[{"available":true,"c_guid":"8f867252-3da5-4343-a69b-e843bc6fc3ab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan hiába keresik a Copilot chatbotot a Windows legújabb frissítése után, egyszerűen kámforrá vált a rendszerből. Az eszköz azonban nem szűnt meg, csak a Microsoft rendszere bicsaklott egyet.","shortLead":"Sokan hiába keresik a Copilot chatbotot a Windows legújabb frissítése után, egyszerűen kámforrá vált a rendszerből...","id":"20250317_microsoft-windows-11-frissites-copilot-alkalmazas-torles-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f867252-3da5-4343-a69b-e843bc6fc3ab.jpg","index":0,"item":"27b15cce-a763-4992-be8a-fccc464e3c4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_microsoft-windows-11-frissites-copilot-alkalmazas-torles-hiba","timestamp":"2025. március. 17. 16:03","title":"Mi történt? Váratlanul eltűnt a Microsoft MI-je a Windowsból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi bizottság tagjainak kevesebb mint egy órájuk volt, hogy átolvassák.","shortLead":"Az igazságügyi bizottság tagjainak kevesebb mint egy órájuk volt, hogy átolvassák.","id":"20250317_Ejfelkor-benyujtottak-tizkor-mar-targyalta-is-a-bizottsag-a-Pride-ot-betilto-torvenyjavaslatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/69d7460e-aa99-44ee-8e5c-2f1b37e3124a.jpg","index":0,"item":"a2f9c5be-4adf-49a9-b0c2-dbb006112c7d","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Ejfelkor-benyujtottak-tizkor-mar-targyalta-is-a-bizottsag-a-Pride-ot-betilto-torvenyjavaslatot","timestamp":"2025. március. 17. 10:45","title":"Hétfő reggel benyújtották, tízkor már tárgyalta is a parlamenti bizottság a Pride-ot betiltó törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85f2124-d3f6-4f27-897b-14ac54ea1b47","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Az emberek nem szeretik, ha a szemükbe mondják az igazságot, mondja a HVG Kapitalizmus Balásyval című prémium hírleveleinek szerzője. Szerinte rossz, ha érzelmek alapján születnek politikai, gazdasági döntések. Ám ami egy cégnek jó, társadalmi szinten kevésbé szeretjük. Például azt, hogy a kormány eldöntötte, a társadalom alsó hetven százaléka nem kap jó oktatást, egészségügyet, lehetőséget, rájuk a gyárakban van szükség. ","shortLead":"Az emberek nem szeretik, ha a szemükbe mondják az igazságot, mondja a HVG Kapitalizmus Balásyval című prémium...","id":"20250317_Balasy-Zsolt-Hold-Alapkezelo-HVG-portre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d85f2124-d3f6-4f27-897b-14ac54ea1b47.jpg","index":0,"item":"b660b6ec-26a8-4f71-a808-a4409805e8fd","keywords":null,"link":"/360/20250317_Balasy-Zsolt-Hold-Alapkezelo-HVG-portre","timestamp":"2025. március. 17. 14:05","title":"Balásy Zsolt alapkezelő: Ha racionális tudsz maradni, amikor a legtöbben elveszítik a fejüket, sok pénzt tudsz keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dba9827-1fc2-4378-ac06-7ee3e7f51d46","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Lampert Benedek digitális trükkök nélkül, valódi effektekkel varázsolta élettel teli felvételekké ezeket az F1 tematikájú képeket.","shortLead":"Lampert Benedek digitális trükkök nélkül, valódi effektekkel varázsolta élettel teli felvételekké ezeket az F1...","id":"20250317_elkepeszto-lego-f1-felvetelekkel-rukkolt-elo-a-fiatal-magyar-fotos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dba9827-1fc2-4378-ac06-7ee3e7f51d46.jpg","index":0,"item":"f607b2dc-e472-4940-8ce0-9ea6a5061744","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_elkepeszto-lego-f1-felvetelekkel-rukkolt-elo-a-fiatal-magyar-fotos","timestamp":"2025. március. 17. 07:59","title":"Elképesztő Lego felvételekkel rukkolt elő a fiatal magyar fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A magyar futball fellegvárában, Felcsúton jártam a Puskás Akadémia–Zalaegerszeg mérkőzésen, hogy megnézzem, mennyire érdekli a helyieket, hogy tíz fordulóval a bajnokság vége előtt a csapatuk vezeti az NB I-es tabellát. A mérkőzés előtt bejártam a falu jellegzetes helyszíneit és belebotlottam Orbán Viktor gyerekkori csapattársába is.","shortLead":"A magyar futball fellegvárában, Felcsúton jártam a Puskás Akadémia–Zalaegerszeg mérkőzésen, hogy megnézzem, mennyire...","id":"20250317_felcsut-puskas-akademia-riport-pancho-arena-orban-viktor-meszaros-lorinc-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0901feb-a1c7-431d-8b3d-dd2d8b8791e4.jpg","index":0,"item":"e0ed9364-c3d5-40da-851d-4456f6115df3","keywords":null,"link":"/sport/20250317_felcsut-puskas-akademia-riport-pancho-arena-orban-viktor-meszaros-lorinc-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 18:15","title":"Elmentem Mészároslandbe átélni a felcsúti futball-lázat, ehelyett a nyakamba rúgták a sörömet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee45afd-76b7-4239-9512-6d9a4827769b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Szabad Európa, az Amerika Hangja és a Freedom House támogatásának megvonásával az amerikai elnök nemcsak a demokrácia külföldi erősítését szünteti meg, hanem odahaza is támadja a demokratikus intézményeket – írja véleménycikkében Max Boot biztonságpolitikai szakértő.","shortLead":"A Szabad Európa, az Amerika Hangja és a Freedom House támogatásának megvonásával az amerikai elnök nemcsak a demokrácia...","id":"20250317_Washington-Post-Max-Boot-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ee45afd-76b7-4239-9512-6d9a4827769b.jpg","index":0,"item":"a141c84e-144c-4707-9f7a-9d5f98ec2a41","keywords":null,"link":"/360/20250317_Washington-Post-Max-Boot-Donald-Trump","timestamp":"2025. március. 17. 15:45","title":"Washington Post-vélemény: Trump a világ despotáit segíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A nemzeti zászló és címer napja egyike annak a tucatnyi ünnep- és emléknapnak, amit a NER talált ki vagy újított meg magának a polgári, majd a keresztény-konzervatív kurzus sajátos, jeles napjainak emléket állítva. Van napja a Nemzeti Összetartozásnak, az Aranybullának, a hősöknek, az üldözött kulákoknak, de egész emlékéve volt az Aranycsapatnak, a Szent Koronának és Petőfinek is.","shortLead":"A nemzeti zászló és címer napja egyike annak a tucatnyi ünnep- és emléknapnak, amit a NER talált ki vagy újított meg...","id":"20250316_nemzeti-zaszlonap-fidesz-imazsepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba5e5907-a98f-4d81-9f60-5e9c373abc5a.jpg","index":0,"item":"11001eb9-9e2a-4dac-a15c-542bd1c3d11a","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_nemzeti-zaszlonap-fidesz-imazsepites","timestamp":"2025. március. 16. 11:02","title":"Ma van a nemzeti zászlónap, és ez csak egy a Fidesz által imázsépítésre használt emléknapok közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa33d98-9a02-475c-8fea-8e820e04a585","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyújtogatás a litvánok szerint egy nagyobb akciósorozat része lett volna, amelynek a célja a litván és a lett társadalom megfélemlítése volt, az elkövetőt azonban sikerült elfogni, mielőtt egy rigai áruházat is felgyújtott volna.","shortLead":"A gyújtogatás a litvánok szerint egy nagyobb akciósorozat része lett volna, amelynek a célja a litván és a lett...","id":"20250317_litvan-fougyesz-ikea-vilnius-gyujtogatas-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caa33d98-9a02-475c-8fea-8e820e04a585.jpg","index":0,"item":"dcad5805-95bf-40e6-890d-953c5fec96e7","keywords":null,"link":"/kkv/20250317_litvan-fougyesz-ikea-vilnius-gyujtogatas-oroszok","timestamp":"2025. március. 17. 12:03","title":"Az orosz katonai hírszerzést vádolja a litván főügyész egy vilniusi IKEA-üzlet felgyújtásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]