-bbcd-1248c172ec9f","keywords":null,"link":"/360/20250215_USA-ultimatum-europa-mesterseges-intelligencia-jd-vance-parizs-mi-csucstalalkozo-ai","timestamp":"2025. február. 15. 11:30","title":"Az USA ultimátumot adott Európának a mesterséges intelligencia ügyében, és ennek óriási veszélyei vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c645232-be85-4182-b8c6-1a4217419824","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A MAGA-influenszer Ashley St. Clair a Valentin-napot választotta ki arra, hogy megossza a nyilvánossággal, öt hónappal ezelőtt gyereke született a milliárdostól. ","shortLead":"A MAGA-influenszer Ashley St. Clair a Valentin-napot választotta ki arra, hogy megossza a nyilvánossággal, öt hónappal...","id":"20250215_elon-musk-ashley-st-clair-kozos-gyerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c645232-be85-4182-b8c6-1a4217419824.jpg","index":0,"item":"93034f10-9051-4c57-b74a-4baca8cd5ce8","keywords":null,"link":"/elet/20250215_elon-musk-ashley-st-clair-kozos-gyerek","timestamp":"2025. február. 15. 09:49","title":"Úgy tűnik, Elon Musknak titokban született még egy gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b3484ec-d266-485b-82d0-7dbd875f3e6d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tavaly ünnepelte a 100. születésnapját.","shortLead":"Tavaly ünnepelte a 100. születésnapját.","id":"20250215_meghalt-banffy-katalin-grofno","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b3484ec-d266-485b-82d0-7dbd875f3e6d.jpg","index":0,"item":"c0565141-8f1e-4e1e-b4d9-003a100e3102","keywords":null,"link":"/kultura/20250215_meghalt-banffy-katalin-grofno","timestamp":"2025. február. 15. 11:09","title":"Meghalt Bánffy Katalin grófnő, a bonchidai Bánffy-kastély tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e457a252-743f-4fb9-ba03-b666ce4e2a7b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Jubileumi koncerttel ünnepelte 80. születésnapját Földes László Hobo, akinek ennyi idősen sem okozott gondot 2 órán át megállás nélkül szórakoztatnia a közönséget a Budapest Arénában.","shortLead":"Jubileumi koncerttel ünnepelte 80. születésnapját Földes László Hobo, akinek ennyi idősen sem okozott gondot 2 órán át...","id":"20250216_hobo-arena-koncert-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e457a252-743f-4fb9-ba03-b666ce4e2a7b.jpg","index":0,"item":"41a15f4c-4cec-45d1-a643-080cd3afc167","keywords":null,"link":"/elet/20250216_hobo-arena-koncert-fotok","timestamp":"2025. február. 16. 14:01","title":"\"Játszom, amíg élek” - ilyen volt Hobo arénakoncertje, amire még Orbán Viktor is elment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29d30740-be32-4556-94f8-afaac9afb2d8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Több ezer kész Cybertruck vár még vevőre, amelyek miatt az új árengedmények kétszer akkorák akár, mint egy hónappal korábban.","shortLead":"Több ezer kész Cybertruck vár még vevőre, amelyek miatt az új árengedmények kétszer akkorák akár, mint egy hónappal...","id":"20250216_Tesla-Cybertruck-akcio-eladasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29d30740-be32-4556-94f8-afaac9afb2d8.jpg","index":0,"item":"7328d20a-7b8e-4d4f-89c5-b0f9b6f2438a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250216_Tesla-Cybertruck-akcio-eladasok","timestamp":"2025. február. 16. 09:49","title":"Akciózza a Tesla a Cybertruckot, mert hegyekben állnak a készletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7b0e3a-a876-481b-8261-e56fa4f1957c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Japánban hamarosan kötelező lesz a pedáltévesztés elleni védelem az autókban. Az időnként veszélyes „félrelépések” okait is vizsgálják már, de biztos megoldás egyelőre nincs. ","shortLead":"Japánban hamarosan kötelező lesz a pedáltévesztés elleni védelem az autókban. Az időnként veszélyes „félrelépések”...","id":"20250216_hvg-pedaltevesztes-balesetek-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be7b0e3a-a876-481b-8261-e56fa4f1957c.jpg","index":0,"item":"c60f1fa0-7df7-48f4-9fe9-36f313bcbaa2","keywords":null,"link":"/360/20250216_hvg-pedaltevesztes-balesetek-megoldas","timestamp":"2025. február. 16. 13:30","title":"Egyre többen lépnek a fék helyett a gázpedálra. Miért? És mi lehet a megoldás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f80745c-a08f-4027-b617-38e07a98a31a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó Hír: az állam kifizeti az állampapírokra járó kamatot, jelentette be Orbán Viktor január derekán. Ez valóban jó, azt azonban sokan nem tudják, mivel járna, ha ez nem valósulna meg és egyáltalán miért jó befektetés az állampapír.","shortLead":"Jó Hír: az állam kifizeti az állampapírokra járó kamatot, jelentette be Orbán Viktor január derekán. Ez valóban jó, azt...","id":"20250217_Kasszakulcs-42-allampapir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f80745c-a08f-4027-b617-38e07a98a31a.jpg","index":0,"item":"5aa3501b-a492-4aa8-ad87-f8a297039dc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250217_Kasszakulcs-42-allampapir","timestamp":"2025. február. 17. 05:50","title":"Kinek érdemes állampapírt vennie és kinek nem? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oroszország-szakértő a Müncheni Biztonságpolitikai Fórum kapcsán írt egy gyorselemzést.","shortLead":"Az Oroszország-szakértő a Müncheni Biztonságpolitikai Fórum kapcsán írt egy gyorselemzést.","id":"20250215_Racz-Andras-Meg-nem-dolt-el-Ukrajna-sorsa-nincsen-amerikai-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46.jpg","index":0,"item":"2c84de29-d6d2-4cef-b07f-d7e29074b818","keywords":null,"link":"/itthon/20250215_Racz-Andras-Meg-nem-dolt-el-Ukrajna-sorsa-nincsen-amerikai-terv","timestamp":"2025. február. 15. 16:54","title":"Rácz András: Még nem dőlt el Ukrajna sorsa, egyelőre nincsen amerikai terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]