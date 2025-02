Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"df3ae9cc-675b-4290-83d8-07873bb46cea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Isabella Rossellini gyors felépülést kívánt a katolikus egyházfőnek.","shortLead":"Isabella Rossellini gyors felépülést kívánt a katolikus egyházfőnek.","id":"20250224_Ferenc-papa-valsagos-allapotban-korhaz-kezeles-Konklave-szereplok-SAG-dijatado-Isabella-Rossellini","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df3ae9cc-675b-4290-83d8-07873bb46cea.jpg","index":0,"item":"665a4b3b-b69a-4968-b2fd-f127722c64b8","keywords":null,"link":"/kultura/20250224_Ferenc-papa-valsagos-allapotban-korhaz-kezeles-Konklave-szereplok-SAG-dijatado-Isabella-Rossellini","timestamp":"2025. február. 24. 09:35","title":"A Konklávé szereplői is reagáltak Ferenc pápa egészségi állapotára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök nem áll meg, még tovább zsugorítaná a kormányzatot.","shortLead":"Az amerikai elnök nem áll meg, még tovább zsugorítaná a kormányzatot.","id":"20250222_Trump-szeretne-ha-Elon-Musk-agresszivebb-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d164aefa-b50a-4457-b343-9030705b6fe7.jpg","index":0,"item":"f5db2d8a-e54a-4bc9-b109-e2024f3411fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_Trump-szeretne-ha-Elon-Musk-agresszivebb-lenne","timestamp":"2025. február. 22. 20:32","title":"Trump szeretné, ha Elon Musk agresszívebb lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9a52be-5777-4998-8471-97cdc8cbd9e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Így a győztes CDU-CSU szövetségnek elegendő a SPD-vel megállapodnia a kormányalakításhoz.","shortLead":"Így a győztes CDU-CSU szövetségnek elegendő a SPD-vel megállapodnia a kormányalakításhoz.","id":"20250224_Az-elozetes-eredmenyek-alapjan-a-BSW-nem-jutott-be-a-nemet-parlamentbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f9a52be-5777-4998-8471-97cdc8cbd9e6.jpg","index":0,"item":"e451705f-b148-4274-b347-944b7dbd6d61","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_Az-elozetes-eredmenyek-alapjan-a-BSW-nem-jutott-be-a-nemet-parlamentbe","timestamp":"2025. február. 24. 05:23","title":"Az előzetes eredmények alapján a BSW nem jutott be a német parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai tudósok feltárták a legrégebbi, mintegy 150 millió éves rövidfarkú madár fosszíliáját, melynek felfedezése arra utal, hogy a madarak korábban jelenhettek meg a Földön, mint azt a tudósok eddig gondolták.","shortLead":"Kínai tudósok feltárták a legrégebbi, mintegy 150 millió éves rövidfarkú madár fosszíliáját, melynek felfedezése arra...","id":"20250223_madarak-kialakulasa-fosszilia-kinai-kutatok-20-millio-ev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02ad6366-ac51-4faf-bd8a-b953988e2599.jpg","index":0,"item":"1277f95a-7541-4f3b-88b1-4a45deec96d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250223_madarak-kialakulasa-fosszilia-kinai-kutatok-20-millio-ev","timestamp":"2025. február. 23. 08:03","title":"20 000 000 éves tévedésre derült fény a madarakkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6911a486-62a3-479f-b759-eff8860f54b8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy ember meghalt a merényletben.","shortLead":"Egy ember meghalt a merényletben.","id":"20250222_mulhouse-keses-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6911a486-62a3-479f-b759-eff8860f54b8.jpg","index":0,"item":"96f322e3-c6b1-4e25-a37e-6c0df2cde0d0","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_mulhouse-keses-tamadas","timestamp":"2025. február. 22. 19:16","title":"Rendőröket sebesített meg egy késes támadó Kelet-Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b201f2-b10b-40de-9a56-aa3d94a668de","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az angol nem csak a főztjéről és stílusáról ismert. ","shortLead":"Az angol nem csak a főztjéről és stílusáról ismert. ","id":"20250224_Gordon-Ramsay-Ferrari-F1-es-londoni-szezonyito-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1b201f2-b10b-40de-9a56-aa3d94a668de.jpg","index":0,"item":"bb42bf9c-f8e8-40ae-8ec4-c7f670fc9868","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Gordon-Ramsay-Ferrari-F1-es-londoni-szezonyito-video","timestamp":"2025. február. 24. 08:41","title":"Gordon Ramsay elképesztő Ferrarijával érkezett a londoni F1-es szezonyitóra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c747b676-58c5-484f-8973-d4454f32379f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc is megtartotta évértékelőjét, melyben szó esett Orbán, Trump és a magyarokat sanyargató nagyvállalatok disznóságairól, ám Magyar Péterékről még annyit sem beszélt, mint szombaton a miniszterelnök, ahogy a Demokratikus Koalíció zsugorodására sem reflektált egyáltalán.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc is megtartotta évértékelőjét, melyben szó esett Orbán, Trump és a magyarokat sanyargató nagyvállalatok...","id":"20250223_gyurcsany-evertekeloje-Orban-a-pokol-tornacara-erkezett-Csanyi-es-Meszaros-rohadekok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c747b676-58c5-484f-8973-d4454f32379f.jpg","index":0,"item":"4f5dc1eb-1a6e-40f4-bd02-08f3ae667185","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_gyurcsany-evertekeloje-Orban-a-pokol-tornacara-erkezett-Csanyi-es-Meszaros-rohadekok-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 11:58","title":"Gyurcsány évértékelője: Orbán a pokol tornácára érkezett, Csányi és Mészáros rohadékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0e8f00c-aa17-45fa-862e-8ba72fe2bdcd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több felvétel is nyilvánosságra került, amelyen mankós orosz katonák harcolnak az ukrán fronton.","shortLead":"Több felvétel is nyilvánosságra került, amelyen mankós orosz katonák harcolnak az ukrán fronton.","id":"20250222_manko-katona-orosz-hadirokkant-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0e8f00c-aa17-45fa-862e-8ba72fe2bdcd.jpg","index":0,"item":"c952ad19-91c1-412a-a53c-cf441499535f","keywords":null,"link":"/vilag/20250222_manko-katona-orosz-hadirokkant-ukran-haboru","timestamp":"2025. február. 22. 17:51","title":"Visszaküldi a frontra a hadirokkantakat az orosz hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]