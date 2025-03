Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a6670deb-6b95-4987-a25e-0547204c95f6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A leggyakoribb indok a korszerűtlenség és a kevés gyerek.","shortLead":"A leggyakoribb indok a korszerűtlenség és a kevés gyerek.","id":"20250301_ovoda-bezaras-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6670deb-6b95-4987-a25e-0547204c95f6.jpg","index":0,"item":"c5179059-7ead-4972-9972-6213c281a330","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_ovoda-bezaras-onkormanyzat","timestamp":"2025. március. 01. 17:00","title":"Több városban is hasonló indokokkal zárnak be önkormányzati óvodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d33f626-fd6a-46ba-9063-5b2c2729056f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Legközelebb ősszel lesz lehetőségük újabb indítványt előterjeszteni. ","shortLead":"Legközelebb ősszel lesz lehetőségük újabb indítványt előterjeszteni. ","id":"20250228_Tulelte-az-ellenzek-bizalmatlansagi-inditvanyat-a-bukaresti-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d33f626-fd6a-46ba-9063-5b2c2729056f.jpg","index":0,"item":"ca9dc8bb-280a-415e-8124-29e002bedca1","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_Tulelte-az-ellenzek-bizalmatlansagi-inditvanyat-a-bukaresti-kormany","timestamp":"2025. február. 28. 19:25","title":"Túlélte az ellenzék bizalmatlansági indítványát a bukaresti kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a466f27-28ca-42e5-9e9c-82e9f58c2d99","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mivel az eszközöket előfertőtleníteni és csomagolni is kell, a sterilizáló munkatársainak jelentősen megnövekedett a munkaideje. Van, aki hetek óta napi 14 órát dolgozik. ","shortLead":"Mivel az eszközöket előfertőtleníteni és csomagolni is kell, a sterilizáló munkatársainak jelentősen megnövekedett...","id":"20250228_kazan-tatbanya-korhaz-sterilizalas-pluszmunka-egeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a466f27-28ca-42e5-9e9c-82e9f58c2d99.jpg","index":0,"item":"1539c6d3-5f14-4e84-bef1-18496dded1da","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_kazan-tatbanya-korhaz-sterilizalas-pluszmunka-egeszsegugy","timestamp":"2025. február. 28. 14:19","title":"RTL: Életveszélyessé nyilvánították a kazánt a tatabányai kórházban, Győrbe viszik sterilizálni az eszközöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6970242-b0a3-4121-adc1-f3d893eabc6d","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Munka és magánélet egyensúlya, családon belüli erőszak, gyermekvédelem és demográfiai válság – ezekre a témákra fókuszált a Tisza Párt pénteki nőjogi konferenciáján. A problémák listája hosszú és úgy tűnik, Magyar Péter is tudja, jobb, ha nem mindenre ő ad választ, viszont eltökélt szándéka bizonyítani, hogy igenis foglalkozik nőügyekkel.","shortLead":"Munka és magánélet egyensúlya, családon belüli erőszak, gyermekvédelem és demográfiai válság – ezekre a témákra...","id":"20250228_nojogi-konferencia-Tisza-Part-Magyar-Peter-Bodis-Kriszta-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6970242-b0a3-4121-adc1-f3d893eabc6d.jpg","index":0,"item":"6cdc66e3-8003-4cc6-bcec-c9b0bc4d3014","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_nojogi-konferencia-Tisza-Part-Magyar-Peter-Bodis-Kriszta-ebx","timestamp":"2025. február. 28. 23:08","title":"A Tisza konferenciáján kiderült, mik a legégetőbb nőjogi problémák, és az is, miért fontos Bódis Kriszta támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69b3439-c36b-413d-9df2-d9f7396edbba","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Édesanyja szerint a gyerek álma vált valóra ezzel.","shortLead":"Édesanyja szerint a gyerek álma vált valóra ezzel.","id":"20250228_jakob-zoltan-farsang-jelmez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c69b3439-c36b-413d-9df2-d9f7396edbba.jpg","index":0,"item":"a4005c55-791c-4c41-977c-8d1ddcc64903","keywords":null,"link":"/elet/20250228_jakob-zoltan-farsang-jelmez","timestamp":"2025. február. 28. 15:22","title":"„Jobb, mint az eredeti” – Jákob Zoltánnak öltözött egy kislány farsangkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán kutatók legújabb fejlesztése az a videójáték, ami megmutatja, miként lehet a digitális adatokat kapcsolatba léptetni a valósággal.","shortLead":"Japán kutatók legújabb fejlesztése az a videójáték, ami megmutatja, miként lehet a digitális adatokat kapcsolatba...","id":"20250228_japan-miniatur-videojatek-lovoldozos-jatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd85afe7-1e62-46fc-b03f-3c4e90130d5d.jpg","index":0,"item":"422131f3-3a83-4953-a936-b065ac843a22","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_japan-miniatur-videojatek-lovoldozos-jatek","timestamp":"2025. február. 28. 20:03","title":"Megcsinálták a világ legkisebb lövöldözős játékát, és ennek a tudomány is sokat köszönhet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem zajlanak tárgyalások a második szakaszról sem.","shortLead":"Egyelőre nem zajlanak tárgyalások a második szakaszról sem.","id":"20250301_izrael-hamasz-tuszok-tuzszunet-meghosszabbitas-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b71fc911-4833-4d78-bc55-1968bcda3331.jpg","index":0,"item":"206fc322-1c7f-44c8-a69c-271ce2705a4d","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_izrael-hamasz-tuszok-tuzszunet-meghosszabbitas-targyalas","timestamp":"2025. március. 01. 12:05","title":"Izrael meghosszabbította volna a tűzszünet első szakaszát, a Hamász nemet mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az olimpiai bronzérmes úszó szerint átgázoltak rajta és meggyalázták az életét.","shortLead":"Az olimpiai bronzérmes úszó szerint átgázoltak rajta és meggyalázták az életét.","id":"20250228_uszas-kenderesi-tamas-doppingvad-eltiltas-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2.jpg","index":0,"item":"9554fe03-fcbe-4169-b54a-b0013bf88916","keywords":null,"link":"/sport/20250228_uszas-kenderesi-tamas-doppingvad-eltiltas-reakcio","timestamp":"2025. február. 28. 21:26","title":"Kenderesi Tamás a négyéves eltiltásáról: „Soha életemben nem doppingoltam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]