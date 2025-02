A Telex birtokába került a régóta készülő új KRESZ néhány konkrétuma. A kormányzati munkaanyag szerint jelentősen módosulhatnak a szabályok a gyalogosokra, kerékpárosokra, elektromos rolleresekre, autósokra és tanuló vezetőkre vonatkozóan. A 27 oldalas jelentés egyéves szakmai előkészítő munka eredménye, amelyben 100 szakértő és 70 szervezet vett részt.

A táblák vagy jelzőlámpák jelentése ugyanúgy változatlan maradhat, mint a nemzetközi jogrendbe illeszkedő egyéb közlekedési szabályok. Ugyanakkor az új szabályrendszert a mai magyarországi közlekedési szokásokhoz igazítanák. A munkaanyag szerint a legfontosabb változások a következők:

A gyalogosoknak az úttesten és a vasúti átjáróban tilos lenne mobiltelefont használni vagy figyelmet elvonó tevékenységet végezni.

Lakott területen kívül 3 év alatti gyermekkel csak ülve lehetne utazni közösségi közlekedési eszközökön.

Óvodák és iskolák közelében „suli/ovi övezeteket” hoznának létre speciális szabályokkal. Tanítási időben fokozott óvatosságot várnának el a járművezetőktől, a sebességhatár pedig 30 km/óra lenne.

Autóúton 110 km/óra helyett akár 120 km/órás sebesség is engedélyezhető lenne. Autópályák egyes szakaszain 140 km/órás gyors szakaszokat jelölhetnek ki. Teherautók, buszok és utánfutót vontató autók sebességhatárát 70-ről 90 km/órára emelnék lakott területen kívül.

Bekerülne az úgynevezett cipzárelv is a közvetlen gyakorlatba, amikor a sávok megszűnésekor a forgalom függvényében kell beengedni az érkező járműveket. Külön tábla előírhatja a cipzárelv kötelező alkalmazását, amit az egyenesen haladók kötelesek lesznek betartani.

Érdekes újdonság, hogy B-kategóriás jogosítvánnyal 125 köbcentis motorok és robogók vezetése is engedélyezett lehet. Ezzel együtt a segédmotorok legnagyobb megengedett sebességét 40 km/óráról 45 km/órára emelhetik.

A kerékpárosokra és az elektromos rolleresekre vonatkozó szabályok is jelentősen változnának:

Kötelezővé tennék a kerékpáros sisak viselését a bicikliken 14 éves kor alatt.

Bevezetnék a „vegyes használatú sávrész” fogalmát, amely az úttest jobb szélén biztosítana helyet a számukra.

Jöhet a kötelező távolságtartás is. A kerékpárosok előzése során 50 km/óráig legalább 1 méter, ennél nagyobb sebességnél pedig minimum 1,5 méter oldaltávolságot kell tartaniuk a járművezetőknek.

Az elektromos rollerek használatát is szabályoznák: a legfeljebb 25 km/óra sebességre képes rollereket 12 évnél idősebbek használhatnák. A járdán 10 km/órával, máshol 20-szal mehetnének, ha más korlátozás nincs. Az erősebb elektromos rollereket 14 évnél idősebbek használhatnák, és maximum 45 km/órával.

A közlekedés gördülékenyebbé tételére új előzési szabályokat vezetnének be a kétkerekűek számára. A kerékpárosok az álló vagy lassan haladó járművek mellett jobbról előre haladhatnának, míg a segédmotorosok a sorok közt vagy szintén jobbról, a motorosok pedig balról is előzhetnének. Ez a szabály kizárólag a kereszteződésig vagy a megállásig lenne érvényes, és 25 km/órás sebességkorlátozás is vonatkozna rá. Emellett lakott területen is kötelezővé tennék a tompított fényszóró használatát azoknál az autóknál, amelyek nem rendelkeznek nappali menetfénnyel.

A jogosítványszerzés folyamata is módosulhat. Bevezetnék a szimulátoros oktatást, amely egyes gyakorlati órákat kiválthatna, és lehetővé tennék a családtagi vezetést is, bizonyos feltételekkel. Emellett új közlekedési zónák kialakítását tervezik, például kerékpáros utcákat és vegyes övezeteket, valamint további közlekedési táblákkal bővítenék a rendszert.