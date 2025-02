Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten, Székesfehérváron, valamint Újszászon is elgázolt egy embert a vonat. ","shortLead":"Budapesten, Székesfehérváron, valamint Újszászon is elgázolt egy embert a vonat. ","id":"20250224_vonatgazolasok-nem-talaljak-a-serultetvb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"9b858c55-211b-4cfd-be32-a77e01e853f9","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_vonatgazolasok-nem-talaljak-a-serultetvb","timestamp":"2025. február. 24. 10:13","title":"Nem találják a hétfő reggeli vonatgázolások egyik sérültjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99fb77de-ab6a-4edd-b6e2-7282a18a1934","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az alábbi átlagárakon lehet most tankolni. ","shortLead":"Az alábbi átlagárakon lehet most tankolni. ","id":"20250224_Elmarad-a-het-elejen-szokasos-arvaltozas-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99fb77de-ab6a-4edd-b6e2-7282a18a1934.jpg","index":0,"item":"6f687995-54ed-455f-868d-a1bdafddfefe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Elmarad-a-het-elejen-szokasos-arvaltozas-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. február. 24. 10:13","title":"Elmarad a hét elején szokásos árváltozás a benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","shortLead":"Ezzel magyarázta a szerb elnök, hogy megszavazták az Ukrajna területi integritásáról szóló ENSZ-határozatot.","id":"20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"2c452a3a-5c52-4fdf-8ded-56028ec2144a","keywords":null,"link":"/vilag/20250225_Vucsics-Szerbia-Ukrajna-tuntetes-elnok","timestamp":"2025. február. 25. 11:06","title":"Vucsics: Fáradt vagyok, túlterhelt, és nem tudok mindennel foglalkozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6acc455-e541-4de8-b99e-bb82571e41a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Mager Andrea a meghallgatásán arról beszélt, hogy a legfontosabb feladat, hogy az MNB letörje a nagyon magas inflációs várakozásokat.","shortLead":"Mager Andrea a meghallgatásán arról beszélt, hogy a legfontosabb feladat, hogy az MNB letörje a nagyon magas inflációs...","id":"20250224_mager-andrea-monetaris-tanacs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6acc455-e541-4de8-b99e-bb82571e41a4.jpg","index":0,"item":"71d33c82-6d43-4888-9d03-13570782f3b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_mager-andrea-monetaris-tanacs","timestamp":"2025. február. 24. 12:27","title":"Visszatér a jegybank Monetáris Tanácsába a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57dc6ceb-0266-42ab-b02a-b1ebceeb3541","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Másoknak csak háromsávos a körút ezen szakasza. ","shortLead":"Másoknak csak háromsávos a körút ezen szakasza. ","id":"20250225_taxisnak-jarda-utfelulet-ha-dugo-van-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57dc6ceb-0266-42ab-b02a-b1ebceeb3541.jpg","index":0,"item":"5403529a-5b6e-4f36-9a47-32b12e3a1e09","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_taxisnak-jarda-utfelulet-ha-dugo-van-video","timestamp":"2025. február. 25. 07:44","title":"Ennek a budapesti taxisnak a járda a negyedik sáv a Könyves Kálmán körúton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac971db-27d8-40bc-b7be-bd16c08e53a7","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Vesztergom Dóra távozása után is sok nyitott kérdés maradt még az állami lombikszektorban. Az elmúlt három évben ugyan sok finanszírozási változást vezettek be, de több, a szakma támogatását is élvező etikai kérdés egyelőre fennakadt a döntéshozókon. Lapunknak az OKFŐ azt is elárulta, hogy hamarosan új meddőségi centrum nyílhat, melynek már keresik a helyét, méghozzá Budapesten. Ez a területi egyenetlenségeken azonban nem fog segíteni.","shortLead":"Vesztergom Dóra távozása után is sok nyitott kérdés maradt még az állami lombikszektorban. Az elmúlt három évben ugyan...","id":"20250224_Mar-folynak-az-egyeztetesek-a-petesejtdonaciorol-de-mas-etikai-kerdesek-tovabbra-is-a-levegoben-lognak-a-meddosegi-agazatban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ac971db-27d8-40bc-b7be-bd16c08e53a7.jpg","index":0,"item":"aef66ceb-7650-49fb-bc63-0a81a4bdf22d","keywords":null,"link":"/360/20250224_Mar-folynak-az-egyeztetesek-a-petesejtdonaciorol-de-mas-etikai-kerdesek-tovabbra-is-a-levegoben-lognak-a-meddosegi-agazatban","timestamp":"2025. február. 24. 11:30","title":"A petesejt-donációról már egyeztetnek, de más etikai kérdések még a levegőben lógnak a meddőségi ágazatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9ab8ee6-17b6-498b-a299-ec49646cd7d9","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A hétvégén századik világkupaversenyét nyerte meg az amerikaiak alpesi síző sztárja, akit a múlt év végén még azért kellett megműteni, mert egy bukása során a hasfalába szúródott a síbotja. A sportolónak a visszatérése után a PTSD-vel is meg kellett küzdenie, hogy sikerüljön neki az, amire korábban még egyetlen sporttársa sem volt képes.","shortLead":"A hétvégén századik világkupaversenyét nyerte meg az amerikaiak alpesi síző sztárja, akit a múlt év végén még azért...","id":"20250225_mikaela-shiffrin-100-vilagkupa-gyozelem-alpesi-si-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9ab8ee6-17b6-498b-a299-ec49646cd7d9.jpg","index":0,"item":"fb025598-acad-4dfe-8a24-36d57942dd49","keywords":null,"link":"/sport/20250225_mikaela-shiffrin-100-vilagkupa-gyozelem-alpesi-si-portre","timestamp":"2025. február. 25. 13:25","title":"Horrorsérülés után érte el az álomhatárt Mikaela Shiffrin, és eszében sincs lassítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke reménykedik benne, hogy Németország gazdasága újra talpra tud állni.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke reménykedik benne, hogy Németország gazdasága újra talpra tud állni.","id":"20250224_magyar-peter-friedrich-merz-gyozelem-orban-elvtars","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"7534764f-d238-4998-aaf5-e6dae32b78d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250224_magyar-peter-friedrich-merz-gyozelem-orban-elvtars","timestamp":"2025. február. 24. 11:37","title":"Magyar Péter Orbánt elvtársazva gratulált Friedrich Merz győzelméhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]