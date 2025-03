Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0934a31f-0a13-4b75-8084-29c3bc122527","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter támogatottsága a harmincas-negyvenes nők körében a legalacsonyabb. Ahogy várható volt, egy évvel a választások előtt a Fidesz meg is indította a több százezres társadalmi réteg szavazataiért folytatott harcot. A Tisza a nőket leginkább érintő szociális, társadalmi kérdésekben erősített, de egyelőre így sem versenyezhet azzal a pénzesővel, ami a kormány részéről ömlik a gyermeket tervező nőkre.","shortLead":"Minden közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy Magyar Péter támogatottsága a harmincas-negyvenes nők körében...","id":"20250304_Fidesz-Tisza-noi-szavazok-csaladtamogatas-szja-mentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0934a31f-0a13-4b75-8084-29c3bc122527.jpg","index":0,"item":"250cbbb4-9a12-42ff-8632-1dfc8e0779b3","keywords":null,"link":"/360/20250304_Fidesz-Tisza-noi-szavazok-csaladtamogatas-szja-mentesseg","timestamp":"2025. március. 04. 17:52","title":"A Fidesz ráhajtott a harmincas-negyvenes nőkre, de mit ajánl nekik a szülésen kívül, és mit kínál Magyar Péter?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b7b635c-dd31-4542-8de5-677a46033c07","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Nitrogénművek 3,5 évvel meghosszabbítaná májusban lejáró 200 millió eurónyi kötvényeinek futamidejét. Erről egyeztet a befektetőkkel, fizetni ugyanis májusban nem fog tudni.","shortLead":"A Nitrogénművek 3,5 évvel meghosszabbítaná májusban lejáró 200 millió eurónyi kötvényeinek futamidejét. Erről egyeztet...","id":"20250305_A-Nitrogenmuvek-a-kormany-buntetoadojara-mutogat-Jol-all-a-ceg-csak-nincs-penze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b7b635c-dd31-4542-8de5-677a46033c07.jpg","index":0,"item":"5a0089fd-cf89-4cd0-992e-f47c68a951d6","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_A-Nitrogenmuvek-a-kormany-buntetoadojara-mutogat-Jol-all-a-ceg-csak-nincs-penze","timestamp":"2025. március. 05. 08:27","title":"A Nitrogénművek a kormány „büntetőadójára” mutogat – „Jól áll a cég, csak nincs pénze”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f12eed-607f-4a79-b479-9e98fe44c812","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A lengyel űrhivatal az összes rendszerét leválasztotta az internetről, miután jogosulatlan hozzáférést észlelt a hálózatában. A honlapjuk sem elérhető.","shortLead":"A lengyel űrhivatal az összes rendszerét leválasztotta az internetről, miután jogosulatlan hozzáférést észlelt...","id":"20250305_polsa-lengyel-urugynokseg-kibertamadas-hackerek-leallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03f12eed-607f-4a79-b479-9e98fe44c812.jpg","index":0,"item":"b14b044b-db6f-4ab9-ad5c-93009b8d0fce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_polsa-lengyel-urugynokseg-kibertamadas-hackerek-leallitas","timestamp":"2025. március. 05. 12:03","title":"Lelőtték a hackerek a lengyel űrügynökséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai védelmi minisztérium részéről nyilatkozó, bár meg nem nevezett forrás szerint Pete Hegseth miniszter semmilyen rosszindulatú orosz célpont elleni akciót nem állíttatott le vagy halasztatott el.","shortLead":"Az amerikai védelmi minisztérium részéről nyilatkozó, bár meg nem nevezett forrás szerint Pete Hegseth miniszter...","id":"20250304_pentagon-kibermuveletek-oroszok-hegseth-tagadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bd9a7c3-b59c-4ab1-8c4d-9c3ec4643151.jpg","index":0,"item":"0255630d-57c3-4f8e-9136-8e95fabc90b9","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_pentagon-kibermuveletek-oroszok-hegseth-tagadas","timestamp":"2025. március. 04. 11:00","title":"Tagadja a Pentagon egy vezető tisztviselője, hogy leállítanák az oroszok elleni kiberműveleteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c747b676-58c5-484f-8973-d4454f32379f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem prédikálni, szónoklatot tartani” megy, hanem hogy meghallgassa azoknak a történeteit, akiknek „a hangja nem hallatszik el a hatalmasokhoz”. ","shortLead":"„Nem prédikálni, szónoklatot tartani” megy, hanem hogy meghallgassa azoknak a történeteit, akiknek „a hangja nem...","id":"20250305_Gyurcsany-Ferenc-egy-lakokocsival-jarja-korbe-az-orszagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c747b676-58c5-484f-8973-d4454f32379f.jpg","index":0,"item":"b7abde79-4fce-4e0b-9d99-6ef614d62b25","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_Gyurcsany-Ferenc-egy-lakokocsival-jarja-korbe-az-orszagot","timestamp":"2025. március. 05. 08:16","title":"Gyurcsány Ferenc egy lakókocsival járja körbe az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a70fe8d-9548-4a4c-832a-dd465d3dc6a9","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett el.","shortLead":"A férfi 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett el.","id":"20250304_verekedes-miskolc-buszmegallo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a70fe8d-9548-4a4c-832a-dd465d3dc6a9.jpg","index":0,"item":"7cc0ce9c-fe69-42ef-bfb3-bc4627a06ff5","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_verekedes-miskolc-buszmegallo","timestamp":"2025. március. 04. 10:32","title":"Látta, hogy megvernek valakit egy miskolci buszmegállóban, odament, őt is megverték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90d8660-e68b-4792-b088-bc7da941966d","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Közel 800 milliárd eurót költene erre az Európai Bizottság elnöke.","shortLead":"Közel 800 milliárd eurót költene erre az Európai Bizottság elnöke.","id":"20250304_Ursula-von-der-Leyen_fegyverkezes_unios-koltsegvetes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d90d8660-e68b-4792-b088-bc7da941966d.jpg","index":0,"item":"67e79ccf-a787-42c5-ae10-32622289474e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250304_Ursula-von-der-Leyen_fegyverkezes_unios-koltsegvetes-ebx","timestamp":"2025. március. 04. 10:13","title":"Fegyverkezési programot jelentett be Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A pornóoldal üzemeltetője azt állítja, csalódottak és meglepettek, mert eddig „termékeny párbeszédet” folytattak a kanadai adatvédelmi biztossal.","shortLead":"A pornóoldal üzemeltetője azt állítja, csalódottak és meglepettek, mert eddig „termékeny párbeszédet” folytattak...","id":"20250304_pornhub-kanada-adatvedelmi-biztos-hozzajarulas-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47fecfbf-cbe0-43dc-88b6-8320db0477b6.jpg","index":0,"item":"52e6b929-b1f1-4ef4-9736-b5ef8d414e19","keywords":null,"link":"/elet/20250304_pornhub-kanada-adatvedelmi-biztos-hozzajarulas-birosag","timestamp":"2025. március. 04. 17:24","title":"Bíróságon tiltanák el a Pornhubot attól, hogy olyan videókat tegyen közzé, amelyeknek a szereplői ehhez nem járultak hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]