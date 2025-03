Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db83cb87-ba5a-45d0-85a9-b2edfbcb2f16","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Félmilliós kapacitásuk már így is lesz, de tovább terjeszkednének. ","shortLead":"Félmilliós kapacitásuk már így is lesz, de tovább terjeszkednének. ","id":"20250317_Nemetorszagban-lehet-a-BYD-harmadik-Europai-gyara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db83cb87-ba5a-45d0-85a9-b2edfbcb2f16.jpg","index":0,"item":"58b1971f-3d0c-4707-9bc3-2594c72785b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_Nemetorszagban-lehet-a-BYD-harmadik-Europai-gyara","timestamp":"2025. március. 17. 14:10","title":"Németországban lehet a BYD harmadik európai gyára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"396e95e2-19fe-4a81-b9f6-b768f9c8f656","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Karambol lett a vége az akciójának. ","shortLead":"Karambol lett a vége az akciójának. ","id":"20250317_Jogsi-nelkul-lejart-muszakis-kocsival-bedrogozva-szaguldott-egy-fiatal-no-Gyorben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/396e95e2-19fe-4a81-b9f6-b768f9c8f656.jpg","index":0,"item":"5526b6de-e014-43d4-aa69-3a1740029d11","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_Jogsi-nelkul-lejart-muszakis-kocsival-bedrogozva-szaguldott-egy-fiatal-no-Gyorben","timestamp":"2025. március. 17. 08:11","title":"Jogsi nélkül, lejárt műszakis kocsival, bedrogozva száguldott egy fiatal nő Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24468812-f386-40ad-947f-1d44c8bf5593","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két új mesterségesintelligencia-modellt is kiadott a „kínai Google-ként” is emlegetett Baidu: az Ernie X1, valamint az Ernie 4.5 a cég szerint az OpenAI-jal és a DeepSekkel is versenyre tud kelni.","shortLead":"Két új mesterségesintelligencia-modellt is kiadott a „kínai Google-ként” is emlegetett Baidu: az Ernie X1, valamint...","id":"20250317_baidu-ernie-x1-mesterseges-uj-intelligencia-modellek-kina-verseny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24468812-f386-40ad-947f-1d44c8bf5593.jpg","index":0,"item":"fe0775c0-6251-4f2b-8289-ec83a2fe23d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_baidu-ernie-x1-mesterseges-uj-intelligencia-modellek-kina-verseny","timestamp":"2025. március. 17. 18:03","title":"99%-kal olcsóbb a ChatGPT-nél a „kínai Google” legújabb MI-je, ami még a DeepSeeknek is feladhatja a leckét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arra számított, hogy a neten a lábujjakért akár 400 dollárt is kaphat.","shortLead":"Arra számított, hogy a neten a lábujjakért akár 400 dollárt is kaphat.","id":"20250317_Kutyak-altal-feloklendezett-emberi-labujjakat-arult-egy-ausztral-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"fdaf8503-a885-4fa0-8b28-c65ed19b1c9b","keywords":null,"link":"/elet/20250317_Kutyak-altal-feloklendezett-emberi-labujjakat-arult-egy-ausztral-no","timestamp":"2025. március. 17. 10:34","title":"Kutyák által felöklendezett emberi lábujjakat akart eladni egy ausztrál nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87907128-9e66-4db9-a005-3abb9a3f6f80","c_author":"Szentirmai Áron","category":"360","description":"Egzisztenciális szorongás, képernyőhasználat, koffein és alkohol – a magyarok a globális átlagnál is rosszabbul alszanak. Az alvásfigyelő mobilalkalmazások ígérete, hogy segítségükkel javítható az ágyban töltött idő és így a mindennapi élet minősége. Kérdés, hogyan hat a pszichére a tudat, hogy már a kiszolgáltatott helyzetű alvó énünket is naplózza a „Nagy Testvér”. Ráadásul közben jó nagyokat tévedhet.","shortLead":"Egzisztenciális szorongás, képernyőhasználat, koffein és alkohol – a magyarok a globális átlagnál is rosszabbul...","id":"20250316_alvas-mobil-alkalmazas-app-okosora-pihenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87907128-9e66-4db9-a005-3abb9a3f6f80.jpg","index":0,"item":"772abf19-c3f7-49c4-a599-109948ee9ee8","keywords":null,"link":"/360/20250316_alvas-mobil-alkalmazas-app-okosora-pihenes","timestamp":"2025. március. 16. 17:00","title":"A szex mint REM-fázis: extra stressz miatt alszanak vacakul a magyarok, érnek-e valamit az alvásappok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bab97e3-8f9a-46e2-b3c7-32bd1b282e54","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarország abszolút sereghajtó az Unióban a demokrácia állapotát tekintve, a leggyengébb láncszem. Ezt tartalmazza a berlini székhellyel működő Európai Társaság a Szabadságjogokért (Civil Liberties Union for Europe – Liberties) legfrissebb éves jelentése. Az ország tavaly még inkább visszalépett, például a sajtószabadság és a független bíráskodás területén.","shortLead":"Magyarország abszolút sereghajtó az Unióban a demokrácia állapotát tekintve, a leggyengébb láncszem. Ezt tartalmazza...","id":"20250318_Europai-TASZ-A-magyar-jogallam-kulon-kategoria-az-EU-ban-a-legaljan-Civil-Liberties-Union-for-Europe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bab97e3-8f9a-46e2-b3c7-32bd1b282e54.jpg","index":0,"item":"072a886f-e079-49a5-9ea3-8e3dc3a0216d","keywords":null,"link":"/360/20250318_Europai-TASZ-A-magyar-jogallam-kulon-kategoria-az-EU-ban-a-legaljan-Civil-Liberties-Union-for-Europe","timestamp":"2025. március. 18. 07:05","title":"Európai TASZ: A magyar jogállam külön kategória az EU-ban – a legalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9b4104-f815-405c-8625-a6145f04735f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Telegramon jelentették be a személyi változást. ","shortLead":"Telegramon jelentették be a személyi változást. ","id":"20250316_Volodimir-Zelenszkij-uj-vezerkari-fonokot-nevezett-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf9b4104-f815-405c-8625-a6145f04735f.jpg","index":0,"item":"e6e25388-e5bd-4bac-995f-1b67adf53d35","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Volodimir-Zelenszkij-uj-vezerkari-fonokot-nevezett-ki","timestamp":"2025. március. 16. 22:02","title":"Volodimir Zelenszkij új vezérkari főnököt nevezett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f45acc-6bd0-4f93-9680-99726a95d4a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Palesztin hatóságok szerint legalább kétszáz halott van. Az izraeli hadsereg közlése alapján több tucat célpontot találtak el, a csapásokat pedig addig folytatják „amíg szükséges”.","shortLead":"Palesztin hatóságok szerint legalább kétszáz halott van. Az izraeli hadsereg közlése alapján több tucat célpontot...","id":"20250318_Izrael-legicsapasokat-hajtott-vegre-Gazaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3f45acc-6bd0-4f93-9680-99726a95d4a6.jpg","index":0,"item":"f427eae5-3bcb-43dc-a685-b44774c83b79","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_Izrael-legicsapasokat-hajtott-vegre-Gazaban","timestamp":"2025. március. 18. 05:35","title":"Izrael légicsapásokat hajtott végre Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]