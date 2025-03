Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nehéz idők jönnek a transzatlanti viszonyban. Sokkal többet számít akár az Európai Tanács bármelyik határozatánál, hogy Macron francia elnök bevette a briteket az új Európa-politika alakításába. Donald Trump sokat tanulhatna a lengyel Szolidaritás egykori kulcsfigurájától, a későbbi államfőtől, Lech Walesától. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Nehéz idők jönnek a transzatlanti viszonyban. Sokkal többet számít akár az Európai Tanács bármelyik határozatánál...","id":"20250317_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"05defffe-7e98-411a-8724-5c4d4c3785ad","keywords":null,"link":"/360/20250317_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 17. 10:30","title":"Guardian-vélemény: Trump mézesheteinek vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6103dc0e-128a-40ee-8681-a6dd82d0d9af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint ötvenen haltak meg egy diszkótűzben hétvégén, úgy tudni, hogy a klub kenőpénzért kapott működési engedélyt.","shortLead":"Több mint ötvenen haltak meg egy diszkótűzben hétvégén, úgy tudni, hogy a klub kenőpénzért kapott működési engedélyt.","id":"20250318_Korrupcio-ellen-tuntettek-a-gyaszolok-Eszak-Macedoniaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6103dc0e-128a-40ee-8681-a6dd82d0d9af.jpg","index":0,"item":"eb448784-db03-480a-b9e2-556fe95eb110","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_Korrupcio-ellen-tuntettek-a-gyaszolok-Eszak-Macedoniaban","timestamp":"2025. március. 18. 07:30","title":"Korrupció ellen tüntettek a gyászolók Észak-Macedóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyúttal jelezték, hogy a törvényjavaslat ellenére is terveznek az idei eseménnyel.","shortLead":"Egyúttal jelezték, hogy a törvényjavaslat ellenére is terveznek az idei eseménnyel.","id":"20250317_Pride-szervezok-reakcio-felvonulas-betiltas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b.jpg","index":0,"item":"9ee95ae7-7f84-4016-a06f-3102c08a9513","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Pride-szervezok-reakcio-felvonulas-betiltas-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 13:42","title":"„Ez nem gyermekvédelem, hanem fasizmus” – megszólaltak a Pride szervezői a rendezvényt betiltó törvényjavaslatról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d665b3-3904-4007-8fde-fbe636e91c67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai fúróhajó, a Meng Hsziang képes lehet olyan mélyre fúrni, hogy elérhetik vele a tudósok a földköpenyt.","shortLead":"A kínai fúróhajó, a Meng Hsziang képes lehet olyan mélyre fúrni, hogy elérhetik vele a tudósok a földköpenyt.","id":"20250317_meng-hsziang-kinai-furohajo-kutatas-geologia-foldkopeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4d665b3-3904-4007-8fde-fbe636e91c67.jpg","index":0,"item":"3e2170b6-0f8c-4fc7-baa7-cad52719112c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_meng-hsziang-kinai-furohajo-kutatas-geologia-foldkopeny","timestamp":"2025. március. 17. 14:03","title":"11 kilométer mélyre fúr az új kínai hajó, onnan vehetnek mintát, ahonnan még senkinek sem sikerült – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Ferenc pápa keddi levelében a lefegyverzést sürgette, és azt írta, hogy a diplomáciának és a nemzetközi szervezeteknek új életerőre és hitelességre van szükségük.","shortLead":"Ferenc pápa keddi levelében a lefegyverzést sürgette, és azt írta, hogy a diplomáciának és a nemzetközi szervezeteknek...","id":"20250318_ferenc-papa-betegseg-haboru-lefegyverzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"8d703c8a-ccbf-40a8-8355-71eb85fc741c","keywords":null,"link":"/elet/20250318_ferenc-papa-betegseg-haboru-lefegyverzes","timestamp":"2025. március. 18. 10:13","title":"Ferenc pápa: A betegség időszakában a háború még abszurdabbnak látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a33e9e-9d42-4136-b472-d559bd6031f7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Német-Weingartner Lilla váltja Pintér Istvánt az NGM alá tartozó Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság élén.","shortLead":"Német-Weingartner Lilla váltja Pintér Istvánt az NGM alá tartozó Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság élén.","id":"20250318_NKFH-elnok-pinter-istvan-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6a33e9e-9d42-4136-b472-d559bd6031f7.jpg","index":0,"item":"8dfe89f9-39c0-4c7b-bebf-3d8b43ca76fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_NKFH-elnok-pinter-istvan-kirugas","timestamp":"2025. március. 18. 09:26","title":"Januárban kinevezték, azóta már ki is rúgták a fogyasztóvédelem első emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f45acc-6bd0-4f93-9680-99726a95d4a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Palesztin hatóságok szerint legalább kétszáz halott van. Az izraeli hadsereg közlése alapján több tucat célpontot találtak el, a csapásokat pedig addig folytatják „amíg szükséges”.","shortLead":"Palesztin hatóságok szerint legalább kétszáz halott van. Az izraeli hadsereg közlése alapján több tucat célpontot...","id":"20250318_Izrael-legicsapasokat-hajtott-vegre-Gazaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3f45acc-6bd0-4f93-9680-99726a95d4a6.jpg","index":0,"item":"f427eae5-3bcb-43dc-a685-b44774c83b79","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_Izrael-legicsapasokat-hajtott-vegre-Gazaban","timestamp":"2025. március. 18. 05:35","title":"Izrael légicsapásokat hajtott végre Gázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester azt üzente, hogy Budapest nem hagyja magukra, megvédi azokat, akik felvonulnának.","shortLead":"A főpolgármester azt üzente, hogy Budapest nem hagyja magukra, megvédi azokat, akik felvonulnának.","id":"20250317_budapest-pride-betiltas-torvenyjavaslat-karacsony-gergely-fopolgarmester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7.jpg","index":0,"item":"3e4b697a-f9f1-44f5-931e-d3c03f4dfb7d","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_budapest-pride-betiltas-torvenyjavaslat-karacsony-gergely-fopolgarmester","timestamp":"2025. március. 17. 12:38","title":"Karácsony Gergely: Pride lesz!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]