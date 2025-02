Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Európát és Ukrajnát kihagyva vállalnának az USA vezetői majdnem mindent, amit az oroszok kérnek; elfogadta a magyar kormány, amit az EU kért a gazdaságpolitikában; gyengülni kezdett a forint, miután Orbán Viktor megmondta, hogy erősödni fog. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Európát és Ukrajnát kihagyva vállalnának az USA vezetői majdnem mindent, amit az oroszok kérnek; elfogadta a magyar...","id":"20250223_Es-akkor-usa-trump-putyin-forint-eu-akku-aszaly-vegrehajto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949.jpg","index":0,"item":"cb17bdd4-b137-493d-87ef-331a94052afd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_Es-akkor-usa-trump-putyin-forint-eu-akku-aszaly-vegrehajto","timestamp":"2025. február. 23. 07:00","title":"És akkor az USA új elnöke mégsem Elon Musk, hanem Vlagyimir Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hat izraelit adtak át a Hamász fegyveresei, cserébe 600 palesztin fogoly szabadul hamarosan.","shortLead":"Hat izraelit adtak át a Hamász fegyveresei, cserébe 600 palesztin fogoly szabadul hamarosan.","id":"20250222_Izrael-tuszok-tuszalku-Nova-fesztival-Hamasz-palesztin-konfliktus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331.jpg","index":0,"item":"d8570887-faf7-475f-b20d-e2fa6f625ffd","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_Izrael-tuszok-tuszalku-Nova-fesztival-Hamasz-palesztin-konfliktus","timestamp":"2025. február. 22. 16:26","title":"Újabb túszok térhettek vissza szombaton Izraelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92b5c61-ec63-4d27-85d0-06b106e929ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új, szokatlan stílusú videó jelent meg miniszterelnök Facebook-oldalán, amiben azt mutatják be, hogyan is képzelik az áttörés évét.","shortLead":"Új, szokatlan stílusú videó jelent meg miniszterelnök Facebook-oldalán, amiben azt mutatják be, hogyan is képzelik...","id":"20250223_Orban-Viktor-mar-1984-es-keretbe-helyezte-Von-der-Leyent-akinek-kepet-egy-poroly-robbantja-szet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f92b5c61-ec63-4d27-85d0-06b106e929ea.jpg","index":0,"item":"bc7a16fa-aa29-4bd8-a3e7-bedf6ab8c266","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Orban-Viktor-mar-1984-es-keretbe-helyezte-Von-der-Leyent-akinek-kepet-egy-poroly-robbantja-szet","timestamp":"2025. február. 23. 19:58","title":"Orbán Viktor már 1984-es keretbe helyezte Von der Leyent, akinek képét egy pöröly robbantja szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db44413-b54b-4cb4-ba05-7ebe342b3929","c_author":"Szentirmai Áron","category":"tudomany","description":"A Google Térkép vandáljai rendszeresen átnevezik a hatvanpusztai birtokot, majd a vállalat rendre eltünteti a módosításokat. Az amerikai cég szempontjából lenne egyszerű lezárása a macska-egér játéknak, ám úgy tűnik, mégsem, vagy legalábbis korlátozottan élnek a lehetőséggel.","shortLead":"A Google Térkép vandáljai rendszeresen átnevezik a hatvanpusztai birtokot, majd a vállalat rendre eltünteti...","id":"20250222_google-terkep-hatvanpuszta-atnevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2db44413-b54b-4cb4-ba05-7ebe342b3929.jpg","index":0,"item":"4415d8ab-53d9-45d6-9183-119787062394","keywords":null,"link":"/tudomany/20250222_google-terkep-hatvanpuszta-atnevezes","timestamp":"2025. február. 22. 11:10","title":"Hiába ellenőriz a Google, az internetezők folyton átnevezik a hatvanpusztai birtokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c0d220e-30c9-4a3f-b2c2-46ee60ca3c0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután egy órakor ismét beszédet mond a miniszterelnök.","shortLead":"Délután egy órakor ismét beszédet mond a miniszterelnök.","id":"20250224_Hetfon-megkezdodik-a-parlament-tavaszi-ulesszaka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c0d220e-30c9-4a3f-b2c2-46ee60ca3c0e.jpg","index":0,"item":"c42ea94e-ecfc-472c-8f07-87d4f4229fb2","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_Hetfon-megkezdodik-a-parlament-tavaszi-ulesszaka","timestamp":"2025. február. 24. 07:17","title":"Orbán Viktor felszólalásával kezdődik a parlament tavaszi ülésszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4004651b-7765-40b5-9075-1a836ba7f177","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Borbély Alexandra jutalomjátéka a zsidó gyereket mentő varrónő szerepe.","shortLead":"Borbély Alexandra jutalomjátéka a zsidó gyereket mentő varrónő szerepe.","id":"20250222_hvg-Emma-es-a-halalfejes-lepke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4004651b-7765-40b5-9075-1a836ba7f177.jpg","index":0,"item":"e3ebb82f-aed2-4a13-9e47-03bf8f0aa236","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-Emma-es-a-halalfejes-lepke","timestamp":"2025. február. 22. 16:15","title":"Emma és a halálfejes lepke: szembenézés a világháború bűneivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439b2c32-4a5c-4471-ae5f-879aeada0b7b","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Felhők után rohanva, a természet csendjét látvánnyá visszhangosítva adja közre Kiss-Kuntler Árpád a Példa képek című fotóalbumát, amelyből számos felvétel egy hónapig a fővárosi Kolta Galériában is megtekinthető.","shortLead":"Felhők után rohanva, a természet csendjét látvánnyá visszhangosítva adja közre Kiss-Kuntler Árpád a Példa képek című...","id":"20250223_hvg-kisskuntler_arpad_peldakepei_78_hommage_rejtekszekreny_kepemlekmuvek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/439b2c32-4a5c-4471-ae5f-879aeada0b7b.jpg","index":0,"item":"30995abc-16f6-4f22-b6f7-be71cc245086","keywords":null,"link":"/360/20250223_hvg-kisskuntler_arpad_peldakepei_78_hommage_rejtekszekreny_kepemlekmuvek","timestamp":"2025. február. 23. 19:30","title":"Felhők után rohanva megörökíteni Micimackót: Kiss-Kuntler Árpád rendhagyó portréi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c55df40-0225-40d3-a050-351fb1edd987","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy utasnak sem esett baja a ceglédi vonatbalesetnél, de a tilos jelzés ellenére a sínre hajtó autó vezetője és utasa is meghalt. A Budapest–Szeged vonalon jókora késésekre kell felkészülni.","shortLead":"Egy utasnak sem esett baja a ceglédi vonatbalesetnél, de a tilos jelzés ellenére a sínre hajtó autó vezetője és utasa...","id":"20250222_mozdony-auto-tuz-cegled-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c55df40-0225-40d3-a050-351fb1edd987.jpg","index":0,"item":"5f6e31b1-bcdc-4192-a351-6846bae113cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250222_mozdony-auto-tuz-cegled-baleset","timestamp":"2025. február. 22. 12:02","title":"Égett egy mozdony Cegléden, miután belehajtott egy autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]