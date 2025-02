Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"793085a4-532e-4c57-b3b7-69692cc8d41f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztráliában is veszélyesnek találták az orosz Kaspersky termékeit, heteken belül mindenhonnan el kell távolítani őket.","shortLead":"Ausztráliában is veszélyesnek találták az orosz Kaspersky termékeit, heteken belül mindenhonnan el kell távolítani őket.","id":"20250225_kaspersky-betiltas-ausztral-kormanyzat-orosz-virusirto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/793085a4-532e-4c57-b3b7-69692cc8d41f.jpg","index":0,"item":"7a4049ad-d4f1-47bb-bcf7-cb82838c13d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250225_kaspersky-betiltas-ausztral-kormanyzat-orosz-virusirto","timestamp":"2025. február. 25. 14:03","title":"„Elfogadhatatlan biztonsági kockázatot jelent” az orosz vírusirtó, újabb országban jelentették be tiltást a Kasperskyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Keir Starmer jövő héten fog találkozni Donald Trumppal.","shortLead":"Keir Starmer jövő héten fog találkozni Donald Trumppal.","id":"20250225_Egyesult-Kiralysag-GDP-vedelmi-kiadasok-Ukrajna-Trump-Putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2308cfc4-02be-4da7-a2d6-744ebcf85512.jpg","index":0,"item":"fbac1276-d91d-4161-b574-16aabc652163","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_Egyesult-Kiralysag-GDP-vedelmi-kiadasok-Ukrajna-Trump-Putyin","timestamp":"2025. február. 25. 14:29","title":"A védelmi kiadások jelentős emelését jelentette be a brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82743645-d5fa-47d9-89ca-87cffa0db3ec","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Emlékezetes teljesítményt nyújtott a Manchester City elleni rangadón Szoboszlai Dominik, akinek minőségi játékánál csak energikussága volt szembetűnőbb. Az embert próbáló sorozatterhelés továbbra sem érződik rajta mérkőzések közben, de a lefújást követően földre parancsolta a kimerültség. Onnan azonban gyorsan fel kell állni, Szoboszlainak és a Liverpoolnak ugyanis nagy céljai vannak: a magyar játékos első, a csapat 20. angol bajnoki címének megszerzése. ","shortLead":"Emlékezetes teljesítményt nyújtott a Manchester City elleni rangadón Szoboszlai Dominik, akinek minőségi játékánál csak...","id":"20250224_szoboszlai-dominik-liverpool-arsenal-angol-bajnoki-cim-eselyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82743645-d5fa-47d9-89ca-87cffa0db3ec.jpg","index":0,"item":"9edf0b03-d2a5-402a-a1c9-7fc40a31188f","keywords":null,"link":"/sport/20250224_szoboszlai-dominik-liverpool-arsenal-angol-bajnoki-cim-eselyek-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 14:55","title":"Mit árul el a földre roskadó Szoboszlai látványa a Liverpoolról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c522c1c-e018-41d0-b13e-8f94f7ad6777","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A TechArt által kezelésbe vett Porsche Cayenne csúcsnyomatéka bőven meghaladja az 1000 Nm-t.","shortLead":"A TechArt által kezelésbe vett Porsche Cayenne csúcsnyomatéka bőven meghaladja az 1000 Nm-t.","id":"20250225_930-loero-talan-mar-eleg-lehet-a-biturbo-v8-as-porsche-cayenne-suv-tuning-techart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c522c1c-e018-41d0-b13e-8f94f7ad6777.jpg","index":0,"item":"d74a4704-394a-4514-863e-15b59e500d38","keywords":null,"link":"/cegauto/20250225_930-loero-talan-mar-eleg-lehet-a-biturbo-v8-as-porsche-cayenne-suv-tuning-techart","timestamp":"2025. február. 25. 07:59","title":"930 lóerő talán már elég lehet a biturbó V8-as Porsche SUV-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f3786f-0e8b-4050-bfc9-90f74475fbbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pilóta nem szenvedett maradandó sérüléseket, és az utasok is épségben megérkeztek.","shortLead":"A pilóta nem szenvedett maradandó sérüléseket, és az utasok is épségben megérkeztek.","id":"20250224_iberia-repulo-pilota-tarantula-csipes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6f3786f-0e8b-4050-bfc9-90f74475fbbc.jpg","index":0,"item":"14225c50-7d64-43cc-a798-b6792feb44e7","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_iberia-repulo-pilota-tarantula-csipes","timestamp":"2025. február. 24. 13:15","title":"Tarantula csípte meg repülés közben az utasszállító pilótáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2741334-6dbb-48b6-b1e0-52e2cf0601ef","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kártyát a tervek szerint 5 millió dollárért lehet majd megvenni.","shortLead":"A kártyát a tervek szerint 5 millió dollárért lehet majd megvenni.","id":"20250226_egyesult-allamok-donald-trump-aranykartya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2741334-6dbb-48b6-b1e0-52e2cf0601ef.jpg","index":0,"item":"636a6d36-ecde-4b7f-99ac-7ed023b0a4b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250226_egyesult-allamok-donald-trump-aranykartya","timestamp":"2025. február. 26. 07:49","title":"Trump 5 millió dolláros aranykártyával orosz oligarchákat is beengedne Amerikába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e3e16d-2be8-4091-bd7d-ffcda69b2da8","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Bőven a 10-15 ezer forintos összeghatár alatt lesz az, amit egy alacsony nyugdíjú idős ember vissza tud igényelni a tej, a zöldség és a gyümölcs után.","shortLead":"Bőven a 10-15 ezer forintos összeghatár alatt lesz az, amit egy alacsony nyugdíjú idős ember vissza tud igényelni...","id":"20250225_kisnyugdijas-afa-visszaterites-minimalis-hatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19e3e16d-2be8-4091-bd7d-ffcda69b2da8.jpg","index":0,"item":"70c6fb9a-f1fb-4fdb-b186-35149835737a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_kisnyugdijas-afa-visszaterites-minimalis-hatas","timestamp":"2025. február. 25. 07:36","title":"A kisnyugdíjasok alig fogják megérezni az áfa-visszatérítés hatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója, Molnár László szerint sem az Európai Bizottságnak elküldött, a költségvetési egyensúly javítására vonatkozó programban, sem a néhány hete elfogadott 2025-ös költségvetésben nincs nyoma az Orbán Viktor által pénteken bejelentett osztogatásnak.","shortLead":"A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója, Molnár László szerint sem az Európai Bizottságnak elküldött, a költségvetési...","id":"20250224_gki-orban-viktor-valasztas-evertekelo-osztogatas-afa-szja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7.jpg","index":0,"item":"e24bed08-a711-4207-81f3-13daa1e02923","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_gki-orban-viktor-valasztas-evertekelo-osztogatas-afa-szja","timestamp":"2025. február. 24. 12:57","title":"GKI: Orbán ígéreteit nem támasztották alá kidolgozott számítások és modellek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]