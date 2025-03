Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9dc4eab9-94a0-4923-bf74-a48c3db6ddf4","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Egy nő, aki szerette a nácikat, meg nem is – dokumentumfilm készült Leni Riefenstahl eddig ismeretlen archívumából. A német film nácikkal különös kapcsolatot ápoló nagyasszonya fénnyel és árnyékkal dolgozott, és különös tehetséggel mosta egybe a kettőt.","shortLead":"Egy nő, aki szerette a nácikat, meg nem is – dokumentumfilm készült Leni Riefenstahl eddig ismeretlen archívumából...","id":"20250312_hvg-almaik-asszonya-leni_riefenstahl-film","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9dc4eab9-94a0-4923-bf74-a48c3db6ddf4.jpg","index":0,"item":"fd01e51a-dae5-49c0-b102-dcb93b8964f1","keywords":null,"link":"/360/20250312_hvg-almaik-asszonya-leni_riefenstahl-film","timestamp":"2025. március. 12. 19:30","title":"„Amíg a zsidók filmkritikát írhatnak, addig nekem nem lehet sikerem” – Leni Riefenstahl, a tehetséges szolgálólány megható meséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be40481-5399-4a2d-82f0-52103de43696","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nyugdíjasok 70 százaléka inkább választaná az általános 5 százalékos élelmiszeráfát, mint a részükre a kormány által beígért teljes áfa-visszatérítést a zöldség és gyümölcs vásárlása után – derül ki a Medián friss felméréséből.","shortLead":"A nyugdíjasok 70 százaléka inkább választaná az általános 5 százalékos élelmiszeráfát, mint a részükre a kormány által...","id":"20250312_Median-Fidesz-Tisza-Orban-Magyar-Peter-afacsokkentes-inflacio-visszateres-elelmiszer-zoldseg-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2be40481-5399-4a2d-82f0-52103de43696.jpg","index":0,"item":"d952edf5-2713-495a-9e4e-8df9864595bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_Median-Fidesz-Tisza-Orban-Magyar-Peter-afacsokkentes-inflacio-visszateres-elelmiszer-zoldseg-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 17:16","title":"Medián: A fideszesek többsége is Magyar Péter áfajavaslatát kérné, nem Orbán visszatérítéses ígéretét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"355069cb-9f01-4d13-8395-08750c3206e2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A napok, amelyekre általában szabadságot szoktunk kivenni.","shortLead":"A napok, amelyekre általában szabadságot szoktunk kivenni.","id":"20250312_2026-hosszu-hetvegek-szombati-munkanapok-rendelet-ngm","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/355069cb-9f01-4d13-8395-08750c3206e2.jpg","index":0,"item":"d9ec6e2f-ade8-4c8c-a0f8-95c8659fb164","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_2026-hosszu-hetvegek-szombati-munkanapok-rendelet-ngm","timestamp":"2025. március. 12. 19:39","title":"Ezeken a szombatokon dolgozhatunk majd 2026-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov szerint Moszkva most arra vár, hogy hivatalos tájékoztatást kapjon Washingtonból.","shortLead":"Dmitrij Peszkov szerint Moszkva most arra vár, hogy hivatalos tájékoztatást kapjon Washingtonból.","id":"20250312_oroszorszag-egyesult-allamok-tuzszuneti-javaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"b6fe62ce-1a9e-48f9-ba8a-f783d2993f30","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_oroszorszag-egyesult-allamok-tuzszuneti-javaslat","timestamp":"2025. március. 12. 11:35","title":"„Ne szaladjunk ennyire előre” – mondta Putyin szóvivője, amikor a tűzszüneti javaslatról kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550ac623-0586-4c3a-acde-1ad7e22784c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megsemmisítették a kormányhivatal határozatát.","shortLead":"Megsemmisítették a kormányhivatal határozatát.","id":"20250313_birosag-itelet-MET-Ivanyi-Wesley-iskolak-torvenytelen-bezaratas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/550ac623-0586-4c3a-acde-1ad7e22784c8.jpg","index":0,"item":"c550a008-062c-4eed-8b16-0f1ca3c7e573","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_birosag-itelet-MET-Ivanyi-Wesley-iskolak-torvenytelen-bezaratas","timestamp":"2025. március. 13. 15:12","title":"A bíróság szerint törvénytelen volt Iványi Gáborék intézményeinek bezáratása, a gyermekjogok is sérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64610069-d353-46a5-a4cd-38d60b8e017f","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A magyar kommunista író és a harmadik birodalom későbbi dokumentumfilmese olyan sikerfilmet hozott össze együtt, amihez még Charlie Chaplin is elragadtatottan gratulált. ","shortLead":"A magyar kommunista író és a harmadik birodalom későbbi dokumentumfilmese olyan sikerfilmet hozott össze együtt, amihez...","id":"20250312_hvg-furcsa-egymasra-talalas-Leni-Riefenstahl-es-Balazs-Bela","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64610069-d353-46a5-a4cd-38d60b8e017f.jpg","index":0,"item":"b4154250-4b00-4936-9725-9193ca2487d7","keywords":null,"link":"/360/20250312_hvg-furcsa-egymasra-talalas-Leni-Riefenstahl-es-Balazs-Bela","timestamp":"2025. március. 12. 19:40","title":"Ezért radírozták ki a stáblistáról Balázs Bélát, Leni Riefenstahl szerelmét és szerzőtársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mi mindent jelent Vlagyimir Putyin óvatos csütörtöki nyilatkozata? Mekkora az esély a békére? Elemzés a washingtoni Külkapcsolati Tanács vezető biztonságpolitikai szakértőjétől.","shortLead":"Mi mindent jelent Vlagyimir Putyin óvatos csütörtöki nyilatkozata? Mekkora az esély a békére? Elemzés a washingtoni...","id":"20250314_putyin-gyozni-akar-tuzszunet-elutasitas-elemzes-washington-post-lapszemle-max-boot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86.jpg","index":0,"item":"5da529f5-9308-4a79-9728-5bec6033819e","keywords":null,"link":"/360/20250314_putyin-gyozni-akar-tuzszunet-elutasitas-elemzes-washington-post-lapszemle-max-boot","timestamp":"2025. március. 14. 07:30","title":"Max Boot: Oroszország nem akar tűzszünetet, célja, hogy nyerjen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecb72fe-3794-4ef9-ab36-7b9531416ed7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A létszámcsökkentés mellett emelnék az autók árát is, hogy ne rontsák tovább a haszonkulcsot. ","shortLead":"A létszámcsökkentés mellett emelnék az autók árát is, hogy ne rontsák tovább a haszonkulcsot. ","id":"20250312_Porsche-4000-embert-kuldenek-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ecb72fe-3794-4ef9-ab36-7b9531416ed7.jpg","index":0,"item":"bdfe4372-872e-4152-b836-2e7768b24f91","keywords":null,"link":"/cegauto/20250312_Porsche-4000-embert-kuldenek-el","timestamp":"2025. március. 12. 13:58","title":"Komoly bajban a Porsche, 4000 embert küldenek el, és további leépítés jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]