[{"available":true,"c_guid":"37b0f08d-eb43-4315-b6cf-e778d5b22597","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Pete Maroccót egyszer már eltávolították a szervezettől, most újult erővel látott neki a felforgatásának.","shortLead":"Pete Maroccót egyszer már eltávolították a szervezettől, most újult erővel látott neki a felforgatásának.","id":"20250219_New-York-Times-usaid-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37b0f08d-eb43-4315-b6cf-e778d5b22597.jpg","index":0,"item":"b3825927-b3b4-4c15-bd72-bec8b704bbda","keywords":null,"link":"/360/20250219_New-York-Times-usaid-lapszemle","timestamp":"2025. február. 19. 07:37","title":"New York Times: Orbán embere az elsők között kereste fel a USAID új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba2d4c7-7378-400d-8fe5-11a5b42e80e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök mindeközben elhalasztotta látogatását Szaúd-Arábiába. ","shortLead":"Az ukrán elnök mindeközben elhalasztotta látogatását Szaúd-Arábiába. ","id":"20250218_recep-erdogan-volodimir-zelenszkij-talalkozo-ankara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ba2d4c7-7378-400d-8fe5-11a5b42e80e3.jpg","index":0,"item":"98e6d5a3-5480-48ff-83f1-d2ac3e25460c","keywords":null,"link":"/vilag/20250218_recep-erdogan-volodimir-zelenszkij-talalkozo-ankara","timestamp":"2025. február. 18. 17:42","title":"Zelenszkij a sajtóból értesült arról, hogy tárgyal az USA és Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5bd389-1b46-4a5c-a9ef-4f94f2dfbd26","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szakértőnek, aki az eszközöket ellenőrizte, enyhítették a büntetését. ","shortLead":"A szakértőnek, aki az eszközöket ellenőrizte, enyhítették a büntetését. ","id":"20250218_Masodfokon-is-letoltendo-szabadsagvesztesre-iteltek-annak-a-vasi-kalandparknak-az-uzemeltetojet-ahol-egy-kidolo-fa-megolt-egy-gyereket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d5bd389-1b46-4a5c-a9ef-4f94f2dfbd26.jpg","index":0,"item":"4949aed7-f120-4d47-8d4d-314f1d8d6292","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Masodfokon-is-letoltendo-szabadsagvesztesre-iteltek-annak-a-vasi-kalandparknak-az-uzemeltetojet-ahol-egy-kidolo-fa-megolt-egy-gyereket","timestamp":"2025. február. 18. 20:28","title":"Másodfokon is letöltendő szabadságvesztésre ítélték annak a vasi kalandparknak az üzemeltetőjét, ahol meghalt egy gyermek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6902ff9e-a0bb-4cd2-8536-3fc72e2cabbc","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Ukrajna támogatásának folytatását ígérték a párizsi rendkívüli európai csúcs résztvevői, akik azt is hangsúlyozták, meg kell akadályozni, hogy komoly különbségek alakuljanak ki az amerikai és az európai rendezési tervek között. Mindenki egyetértett abban, hogy Kijevet nem lehet kihagyni a béketárgyalásokból. Orbánékat senki sem hívta. ","shortLead":"Ukrajna támogatásának folytatását ígérték a párizsi rendkívüli európai csúcs résztvevői, akik azt is hangsúlyozták, meg...","id":"20250217_Az-egysegrol-beszeltek-Parizsban-az-europai-vezetok-kerdes-hogy-ez-erdekli-e-Trumpekat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6902ff9e-a0bb-4cd2-8536-3fc72e2cabbc.jpg","index":0,"item":"d22684b1-137a-4021-a23d-0eaa6d4cfcd4","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Az-egysegrol-beszeltek-Parizsban-az-europai-vezetok-kerdes-hogy-ez-erdekli-e-Trumpekat","timestamp":"2025. február. 17. 21:17","title":"Az egységről beszéltek Párizsban az európai vezetők, kérdés, hogy ez érdekli-e Trumpékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14710139-5904-48f0-beed-ccca5abbad83","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korábban férfiak sérelmére elkövetett szexuális zaklatással vádolt Spacey szerint neki nincs rejtegetnivalója.","shortLead":"A korábban férfiak sérelmére elkövetett szexuális zaklatással vádolt Spacey szerint neki nincs rejtegetnivalója.","id":"20250219_Kevin-Spacey-reagalt-Guy-Pearce-vadjaira-miszerint-az-amerikai-szinesz-megkornyekezte-ot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14710139-5904-48f0-beed-ccca5abbad83.jpg","index":0,"item":"4b08c224-6917-4b79-aa26-642d5274adc8","keywords":null,"link":"/elet/20250219_Kevin-Spacey-reagalt-Guy-Pearce-vadjaira-miszerint-az-amerikai-szinesz-megkornyekezte-ot","timestamp":"2025. február. 19. 11:56","title":"„Nőj fel, nem vagy áldozat” – Kevin Spacey reagált Guy Pearce vádjaira, miszerint az amerikai színész megkörnyékezte őt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69611b1d-8373-4e35-bfdc-ac95682103d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Első fokon két év börtönre ítélte a bíró K. Zoltánt, a büntetést három évre felfüggesztették. Az ügy viszont tovább folytatódik, mivel a vádlott és az ügyészség is fellebbezett.","shortLead":"Első fokon két év börtönre ítélte a bíró K. Zoltánt, a büntetést három évre felfüggesztették. Az ügy viszont tovább...","id":"20250217_Tizennegy-ev-utan-szuletett-dontes-a-dubajozos-ugyben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69611b1d-8373-4e35-bfdc-ac95682103d8.jpg","index":0,"item":"52acffc8-4161-4ee5-9342-b5ef6fe773f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Tizennegy-ev-utan-szuletett-dontes-a-dubajozos-ugyben","timestamp":"2025. február. 17. 20:03","title":"Tizennégy év után született elsőfokú ítélet a dubajozós ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több technológiai szakportál is arról írt a napokban, hogy a Microsoft kukázott egy csomó régebbi Intel processzort, és ezeket már nem támogatja a Windows 11 legújabb kiadása. A dolog azonban egy félreértésen alapul. ","shortLead":"Több technológiai szakportál is arról írt a napokban, hogy a Microsoft kukázott egy csomó régebbi Intel processzort, és...","id":"20250218_microsoft-windows-11-hardverkovetelmenyek-szigoritas-hirek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"978322d7-96d9-4270-b05c-7e08ca7db6fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250218_microsoft-windows-11-hardverkovetelmenyek-szigoritas-hirek","timestamp":"2025. február. 18. 13:03","title":"Szárnyra kapott a hír, hogy durván szigorítanak a Windowson – mi az igazság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d66b3775-ae97-43e4-b53a-18e31200a99f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök leszögezte, hogy nem ismer el semmilyen megállapodást Ukrajnáról Kijev részvétele nélkül.","shortLead":"Az ukrán elnök leszögezte, hogy nem ismer el semmilyen megállapodást Ukrajnáról Kijev részvétele nélkül.","id":"20250217_Zelenszkij-Ukrajnat-nem-hivtak-meg-a-szaudi-orosz-amerikai-targyalasokra-ezert-nem-fogadja-el-az-eredmenyet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d66b3775-ae97-43e4-b53a-18e31200a99f.jpg","index":0,"item":"11c92e9e-101d-4dcd-9734-05d087a24add","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Zelenszkij-Ukrajnat-nem-hivtak-meg-a-szaudi-orosz-amerikai-targyalasokra-ezert-nem-fogadja-el-az-eredmenyet","timestamp":"2025. február. 17. 18:50","title":"Zelenszkij: Ukrajnát nem hívták meg a szaúdi orosz–amerikai tárgyalásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]