[{"available":true,"c_guid":"c8d2b822-031d-452d-927f-72083fc2a08d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Valdas Dambrauskas 2002-ben 280 ezer forintnak megfelelő összeget nyert a Legyen Ön is milliomos!-ban, majd összecsomagolt, Londonba költözött, és sporttudományt kezdett tanulni.","shortLead":"Valdas Dambrauskas 2002-ben 280 ezer forintnak megfelelő összeget nyert a Legyen Ön is milliomos!-ban, majd...","id":"20250226_valdas-dambrauskas-edzo-dvtk-teves-vetelkedo-nyeremeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8d2b822-031d-452d-927f-72083fc2a08d.jpg","index":0,"item":"4b35a44c-9de2-4646-b571-87bd2b6b4d41","keywords":null,"link":"/sport/20250226_valdas-dambrauskas-edzo-dvtk-teves-vetelkedo-nyeremeny","timestamp":"2025. február. 26. 17:50","title":"Tévés vetélkedőben nyert pénzt edzői tanulmányai beindítására a Diósgyőr új trénere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint alá is írják a megállapodást az ukrán ásványkincsekhez hozzáférésről és az újjáépítésről.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint alá is írják a megállapodást az ukrán ásványkincsekhez hozzáférésről és az újjáépítésről.","id":"20250226_trump-zelenszkij-latogatas-washington","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/412baf1a-51a1-44a8-ac94-c04adfa9878e.jpg","index":0,"item":"07e94ec4-6ce8-467a-afe0-1dece49f9418","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_trump-zelenszkij-latogatas-washington","timestamp":"2025. február. 26. 18:47","title":"Trump bejelentette, hogy pénteken fogadja Zelenszkijt a Fehér Házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e7e6cc-efbe-45e0-920d-26f9fd40f3a4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A magatehetetlen férfit a diszkótól 100-150 méterre futó vasútvonalhoz vitték, és a sínek közé fektették abban bízva, hogy a vonatgázolás okozta sérülések elfedik a bántalmazások nyomait is. ","shortLead":"A magatehetetlen férfit a diszkótól 100-150 méterre futó vasútvonalhoz vitték, és a sínek közé fektették abban bízva...","id":"20250228_kecskemeti-diszko-kidobok-alcazott-emberoles-vonatbaleset-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4e7e6cc-efbe-45e0-920d-26f9fd40f3a4.jpg","index":0,"item":"59ff373a-8388-4937-9b50-bfbdbd92502f","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_kecskemeti-diszko-kidobok-alcazott-emberoles-vonatbaleset-itelet","timestamp":"2025. február. 28. 11:27","title":"25 éve vonatbalesetnek álcázták a kecskeméti kidobók, hogy agyonvertek egy férfit, most ítélték el őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Puszta hazugság, hogy a Pride betiltásával csak a gyerekeket akarják megvédeni Magyarországon. Azért próbálják beadni ezt a közvéleménynek, hogy azután könnyebb legyen elfogadtatni az emberi jogok általános felszámolását. Magyar ügyekről írnak amerikai, német és osztrák lapok. ","shortLead":"Puszta hazugság, hogy a Pride betiltásával csak a gyerekeket akarják megvédeni Magyarországon. Azért próbálják beadni...","id":"20250228_gulyas-pride-magyarorszag-autokracia-kulfoldi-lapok-Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"e0c6480e-f914-4dbe-97a3-55b2aa371570","keywords":null,"link":"/360/20250228_gulyas-pride-magyarorszag-autokracia-kulfoldi-lapok-Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 28. 10:35","title":"Hatalmas arányban vándorol ki a szürkeállomány Magyarországról – a Pride betiltásáról cikkeznek külföldi lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bizarr hiba ütötte fel a fejét az Instagramon: a platform elkezdte elárasztani a felhasználókat olyan Reels-videókkal, melyeket általában okkal nem emel ki a platform algoritmusa.","shortLead":"Bizarr hiba ütötte fel a fejét az Instagramon: a platform elkezdte elárasztani a felhasználókat olyan Reels-videókkal...","id":"20250227_meta-instagram-reels-eroszakos-szexualis-videok-algoritmus-ajanlas-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"369b497e-e410-469d-b76d-9049c4f4fa16","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_meta-instagram-reels-eroszakos-szexualis-videok-algoritmus-ajanlas-hiba","timestamp":"2025. február. 27. 11:03","title":"Erőszakos és szexuális videók árasztották el az Instagramot, a Meta is megszólalt az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626574bf-cfc3-4733-9b2f-74e98715c846","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint évekbe is telhet annak a hibának a javítása, ami csaknem valamennyi Apple eszközt érint.","shortLead":"A kutatók szerint évekbe is telhet annak a hibának a javítása, ami csaknem valamennyi Apple eszközt érint.","id":"20250228_apple-find-my-lokator-halozat-hiba-hackerek-nyomkovetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/626574bf-cfc3-4733-9b2f-74e98715c846.jpg","index":0,"item":"af3c8505-e25c-428f-b1cd-049ee28c3b6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_apple-find-my-lokator-halozat-hiba-hackerek-nyomkovetes","timestamp":"2025. február. 28. 14:03","title":"Hatalmas hibát találtak az Apple rendszerében, szinte bárkit követni tudnak a hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d007117e-311f-472d-91cc-b92cc832cbf5","c_author":"Nagy Mercédesz","category":"360","description":"Hiányzó tekintet címmel látható a Kassák Múzeumban Révai Ilka 20. század eleji avantgárd fotóművész kiállítása. A múzeum rendhagyó vállalkozása egy szinte teljes egészében eltűnt életművet és életutat tárt fel: egy olyan haladó szellemiségű alkotóét, akinek karrierjét többször akasztotta meg a történelem, s akinek még legalapvetőbb személyes adatait – születési nevét, idejét vagy halálának idejét és körülményeit – is csupán „régészeti jellegű” kutatás során sikerült azonosítani és rekonstruálni. Az élete nagy részét Budapesten és Franciaországban leélő Révai Ilkáról a kiállítás két kurátorával, Cserba Julia művészeti író-kutatóval és E. Csorba Csilla művészettörténésszel beszélgettünk.","shortLead":"Hiányzó tekintet címmel látható a Kassák Múzeumban Révai Ilka 20. század eleji avantgárd fotóművész kiállítása...","id":"20250226_a-mu-revai-ilka-interju-e-csorba-csilla-cserba-julia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d007117e-311f-472d-91cc-b92cc832cbf5.jpg","index":0,"item":"8e846117-54e9-45e9-83b3-309002382d50","keywords":null,"link":"/360/20250226_a-mu-revai-ilka-interju-e-csorba-csilla-cserba-julia","timestamp":"2025. február. 26. 17:30","title":"A lelket akarta lefotózni – Beszélgetés E. Csorba Csillával és Cserba Juliával Révai Ilka elveszett életművéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a8ad23-e702-430c-9eb2-954e32ba8105","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Panos Panayt a Microsofttól igazolta le az Amazon, hogy rázza fel a cég digitális asszisztensének fejlesztését. Az első bemutató alapján jónak tűnik az irány.","shortLead":"Panos Panayt a Microsofttól igazolta le az Amazon, hogy rázza fel a cég digitális asszisztensének fejlesztését. Az első...","id":"20250227_amazon-alexa-digitalis-asszisztens-mesterseges-intelligencia-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81a8ad23-e702-430c-9eb2-954e32ba8105.jpg","index":0,"item":"a8878638-45eb-4d90-b35d-a027c5cc36f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_amazon-alexa-digitalis-asszisztens-mesterseges-intelligencia-video","timestamp":"2025. február. 27. 18:03","title":"Ez nagyot szólhat: bemutatta az Amazon a mesterséges intelligenciával felturbózott Alexát –videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]