Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5298d24d-af01-4e12-b06a-3d579d3efb57","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA az amerikai fejlesztésű XB-1 februári tesztjén készített fotót arról a pillanatról, amikor a repülőgép átlépte a hangsebességet.","shortLead":"A NASA az amerikai fejlesztésű XB-1 februári tesztjén készített fotót arról a pillanatról, amikor a repülőgép átlépte...","id":"20250305_boom-supersonic-xb-1-repulogep-hangsebesseg-atlepese-foto-nasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5298d24d-af01-4e12-b06a-3d579d3efb57.jpg","index":0,"item":"a6ecb21c-1d5b-44ea-9a6f-4155b5994cd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_boom-supersonic-xb-1-repulogep-hangsebesseg-atlepese-foto-nasa","timestamp":"2025. március. 05. 18:03","title":"Lefotózta a NASA a történelmi pillanatot, így néz ki a hangrobbanás nélküli hangsebesség-átlépés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7be9454a-6332-4983-a1f8-390ec46bd1a6","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Donald Trump külpolitikai irányváltásához alkalmazkodó Európa a nyomás alatt olyan határozott lehet, amilyennek rég lennie kellene, különben nagyhatalmi erőközpontok szorításában találja magát. Aki ebből kimarad, mint az orbáni Magyarország, az lemarad, s nem a centrumban, hanem a periférián köt ki. Európában pénzügyi tabukat kell ledönteni a fegyverkezés finanszírozásához.","shortLead":"A Donald Trump külpolitikai irányváltásához alkalmazkodó Európa a nyomás alatt olyan határozott lehet, amilyennek rég...","id":"20250306_hvg-ebredes-utan-europa_amerika_nelkul_trump_amokfutasa_kozos_vedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7be9454a-6332-4983-a1f8-390ec46bd1a6.jpg","index":0,"item":"06a311a8-bbcd-4861-a9d9-eb149f17be17","keywords":null,"link":"/360/20250306_hvg-ebredes-utan-europa_amerika_nelkul_trump_amokfutasa_kozos_vedelem","timestamp":"2025. március. 06. 10:50","title":"Vége van, Európa felélte a hidegháború utáni békeosztalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f501d13-2ac3-433a-8c0c-ec2e65cf3242","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A versenyhivatal szerint ugyanis élénkíti a versenyt, ha a boltok Nagy Márton „elvárása” szerint „önként” árat csökkentenek.","shortLead":"A versenyhivatal szerint ugyanis élénkíti a versenyt, ha a boltok Nagy Márton „elvárása” szerint „önként” árat...","id":"20250305_GVH-Elenkiti-a-versenyt-ha-a-boltok-Nagy-Marton-elvarasa-szerint-onkent-arat-csokkentenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f501d13-2ac3-433a-8c0c-ec2e65cf3242.jpg","index":0,"item":"d130d574-cf60-41cb-a63e-47d40bbb3819","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250305_GVH-Elenkiti-a-versenyt-ha-a-boltok-Nagy-Marton-elvarasa-szerint-onkent-arat-csokkentenek","timestamp":"2025. március. 05. 13:58","title":"A GVH-nak meglehetősen egyedi elképzelései vannak a verseny fogalmáról és a versenytörvény értelmezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb989da-3204-42b4-81be-fa5aea0e010a","c_author":"Arató László - Folk György","category":"eurologus","description":"Az ukrán elnök részvételével kezdődött meg Brüsszelben az állam- és kormányfők rendkívüli csúcstalálkozója. Két témával foglalkoznak a vezetők: az orosz–ukrán háború jelenlegi helyzetével és Európa védelmének megerősítésével. És viszonylag sokan beszéltek Orbán Viktorról is, aki semmit sem mondott az újságíróknak.","shortLead":"Az ukrán elnök részvételével kezdődött meg Brüsszelben az állam- és kormányfők rendkívüli csúcstalálkozója. Két témával...","id":"20250306_orosz-ukran-haboru_eu-csucs_orban-viktor-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbb989da-3204-42b4-81be-fa5aea0e010a.jpg","index":0,"item":"9f70f0eb-116c-49f7-b601-c5e14e66ddb2","keywords":null,"link":"/eurologus/20250306_orosz-ukran-haboru_eu-csucs_orban-viktor-ebx","timestamp":"2025. március. 06. 14:13","title":"A magyar politika „veszélyes szerencsejáték” – ha kell, Orbán nélkül fognak össze Európa biztonságáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bda8df-1535-45ad-9ac8-faeb34e57914","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Charlie Hebdo is leközölte a maga megfejtését a botrányos Trump–Zelenszkij-találkozóról. ","shortLead":"A Charlie Hebdo is leközölte a maga megfejtését a botrányos Trump–Zelenszkij-találkozóról. ","id":"20250305_charlie-hebdo-trump-zelenszkij-hullazsak-karikatura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15bda8df-1535-45ad-9ac8-faeb34e57914.jpg","index":0,"item":"1f202bc1-2931-4baf-90a5-1fc7f601d9ce","keywords":null,"link":"/elet/20250305_charlie-hebdo-trump-zelenszkij-hullazsak-karikatura","timestamp":"2025. március. 05. 13:21","title":"Így néz ki, ahogy a Charlie Hebdo szerint Trump öltözteti Zelenszkijt: „Jó lesz ez a hullazsák is”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ecec73-d895-4e4e-841b-d5770c2cb4fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump is a techmilliárdos védelmére sietett egy igen sajátos érveléssel, miszerint végső soron nem Musk, hanem a kormányhivatalok vezetői a felelősek a kirúgásokért.","shortLead":"Donald Trump is a techmilliárdos védelmére sietett egy igen sajátos érveléssel, miszerint végső soron nem Musk, hanem...","id":"20250307_elon-musk-elbocsatasok-doge-mentegetozes-felelosseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22ecec73-d895-4e4e-841b-d5770c2cb4fb.jpg","index":0,"item":"55b3cb30-6f75-47b6-a015-be0f720016ad","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_elon-musk-elbocsatasok-doge-mentegetozes-felelosseg","timestamp":"2025. március. 07. 08:14","title":"A népharag láttán Elon Musk rájött, hogy neki nincs is semmi köze a szövetségi dolgozók elbocsátásaihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f0152b-e530-4e22-a049-9a9efd9f2fc7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ehhez persze egy új platform is kell az autókban. ","shortLead":"Ehhez persze egy új platform is kell az autókban. ","id":"20250307_Jon-a-BYD-uj-platformja-ami-5-perc-alatt-300-kilometert-tud","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42f0152b-e530-4e22-a049-9a9efd9f2fc7.jpg","index":0,"item":"1e523a8c-c4a3-43cd-a7b5-5fe905761f5a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_Jon-a-BYD-uj-platformja-ami-5-perc-alatt-300-kilometert-tud","timestamp":"2025. március. 07. 08:46","title":"5 perc, 300 km: új szintre emeli az autótöltést a BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51674726-0233-4489-bffc-1d96d14d49c2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A döntés a szurkolók kezében van. Mutatjuk, hol szavazhat.","shortLead":"A döntés a szurkolók kezében van. Mutatjuk, hol szavazhat.","id":"20250306_szoboszlai-dominik-premier-league-legjobb-jatekos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51674726-0233-4489-bffc-1d96d14d49c2.jpg","index":0,"item":"e69108ab-32e0-4386-a966-ac58ae428f2f","keywords":null,"link":"/sport/20250306_szoboszlai-dominik-premier-league-legjobb-jatekos","timestamp":"2025. március. 06. 16:02","title":"Szoboszlai Dominik lehet a Premier League legjobb játékosa februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]