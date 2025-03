Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d9a88419-6b10-4242-a5f2-4bc2a0125eeb","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Jelentősen olcsóbban válhat meg tőle a Sporting, mint ahogyan az korábban tervben volt.","shortLead":"Jelentősen olcsóbban válhat meg tőle a Sporting, mint ahogyan az korábban tervben volt.","id":"20250306_gyokeres-viktor-atigazolas-fabrizio-romano","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9a88419-6b10-4242-a5f2-4bc2a0125eeb.jpg","index":0,"item":"a1febabe-58e8-4368-8248-64d8c0c77cac","keywords":null,"link":"/sport/20250306_gyokeres-viktor-atigazolas-fabrizio-romano","timestamp":"2025. március. 06. 13:21","title":"Fabrizio Romano exkluzív információkat osztott meg Gyökeres Viktor klubváltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b6c40b-9436-46ea-8967-b060bd57ce2f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az iOS 18.4 több nagy mellett néhány kisebb, de annál praktikusabb újítást is hoz áprilisban.","shortLead":"Az iOS 18.4 több nagy mellett néhány kisebb, de annál praktikusabb újítást is hoz áprilisban.","id":"20250306_apple-app-store-alkalmazasok-velemenyek-osszegzes-letoltes-szuneteltetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79b6c40b-9436-46ea-8967-b060bd57ce2f.jpg","index":0,"item":"5e0cc871-a430-46b1-97e2-5bd9f70372f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_apple-app-store-alkalmazasok-velemenyek-osszegzes-letoltes-szuneteltetes","timestamp":"2025. március. 06. 12:03","title":"iPhone-ja van? Több hasznos újítás is jön heteken belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész és a felesége holtteste mellett egy kutyát is találtak, a rendőrök most elismerték, nem azt, amelyiket ők beazonosítottak. ","shortLead":"A színész és a felesége holtteste mellett egy kutyát is találtak, a rendőrök most elismerték, nem azt, amelyiket ők...","id":"20250305_gene-hackman-halala-kutya-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3c31ea3-da24-4441-a4e1-3bb73c95075a.jpg","index":0,"item":"380ee36f-1d8d-4aeb-91e4-60b0046d0bf5","keywords":null,"link":"/kultura/20250305_gene-hackman-halala-kutya-rendorseg","timestamp":"2025. március. 05. 08:39","title":"Hibáztak a Gene Hackman halála ügyében nyomozó rendőrök, egy másik kutyát azonosítottak a házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82a4f80c-5957-4765-a70c-eddf09794d70","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Novembertől már csak a légitársaság alkalmazásával lehet majd becsekkolni a járatokra.","shortLead":"Novembertől már csak a légitársaság alkalmazásával lehet majd becsekkolni a járatokra.","id":"20250305_ryanair-papirmentes-beszallokartya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82a4f80c-5957-4765-a70c-eddf09794d70.jpg","index":0,"item":"2a45b33b-9e41-4860-98b1-fcc518602969","keywords":null,"link":"/zhvg/20250305_ryanair-papirmentes-beszallokartya","timestamp":"2025. március. 05. 11:53","title":"Fél évet csúszik a Ryanair újítása, egyelőre nincs változás a beszállásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Úgy tudni, egy szélesebb körű megállapodás is szóba került az összes túsz szabadon bocsátásáról.","shortLead":"Úgy tudni, egy szélesebb körű megállapodás is szóba került az összes túsz szabadon bocsátásáról.","id":"20250305_usa-hamasz-tuszok-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c10c39a3-b899-47e9-a78b-4f8954b25bc5.jpg","index":0,"item":"a4e8dcdb-f498-4b8c-8d93-690c76d3c7d0","keywords":null,"link":"/vilag/20250305_usa-hamasz-tuszok-targyalas","timestamp":"2025. március. 05. 18:59","title":"Reuters: Titokban tárgyal a Trump-kormányzat a Hamásszal amerikai túszok elengedéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgató ezért a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz fordult, Lánczi Tamás pedig már törvénymódosítást is kezdeményezett a jogalkotónál. ","shortLead":"A főigazgató ezért a Szuverenitásvédelmi Hivatalhoz fordult, Lánczi Tamás pedig már törvénymódosítást is kezdeményezett...","id":"20250305_Schmidt-Maria-arra-hivatkozva-tagadna-meg-kozerdeku-adatok-kiadasat-hogy-azokat-kulfoldrol-finanszirozott-ujsag-igenyelte-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d.jpg","index":0,"item":"e7ad32c3-6843-4543-b3a3-c2845f6520b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250305_Schmidt-Maria-arra-hivatkozva-tagadna-meg-kozerdeku-adatok-kiadasat-hogy-azokat-kulfoldrol-finanszirozott-ujsag-igenyelte-ebx","timestamp":"2025. március. 05. 10:46","title":"A Magyar Hang kérdéseket küldött Schmidt Máriának, aki arra hivatkozva nem válaszolna, hogy külföldről finanszírozzák az újságot, és így „külföldi szervezetekhez” kerülhetnek az adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361ed5cd-973a-48a7-87a8-6e7c574fe13f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mesterséges intelligenciára épülő keresési funkcióval bővül a Google, az újdonság leginkább a ChatGPT Searchre adott válaszként értelmezhető.","shortLead":"Mesterséges intelligenciára épülő keresési funkcióval bővül a Google, az újdonság leginkább a ChatGPT Searchre adott...","id":"20250306_google-kereso-ai-mode-mesterseges-intelligencia-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/361ed5cd-973a-48a7-87a8-6e7c574fe13f.jpg","index":0,"item":"755027dd-898a-476d-b159-c0d6836d07eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_google-kereso-ai-mode-mesterseges-intelligencia-uj-funkcio","timestamp":"2025. március. 06. 13:03","title":"Szintet lép a Google: itt a teljesen új keresés, amivel a ChatGPT-t is legyűrné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2b7583-103b-43ec-9fef-059afb1f02cf","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Megérkezett a mesterségesintelligencia-alapú új funkció a Windows 11 Jegyzettömbjébe, ami bármilyen szöveget képes átfogalmazni. Már amennyiben előfizet a cég egyik csomagjára.","shortLead":"Megérkezett a mesterségesintelligencia-alapú új funkció a Windows 11 Jegyzettömbjébe, ami bármilyen szöveget képes...","id":"20250305_microsoft-windows-11-jegyzettomb-rewrite-mesterseges-intelligencia-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd2b7583-103b-43ec-9fef-059afb1f02cf.jpg","index":0,"item":"8fa75910-fb28-44b2-9617-7e397bdb615e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_microsoft-windows-11-jegyzettomb-rewrite-mesterseges-intelligencia-megjelenes","timestamp":"2025. március. 05. 13:03","title":"Jön a ChatGPT a windowsos Jegyzettömbbe, de csak akkor, ha fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]