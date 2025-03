Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5d53872b-c1a5-42ab-8e4e-f0a13087e473","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Fülöp Attila a 2022 májusa óta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.","shortLead":"Fülöp Attila a 2022 májusa óta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.","id":"20250312_fulop-attila-varga-mihaly-parlamenti-mandatum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d53872b-c1a5-42ab-8e4e-f0a13087e473.jpg","index":0,"item":"a229d4f5-2dac-4d68-8730-aa720fce85f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_fulop-attila-varga-mihaly-parlamenti-mandatum","timestamp":"2025. március. 12. 06:24","title":"A Magyar Péterrel összefeszülő államtitkár kapta meg Varga Mihály parlamenti mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48506c9d-4046-4983-a41e-034b6f1a449c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentős kimaradások vannak hétfő délután óta az X közösségi szolgáltatásban. A tulajdonos Elon Musk szerint kibertámadás áll a háttérben.","shortLead":"Jelentős kimaradások vannak hétfő délután óta az X közösségi szolgáltatásban. A tulajdonos Elon Musk szerint...","id":"20250311_x-twitter-kibertamadas-elon-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48506c9d-4046-4983-a41e-034b6f1a449c.jpg","index":0,"item":"bfa97974-d5e6-4db6-b96d-640bf6d13d3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_x-twitter-kibertamadas-elon-musk","timestamp":"2025. március. 11. 00:07","title":"Elon Musk: Erőből megtámadták az X-et, és megeshet, hogy egy kormány megrendelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e244b837-979e-4c0f-a050-71a1b74b1ddc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Laza szövetség a tagállamok között – a jövő Európája a Fidesz think tankje szerint így nézne ki.","shortLead":"Laza szövetség a tagállamok között – a jövő Európája a Fidesz think tankje szerint így nézne ki.","id":"20250310_mcc-eu-attervezes-atnevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e244b837-979e-4c0f-a050-71a1b74b1ddc.jpg","index":0,"item":"0bebadff-ef52-487b-9c63-038207fd4f0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_mcc-eu-attervezes-atnevezes","timestamp":"2025. március. 10. 12:23","title":"Átnevezné és áttervezné az Európai Uniót az MCC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Enyhén javult a pápa állapota, de a légzését még segíteni kell éjjelente.","shortLead":"Enyhén javult a pápa állapota, de a légzését még segíteni kell éjjelente.","id":"20250310_vatikan-korhaz-ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"4bda647c-cec9-406a-85b8-23c56edfe53c","keywords":null,"link":"/elet/20250310_vatikan-korhaz-ferenc-papa","timestamp":"2025. március. 10. 15:05","title":"Vatikán: még korai arról beszélni, mikor hagyhatja el a kórházat Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7001e418-067f-4630-b460-11ed18d61e5a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Komoly sebezhetőséget javított az Apple a böngészője mögött álló webmotorban, a cégnek tudomása van arról, hogy ki is használták ezt.","shortLead":"Komoly sebezhetőséget javított az Apple a böngészője mögött álló webmotorban, a cégnek tudomása van arról, hogy ki is...","id":"20250312_apple-ios-frissites-biztonsagi-res-javitas-webkit-tamadasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7001e418-067f-4630-b460-11ed18d61e5a.jpg","index":0,"item":"d049153b-9773-4232-b5c1-a131f0c853ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_apple-ios-frissites-biztonsagi-res-javitas-webkit-tamadasok","timestamp":"2025. március. 12. 09:03","title":"Érintett az iPhone és a Mac is – súlyos, támadások során kihasznált hibát javított az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"706ca530-93c7-4784-8d21-a1541d3693bf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A férfi ellen az ügyészség fegyházbüntetést kért.","shortLead":"A férfi ellen az ügyészség fegyházbüntetést kért.","id":"20250310_eroszak-agyonverte-feleseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/706ca530-93c7-4784-8d21-a1541d3693bf.jpg","index":0,"item":"e32a07e7-4e85-44b7-8c3d-b1a0b1c2a908","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_eroszak-agyonverte-feleseget","timestamp":"2025. március. 10. 11:07","title":"Megverte a párját, kihallgatták, majd hazament, és agyonverte a nőt egy borsodi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8438f540-c134-405e-bad8-1f4f5e6abcec","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Az egyetem alkalmazotti tanácsának és szakszervezetének tagjai szerint aránytalan lépés volt a docens kirúgása, a Corvinus vezetésével szemben pedig bizalmi válság alakult ki.","shortLead":"Az egyetem alkalmazotti tanácsának és szakszervezetének tagjai szerint aránytalan lépés volt a docens kirúgása...","id":"20250310_Adam-Zoltan-munkaugyi-per-szakszervezet-tanumeghallgatasok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8438f540-c134-405e-bad8-1f4f5e6abcec.jpg","index":0,"item":"de26e799-18ad-4abb-ae3b-09b4d5854806","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_Adam-Zoltan-munkaugyi-per-szakszervezet-tanumeghallgatasok-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 12:50","title":"„A Corvinus vezetése kompromittálni akarta a vizsgabotrány feltárását” – Ádám Zoltán volt kollégáit hallgatta meg a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75aa0cfe-890b-4ebe-8d85-c8cf28150022","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig még templomi szertartást is tartottak a szobornál.","shortLead":"Pedig még templomi szertartást is tartottak a szobornál.","id":"20250311_Szlovakia-turulszobor-lopas-Beny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/75aa0cfe-890b-4ebe-8d85-c8cf28150022.jpg","index":0,"item":"f9970af7-bc3a-4403-b76a-6d19c26fd6db","keywords":null,"link":"/elet/20250311_Szlovakia-turulszobor-lopas-Beny","timestamp":"2025. március. 11. 16:01","title":"Napokig nem tűnt fel senkinek, hogy ellopták a főtéri turulszobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]