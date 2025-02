Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f3655c75-0e98-448b-92c7-4e98e56379a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Philál Tamás fél a háborús helyzettől és úgy gondolja, nem lehet megtudni, hogy mi az igazság.","shortLead":"Philál Tamás fél a háborús helyzettől és úgy gondolja, nem lehet megtudni, hogy mi az igazság.","id":"20250222_Racz-Andras-felajanlas-Magyar-Nemzet-publicista-Philal-Tamas-nem-megy-Bucsaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3655c75-0e98-448b-92c7-4e98e56379a7.jpg","index":0,"item":"90ab95d4-3240-4fb9-ade7-45a6c47f8b50","keywords":null,"link":"/itthon/20250222_Racz-Andras-felajanlas-Magyar-Nemzet-publicista-Philal-Tamas-nem-megy-Bucsaba","timestamp":"2025. február. 22. 14:37","title":"Reagált Rácz András felajánlására a Magyar Nemzet publicistája, nem megy el vele Bucsába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6102f3a-d56b-46e3-8855-7fbdbeb41afb","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az utóbbi évek egyik legnagyobb orvosi szenzációját jelentő súlycsökkentő injekciók újabb kedvező mellékhatásai igazolódtak be, ugyanakkor káros következmények is kiderültek.","shortLead":"Az utóbbi évek egyik legnagyobb orvosi szenzációját jelentő súlycsökkentő injekciók újabb kedvező mellékhatásai...","id":"20250222_hvg-sulycsokkento-injekciok-kedvezo-es-karos-mellekhatasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6102f3a-d56b-46e3-8855-7fbdbeb41afb.jpg","index":0,"item":"db539aee-d1cb-4a32-8426-0a4b47c1d138","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-sulycsokkento-injekciok-kedvezo-es-karos-mellekhatasai","timestamp":"2025. február. 22. 15:45","title":"A súlycsökkentő injekciók kedvező és káros mellékhatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd58d31-25da-4acc-8bed-bc4ae58ccfe7","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A Hainan Airlines Kőbányán aktivizálta magát.","shortLead":"A Hainan Airlines Kőbányán aktivizálta magát.","id":"20250222_hvg-fioktelepet-nyitott-cegvilag-hainan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fd58d31-25da-4acc-8bed-bc4ae58ccfe7.jpg","index":0,"item":"f82d3afa-8eea-42aa-9d61-563672fd7368","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-fioktelepet-nyitott-cegvilag-hainan","timestamp":"2025. február. 22. 08:40","title":"Már nem csak járatokat indít Budapestre a legnagyobb kínai magán-légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf985a7-acdf-442b-9000-1f1a6bf8cfc1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Némi késedelemmel és megkötésekkel ugyan, de immáron az Apple mobiljain is lehet koppintással vagy karikázással keresni.","shortLead":"Némi késedelemmel és megkötésekkel ugyan, de immáron az Apple mobiljain is lehet koppintással vagy karikázással keresni.","id":"20250221_google-bekarikazos-kereses-megjelenes-iphone-ios-chrome","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acf985a7-acdf-442b-9000-1f1a6bf8cfc1.jpg","index":0,"item":"2f2f8596-c333-46f7-8af3-8850703589c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_google-bekarikazos-kereses-megjelenes-iphone-ios-chrome","timestamp":"2025. február. 21. 13:03","title":"Az iPhone-okra is megérkezett a Google bekarikázós keresése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az izraeli miniszterelnök azt mondta, hogy a Hamász súlyos árat fog fizetni azért, mert egy ismeretlen gázai nő holttestét adták át a meggyilkolt túsz helyett.","shortLead":"Az izraeli miniszterelnök azt mondta, hogy a Hamász súlyos árat fog fizetni azért, mert egy ismeretlen gázai nő...","id":"20250221_netanjahu-bosszu-hamasz-tusz-maradvanyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65489e23-3dac-4971-8336-638a544d20d9.jpg","index":0,"item":"e4ed1f51-8e5f-4770-bc89-ac165a8dac81","keywords":null,"link":"/vilag/20250221_netanjahu-bosszu-hamasz-tusz-maradvanyok","timestamp":"2025. február. 21. 14:02","title":"Netanjahu bosszút esküdött a Hamász ellen, miután egy túsz holtteste helyett egy ismeretlen személy maradványait adták át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Az éjszaka megjelent a jogszabálytervezet arról, hogy a nyugdíjasok is jogosultak lehetnek a Vidéki Otthonfelújítási Támogatásra. Ennek részeként pedig akár egy kedvező kamatozású támogatott hitelt is felvehetnének otthonuk modernizálására. De mennyire reális az, hogy ténylegesen megkapják a bankoktól ezt a kölcsönt az idősek?","shortLead":"Az éjszaka megjelent a jogszabálytervezet arról, hogy a nyugdíjasok is jogosultak lehetnek a Vidéki Otthonfelújítási...","id":"20250221_Tamogatott-otthonfelujitasi-hitel-nyugdijasok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f694350-0106-4b72-a387-b34b3dc63b8c.jpg","index":0,"item":"f8973212-1e51-4579-b0a4-52ce3ea9698c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_Tamogatott-otthonfelujitasi-hitel-nyugdijasok-ebx","timestamp":"2025. február. 21. 13:08","title":"Több elég komoly akna is bekerült a nyugdíjasoknak szóló új otthonfelújítási programba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e303a7-079e-4f6e-bf9a-aede14a16fb3","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A napokban lesz 40 éve, hogy bemutatták Terry Gilliam sötét jövővízióját, a Brazilt, és a Gyalog galopp is évfordulós: a Monty Python első valódi mozifilmje idén 50 éves. A 84 éves rendezővel Zoomon interjúztunk.","shortLead":"A napokban lesz 40 éve, hogy bemutatták Terry Gilliam sötét jövővízióját, a Brazilt, és a Gyalog galopp is évfordulós...","id":"20250222_hvg-terry-gilliam-filmrendezo-interju-brazil-gyalog_galopp-egi-jelek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b1e303a7-079e-4f6e-bf9a-aede14a16fb3.jpg","index":0,"item":"e7a4ad18-f300-4cc7-97d8-e19065d8ba3e","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-terry-gilliam-filmrendezo-interju-brazil-gyalog_galopp-egi-jelek","timestamp":"2025. február. 22. 20:00","title":"Terry Gilliam a HVG-nek: Csoda, hogy befejeztük a Gyalog galopp forgatását, de végül azért túléltük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google minden jel szerint beépíti az androidos telefonok alapértelmezett, SMS-eket is kezelő alkalmazásába az üzenetek küldési utáni szerkesztésének, visszahívásának és törlésének lehetőségét.","shortLead":"A Google minden jel szerint beépíti az androidos telefonok alapértelmezett, SMS-eket is kezelő alkalmazásába...","id":"20250221_android-google-messages-uzenetkuldo-uzenet-visszavonasa-torles-szerkesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/573ae6fb-8b1f-48cb-92fb-7773f318275f.jpg","index":0,"item":"3f671691-2e83-4362-b5e3-9a34d8ad3b91","keywords":null,"link":"/tudomany/20250221_android-google-messages-uzenetkuldo-uzenet-visszavonasa-torles-szerkesztes","timestamp":"2025. február. 21. 08:03","title":"Nagy változás jön az androidos telefonokra: visszavonhatja majd a már elküldött SMS-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]