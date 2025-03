Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8c39de58-e97b-4573-8559-11c985066358","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a TV2 stúdiójában járt.","shortLead":"A miniszterelnök a TV2 stúdiójában járt.","id":"20250301_orban-tv2-tenyek-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c39de58-e97b-4573-8559-11c985066358.jpg","index":0,"item":"31b7d112-0509-4ecc-9a98-5232ee8b8cd5","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_orban-tv2-tenyek-interju","timestamp":"2025. március. 01. 18:24","title":"Orbán: Zelenszkij nem akar békét, legalábbis azokkal a feltételekkel nem, amelyekkel Amerika akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a","c_author":"Ranschburg Zoltán","category":"360","description":"Vannak, akik számára a Pride és az LMBTQ+ jogok a legfontosabb ügyek közé tartoznak: ők azok, akiket Orbán lelkiismeret-furdalás nélkül, színtiszta machiavellizmusból dob most a busz alá – magyarázza a helyzetet Ranschburg Zoltán, a Republikon Intézet vezető elemzője. ","shortLead":"Vannak, akik számára a Pride és az LMBTQ+ jogok a legfontosabb ügyek közé tartoznak: ők azok, akiket Orbán...","id":"20250301_Ranschburg-Zoltan-A-Pride-betiltasa-Magyar-Peternek-Orban-Viktor-valasztas-lmbtq-aldozatok-gumicsont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a.jpg","index":0,"item":"5219ece0-517f-4192-99ce-97ef8a1b00ea","keywords":null,"link":"/360/20250301_Ranschburg-Zoltan-A-Pride-betiltasa-Magyar-Peternek-Orban-Viktor-valasztas-lmbtq-aldozatok-gumicsont","timestamp":"2025. március. 01. 15:32","title":"A Pride betiltása csapda Magyar Péternek, bármit is válaszol, a hatalmi játszmának áldozatai lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a3bf6d7-ef96-4a38-a568-1d2048112900","c_author":"Szabó M. István","category":"360","description":"Bengyel Ádám, a FoxPost társalapítója és ügyvezetője decemberben még a csomagautomaták térnyeréséről és régiós tervekről nyilatkozott, ám a napokban távozott a fél éve külföldi kézbe került csomagküldő cégtől. Interjú.","shortLead":"Bengyel Ádám, a FoxPost társalapítója és ügyvezetője decemberben még a csomagautomaták térnyeréséről és régiós...","id":"20250302_hvg-bengyel-adam-interju-foxpost-csomagautomata-packeta-kiszallasjelzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a3bf6d7-ef96-4a38-a568-1d2048112900.jpg","index":0,"item":"2080299d-3cbe-42f9-9bdb-19d5b2efd160","keywords":null,"link":"/360/20250302_hvg-bengyel-adam-interju-foxpost-csomagautomata-packeta-kiszallasjelzo","timestamp":"2025. március. 02. 08:30","title":"Távozó FoxPost-vezér: A webshopok lassan követik a fogyasztói igényeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a3e4b3-acf6-44d9-abd2-d89683774396","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A technológiai minimalizmusra, a randiappok helyett használható tematikus közösségi alkalmazásokra és a digitális halhatatlanság kérdésére érdemes figyelni idén a mesterséges intelligencián túl – áll a VML elemzőcég 2025-ös trendriportjában.","shortLead":"A technológiai minimalizmusra, a randiappok helyett használható tematikus közösségi alkalmazásokra és a digitális...","id":"20250301_vml-future-2025-elorejelzes-trendek-alkalmazasok-innovacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31a3e4b3-acf6-44d9-abd2-d89683774396.jpg","index":0,"item":"5099b4bb-9fe5-478e-96d3-2ca67d22c26e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_vml-future-2025-elorejelzes-trendek-alkalmazasok-innovacio","timestamp":"2025. március. 01. 18:03","title":"A Tindernél meg a Facebooknál valójában sokkal jobb online helyek is vannak a valódi ismerkedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76409967-d692-4fc5-8000-fa418dd15e1d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Néha egy közös kávézás is képes csodákra: segíthet elsimítani például a munkahelyi konfliktusokat, javítani a kommunikációt és elősegíteni a valódi megértést – mutatnak rá a Sorsfordító küzdelmeink című kötet szerzői. Szerkesztett részlet Csibi Magor vezetéstudományi szakértő és Radu Predescu veterán katona könyvéből.","shortLead":"Néha egy közös kávézás is képes csodákra: segíthet elsimítani például a munkahelyi konfliktusokat, javítani...","id":"20250301_Ket-nezopont-egy-kave-mellett-Igy-simithatok-el-a-konfliktusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76409967-d692-4fc5-8000-fa418dd15e1d.jpg","index":0,"item":"1d6cc879-ecdf-47a3-81a4-3b1cbbcf490c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250301_Ket-nezopont-egy-kave-mellett-Igy-simithatok-el-a-konfliktusok","timestamp":"2025. március. 01. 19:15","title":"Két nézőpont egy kávé mellett: Így simíthatók el a konfliktusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bdd37f-da9f-4d11-9f48-5b0ae1771369","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volkswagen 50 évvel ezelőtt mutatta be az első Polót, és azóta több, mint 20 millió példány talált gazdára a népszerű német kisautóból.","shortLead":"A Volkswagen 50 évvel ezelőtt mutatta be az első Polót, és azóta több, mint 20 millió példány talált gazdára a népszerű...","id":"20250303_50-eves-a-volkswagen-Polo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20bdd37f-da9f-4d11-9f48-5b0ae1771369.jpg","index":0,"item":"5943ace3-91ae-410c-8973-75228438546e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250303_50-eves-a-volkswagen-Polo","timestamp":"2025. március. 03. 07:59","title":"50 éves a VW Polo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea8c70d-415a-4af0-95d2-2f5d7f7181ea","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az elnök szerint az angol nyelvtudás segít az újonnan érkezőknek, hogy a közösségek tagjaivá váljanak.","shortLead":"Az elnök szerint az angol nyelvtudás segít az újonnan érkezőknek, hogy a közösségek tagjaivá váljanak.","id":"20250302_trump-egyesult-allamok-hivatalos-nyelv-angol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ea8c70d-415a-4af0-95d2-2f5d7f7181ea.jpg","index":0,"item":"7b051d49-f0b3-4386-a03a-3c206b8b2d37","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_trump-egyesult-allamok-hivatalos-nyelv-angol","timestamp":"2025. március. 02. 16:34","title":"Trump aláírta, az USA-ban hivatalos nyelv lett az angol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58135cd-df72-4652-ab80-6ea6e327a820","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az ukrán elnököt az Ovális Irodában verbálisan letámadó J.D. Vance síelni ment a családjával Vermontba, azonban ott több száz tüntető várta.","shortLead":"Az ukrán elnököt az Ovális Irodában verbálisan letámadó J.D. Vance síelni ment a családjával Vermontba, azonban ott...","id":"20250302_naci-jd-vance-vermont-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d58135cd-df72-4652-ab80-6ea6e327a820.jpg","index":0,"item":"9659ac4b-4eb8-430e-9a18-1c0e2e2936fd","keywords":null,"link":"/elet/20250302_naci-jd-vance-vermont-tuntetes","timestamp":"2025. március. 02. 14:45","title":"Náci söpredék, Oroszországba menj síelni – így várták J.D. Vance alelnököt Vermontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]