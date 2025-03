Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a288e0c5-211b-4288-9202-29a3e7e03d72","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"18-as kerekekkel és extráktól mentes utastérrel így mutat az Audi napokban leleplezett új kombija.","shortLead":"18-as kerekekkel és extráktól mentes utastérrel így mutat az Audi napokban leleplezett új kombija.","id":"20250310_felre-a-puccparadeval-igy-fest-az-uj-audi-a6-avant-fapadosan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a288e0c5-211b-4288-9202-29a3e7e03d72.jpg","index":0,"item":"62ff4585-81fa-48e9-8360-c2b68652eb90","keywords":null,"link":"/cegauto/20250310_felre-a-puccparadeval-igy-fest-az-uj-audi-a6-avant-fapadosan","timestamp":"2025. március. 10. 08:41","title":"Félre a puccparádéval, így fest az új Audi A6 fapadosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bd5ebb-d6dc-4f82-b9b7-4a52b61c0865","c_author":"Mészáros Márton","category":"360","description":"A nagy cégek elköteleződése töretlen a munkavállalók egészsége iránt, az állami szférában és a kkv-szektorban azonban sokan lemondtak a munkaalkalmassági vizsgálatokról. A Belügyminisztérium nem siet a magyarázattal.","shortLead":"A nagy cégek elköteleződése töretlen a munkavállalók egészsége iránt, az állami szférában és a kkv-szektorban azonban...","id":"20250310_hvg-foglalkozasegeszsegugy-alkalmassagi-vizsgalat-nagy-cegek-kkv-allam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6bd5ebb-d6dc-4f82-b9b7-4a52b61c0865.jpg","index":0,"item":"f253fd14-5aa4-4001-989a-636be057e7e8","keywords":null,"link":"/360/20250310_hvg-foglalkozasegeszsegugy-alkalmassagi-vizsgalat-nagy-cegek-kkv-allam","timestamp":"2025. március. 10. 09:30","title":"„Az ülőmunka az új dohányzás”, de az államot újabban nem érdekli dolgozói egészsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe8991ca-ac47-4730-b292-84ceadb40c14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elkövetkezendő napokban akár zivatarok is előfordulhatnak az országban.","shortLead":"Az elkövetkezendő napokban akár zivatarok is előfordulhatnak az országban.","id":"20250311_Ma-meg-az-eg-is-megdorrenhet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe8991ca-ac47-4730-b292-84ceadb40c14.jpg","index":0,"item":"a9dbe1f0-ae1a-4a5f-964a-989fc016b10e","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_Ma-meg-az-eg-is-megdorrenhet","timestamp":"2025. március. 11. 07:23","title":"Ma még az ég is megdörrenhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e73683a-20cc-4df7-ae62-c91cd21ee5fe","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A rövid válasz az, hogy igen, de részletesebb válasz is van arra, hogy miként tudott Orbán Viktor kormányfő lánya egyik évről a másikra berobbanni a magyar művészetpártolók világába, és miként tudott aktív vásárlóként megjelenni a műalkotások piacán.","shortLead":"A rövid válasz az, hogy igen, de részletesebb válasz is van arra, hogy miként tudott Orbán Viktor kormányfő lánya egyik...","id":"20250310_Orban-Sara-vagyon-maldiv-sziget-nyaralas-jaszai-gellert-4ig","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e73683a-20cc-4df7-ae62-c91cd21ee5fe.jpg","index":0,"item":"dab0e73d-f685-4ae5-ae5c-4b2079f9deca","keywords":null,"link":"/360/20250310_Orban-Sara-vagyon-maldiv-sziget-nyaralas-jaszai-gellert-4ig","timestamp":"2025. március. 10. 06:30","title":"Lehetett-e Orbán Sárának annyi pénze, hogy saját maga fizesse a Maldív-szigeteki repülőútját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Százasával érkeztek a jelzések vasárnap, hogy nem sikerült a vásárlás, akár a sarki boltban, akár online. Délutánra elvileg megoldották a dolgot.","shortLead":"Százasával érkeztek a jelzések vasárnap, hogy nem sikerült a vásárlás, akár a sarki boltban, akár online. Délutánra...","id":"20250309_mastercard-fennakadasok-online-fizetes-bolti-vasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832.jpg","index":0,"item":"823b25a2-d44a-4c91-a813-c0c4bd704913","keywords":null,"link":"/tudomany/20250309_mastercard-fennakadasok-online-fizetes-bolti-vasarlas","timestamp":"2025. március. 09. 14:37","title":"Önnél sem működött a kártyás fizetés? Világszerte gond volt a Mastercarddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00787163-7716-4636-b859-c2c518e9fd04","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint érdemes lenne a tudománykommunikációban felhasználni a humort, az ugyanis segíthet könnyebben befogadhatóvá tenni az információkat.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint érdemes lenne a tudománykommunikációban felhasználni a humort, az ugyanis segíthet könnyebben...","id":"20250310_tudomanykommunikacio-vicc-humor-informacio-befogadasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00787163-7716-4636-b859-c2c518e9fd04.jpg","index":0,"item":"89be75c2-3bc2-4d36-aaea-642aedca0a91","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_tudomanykommunikacio-vicc-humor-informacio-befogadasa","timestamp":"2025. március. 10. 17:03","title":"És azt ismeri, hogy két tudós viccel? A jövőben gyakrabban találkozhat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3a3775-637f-4923-889c-9b801a741ccd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A POLG nevű ritka betegségben szenvedett, amely folyamatosan terjedő működészavart okoz a szervezetben.","shortLead":"A POLG nevű ritka betegségben szenvedett, amely folyamatosan terjedő működészavart okoz a szervezetben.","id":"20250310_meghalt-Frigyes-luxemburgi-herceg-polg-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b3a3775-637f-4923-889c-9b801a741ccd.jpg","index":0,"item":"7374b44a-14ee-408c-8b3b-ab9cfaeb7337","keywords":null,"link":"/elet/20250310_meghalt-Frigyes-luxemburgi-herceg-polg-betegseg","timestamp":"2025. március. 10. 11:04","title":"Huszonkét évesen meghalt Frigyes luxemburgi herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5b823a2-d813-4457-9ecf-ed81197eb9fa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök csapata azonban Rijádban marad, hogy az amerikai partnerekkel egyeztessen.","shortLead":"Az ukrán elnök csapata azonban Rijádban marad, hogy az amerikai partnerekkel egyeztessen.","id":"20250310_Zelenszkij-Szaud-Arabiaban-targyal-a-bekerol-de-nem-marad-sokaig-Trump-USA-amerika-kulugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c5b823a2-d813-4457-9ecf-ed81197eb9fa.jpg","index":0,"item":"40186de3-5ffc-4d8b-900b-0400332164f7","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_Zelenszkij-Szaud-Arabiaban-targyal-a-bekerol-de-nem-marad-sokaig-Trump-USA-amerika-kulugy","timestamp":"2025. március. 10. 19:18","title":"Zelenszkij Szaúd-Arábiában tárgyal a békéről, de nem marad sokáig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]