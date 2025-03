Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"babc16e3-5d84-4338-8a51-915b9df0e1f3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tudósítónk Kindlovits Mátét látta felbukkanni a Múzeum körúti tömegben. Voltak, akiket kivezettek a tömegből.","shortLead":"Tudósítónk Kindlovits Mátét látta felbukkanni a Múzeum körúti tömegben. Voltak, akiket kivezettek a tömegből.","id":"20250315_Dulakodas-a-Muzeumkertben-Kubatov-titkara-probalt-rendet-tenni-Orban-beszede-alatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/babc16e3-5d84-4338-8a51-915b9df0e1f3.jpg","index":0,"item":"4f096abf-5aa2-4513-acff-f6a6c2f98f5e","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Dulakodas-a-Muzeumkertben-Kubatov-titkara-probalt-rendet-tenni-Orban-beszede-alatt","timestamp":"2025. március. 15. 11:43","title":"Dulakodás a Múzeumkertben, Kubatov titkára próbált rendet tenni Orbán beszéde alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a40474c-c2b4-48a5-ac0a-976dd5401e39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglátjuk, hogy képesek leszünk-e lezárni ezt a háborút. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem – mondta az amerikai elnök.","shortLead":"Meglátjuk, hogy képesek leszünk-e lezárni ezt a háborút. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem – mondta az amerikai elnök.","id":"20250317_trump-putyin-targyalas-haboru-tuzszunet-teruletek-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a40474c-c2b4-48a5-ac0a-976dd5401e39.jpg","index":0,"item":"5256fa45-a17f-46c2-9968-00843ad9c022","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_trump-putyin-targyalas-haboru-tuzszunet-teruletek-ukrajna","timestamp":"2025. március. 17. 07:41","title":"Kedden beszél Trump Putyinnal és közölte, hogy már zajlanak a tárgyalások a területek és az erőművek elosztásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy nemzet sem szabad, ha annak egy része is fenyegetett – írták.","shortLead":"Egy nemzet sem szabad, ha annak egy része is fenyegetett – írták.","id":"20250316_Az-MTK-szurkolok-is-felszolaltak-a-poloskazas-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec.jpg","index":0,"item":"caf549e7-dbab-4b2d-b70f-f020e82c2a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Az-MTK-szurkolok-is-felszolaltak-a-poloskazas-ellen","timestamp":"2025. március. 16. 17:14","title":"Az MTK-szurkolók is felszólaltak Orbán poloskázása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25ad8906-9de0-4bda-afe0-b94f4303b387","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az állami befektetési ügynökség szerint a gyár elleni demonstráción felszólaló polgármester velük is és a kínai gyárat építő vállalattal is többször egyeztetett, a gyár felépítését támogatta.","shortLead":"Az állami befektetési ügynökség szerint a gyár elleni demonstráción felszólaló polgármester velük is és a kínai gyárat...","id":"20250315_A-HIPA-vezetoje-reagalt-a-nepet-atbszo-kormanyrol-szonoklo-szolnoki-polgarmesterre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25ad8906-9de0-4bda-afe0-b94f4303b387.jpg","index":0,"item":"e81030f4-ad64-4f3e-b685-abaf2e0e1fed","keywords":null,"link":"/kkv/20250315_A-HIPA-vezetoje-reagalt-a-nepet-atbszo-kormanyrol-szonoklo-szolnoki-polgarmesterre","timestamp":"2025. március. 15. 14:03","title":"A HIPA vezetője reagált a „népet átb*szó” kormányról szónokló szolnoki polgármesterre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Magyar Péter 12+1 pontos, országjárással egybekötött tiszás “népszavazással” mozgósít, válaszul arra, hogy Orbán Viktor is elindította a Fidesz saját, de csak egykérdéses politikai szavazós akcióját. Abban hasonlítanak, hogy egyik se igazi referendum, de tartalmukban és így akár hatásukban nem is lehetnének eltérőbbek. ","shortLead":"Magyar Péter 12+1 pontos, országjárással egybekötött tiszás “népszavazással” mozgósít, válaszul arra, hogy Orbán Viktor...","id":"20250316_Sarkany-ellen-sarkanyfu-Sajat-markas-nepszavazassal-venne-fel-Orbannal-a-mozgositasi-versenyt-Magyar-Tisza-marcius-15-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35.jpg","index":0,"item":"19bacb56-a6fb-473d-a00a-e7416d633ab7","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Sarkany-ellen-sarkanyfu-Sajat-markas-nepszavazassal-venne-fel-Orbannal-a-mozgositasi-versenyt-Magyar-Tisza-marcius-15-ebx","timestamp":"2025. március. 16. 06:30","title":"Sárkány ellen sárkányfű? Magyar Péter saját márkás “népszavazásával” Orbánt hívja ki, de ez is inkább konzultáció, mint referendum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eae334e-deb6-4575-b459-faad344147ea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ezután pedig elindulhatnak az embert szállító missziók is.","shortLead":"Ezután pedig elindulhatnak az embert szállító missziók is.","id":"20250315_Elon-Musk-2026-Mars-Starship-humanoid-robot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eae334e-deb6-4575-b459-faad344147ea.jpg","index":0,"item":"81f028c5-e3b5-40d8-a6e2-f3a8feb513e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250315_Elon-Musk-2026-Mars-Starship-humanoid-robot","timestamp":"2025. március. 15. 11:32","title":"Elon Musk: Jövőre elindul a Mars felé a Starship egy humanoid robottal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 15, 17, illetve 21 éves fiatalok egy 17 éves fülöpjakabi fiútól szerezték be a kábítószert. ","shortLead":"A 15, 17, illetve 21 éves fiatalok egy 17 éves fülöpjakabi fiútól szerezték be a kábítószert. ","id":"20250316_Fiatalkoru-drogdilereket-fogtak-Bacs-Kiskun-varmegyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"94194a6f-feae-4885-9e80-3ccd885c1a30","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Fiatalkoru-drogdilereket-fogtak-Bacs-Kiskun-varmegyeben","timestamp":"2025. március. 16. 10:47","title":"Fiatalkorú drogdílereket fogtak Bács-Kiskun vármegyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f085f584-1e36-4edb-bd18-0ee9ad5eabcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akárcsak egy éve, idén is a Nemzeti Múzeum lépcsőjét és az Andrássy út elejét választotta helyszínnek a két legnagyobb párt elnöke. Magyar Péter valamiféle nemzeti konzultációt jelentett be, Orbán Viktor beszéde pedig más miatt maradt emlékezetes. Ez volt az ünnepi közvetítésünk.","shortLead":"Akárcsak egy éve, idén is a Nemzeti Múzeum lépcsőjét és az Andrássy út elejét választotta helyszínnek a két legnagyobb...","id":"20250315_marcius-15-nemzeti-unnep-Orban-Viktor-Magyar-Peter-elo-percrol-percre-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f085f584-1e36-4edb-bd18-0ee9ad5eabcb.jpg","index":0,"item":"19958c09-deb5-4cd2-9be2-589e49a87fdd","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_marcius-15-nemzeti-unnep-Orban-Viktor-Magyar-Peter-elo-percrol-percre-ebx","timestamp":"2025. március. 15. 10:00","title":"Magyar Péter üzent a kormánynak: Товарищи, конец! – így zajlottak az ünnepi események","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]