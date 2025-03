Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2d7cc472-65bf-4a0d-877c-b402a09b1b54","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Három és fél év alatt sikerült elfelejteni minden idők legnagyobb magyar színésznőjét” – írja a Nemzet Színésze.","shortLead":"„Három és fél év alatt sikerült elfelejteni minden idők legnagyobb magyar színésznőjét” – írja a Nemzet Színésze.","id":"20250320_Cserhalmi-Gyorgy-uzent-a-Kossuth-dij-bizottsag-helyett-rettenetesen-szegyellem-magam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d7cc472-65bf-4a0d-877c-b402a09b1b54.jpg","index":0,"item":"41e9a21a-1aaa-4094-9589-11de1d3fe939","keywords":null,"link":"/kultura/20250320_Cserhalmi-Gyorgy-uzent-a-Kossuth-dij-bizottsag-helyett-rettenetesen-szegyellem-magam","timestamp":"2025. március. 20. 15:33","title":"Cserhalmi György üzent: a Kossuth-díj-bizottság helyett rettenetesen szégyellem magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt ökölvívó a gyermekei felzárkózásáról is beszélt. ","shortLead":"A volt ökölvívó a gyermekei felzárkózásáról is beszélt. ","id":"20250320_Erdei-Zsolt-Madar-a-specialis-nevelesi-igenyu-gyermekeirol-Ok-ketten-nem-autistak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88.jpg","index":0,"item":"a0df7587-1423-46e3-8175-ca778aa2a3a9","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Erdei-Zsolt-Madar-a-specialis-nevelesi-igenyu-gyermekeirol-Ok-ketten-nem-autistak","timestamp":"2025. március. 20. 13:20","title":"Erdei Zsolt \"Madár\" a gyermekeiről: Ők ketten nem autisták, hanem különleges emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde7f201-2a22-4f7a-b818-60da910dfcb9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Stallonét, Schwarzeneggert és saját magát hozta fel példának.","shortLead":"Stallonét, Schwarzeneggert és saját magát hozta fel példának.","id":"20250320_Bruce-Willis-elmondta-Samuel-L-Jacksonnak-mit-tegyen-ha-sok-vacak-filmben-szerepel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fde7f201-2a22-4f7a-b818-60da910dfcb9.jpg","index":0,"item":"426992ff-6475-40de-a43b-835a2a7a9571","keywords":null,"link":"/kultura/20250320_Bruce-Willis-elmondta-Samuel-L-Jacksonnak-mit-tegyen-ha-sok-vacak-filmben-szerepel","timestamp":"2025. március. 20. 08:24","title":"Bruce Willis elmondta Samuel L. Jacksonnak, mit tegyen, ha sok vacak filmben szerepel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Semisonic szerint a Trump-kormányzat „teljesen félreértelmezte” a Closing Time című dalukat, amelyet egy kitoloncolásról szóló videóhoz használtak fel. ","shortLead":"A Semisonic szerint a Trump-kormányzat „teljesen félreértelmezte” a Closing Time című dalukat, amelyet...","id":"20250319_semisonic-trump-zene-felhasznalas-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443.jpg","index":0,"item":"9b52cae5-77dc-4617-bc2b-d4047b5ddac5","keywords":null,"link":"/kultura/20250319_semisonic-trump-zene-felhasznalas-tiltas","timestamp":"2025. március. 19. 12:50","title":"Újabb zenekar tiltotta meg Trumpnak, hogy felhasználja a zenéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c93c6d-5126-4fa7-95f9-94ce4f61b33b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A jövő csütörtöki tanácskozáson Volodimir Zelenszkij is részt vesz.","shortLead":"A jövő csütörtöki tanácskozáson Volodimir Zelenszkij is részt vesz.","id":"20250321_ukrajna-haboru-csucstalalkozo-hajlandok-koalicioja-emmanuel-macron-volodimir-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d9c93c6d-5126-4fa7-95f9-94ce4f61b33b.jpg","index":0,"item":"348e3481-4017-41d3-b0f7-d7207c90b895","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_ukrajna-haboru-csucstalalkozo-hajlandok-koalicioja-emmanuel-macron-volodimir-zelenszkij","timestamp":"2025. március. 21. 07:18","title":"Újabb Ukrajna-csúcsot hívott össze a francia elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b819294-2816-4d4a-9776-bdc9a605821a","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20250320_Marabu-Feknyuz-A-teremtes-rendje-szerint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b819294-2816-4d4a-9776-bdc9a605821a.jpg","index":0,"item":"abb01bd0-31ca-49ac-8413-b7d0535e4ce0","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Marabu-Feknyuz-A-teremtes-rendje-szerint","timestamp":"2025. március. 20. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A teremtés rendje szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3185f960-240f-413b-939f-fcb4777d032d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nem minden az, aminek elsőre látszik – ezt sosem árt észben tartani.","shortLead":"Nem minden az, aminek elsőre látszik – ezt sosem árt észben tartani.","id":"20250319_nav-sms-uzenet-adathalasz-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3185f960-240f-413b-939f-fcb4777d032d.jpg","index":0,"item":"ce751e04-a2b4-4a91-bb6a-690a73a98fcf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_nav-sms-uzenet-adathalasz-figyelmeztetes","timestamp":"2025. március. 19. 11:08","title":"Sok millió magyar kap hamarosan üzenetet a NAV-tól, és még többen a csalóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy korábbi, sokat kritizált elméletet helyeztek új megvilágításba a Stanford Egyetem kutatói, és úgy tűnik, egy, a vízcseppek által keltett mikrovillám lehetett az élet első szikrája a Földön.","shortLead":"Egy korábbi, sokat kritizált elméletet helyeztek új megvilágításba a Stanford Egyetem kutatói, és úgy tűnik, egy...","id":"20250319_foldi-elet-eredete-vizcseppek-mikrovillamok-gazok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08a30176-48b2-4da1-b343-cb3d23955e47.jpg","index":0,"item":"b05447f4-dfa9-4702-a238-366d2d0ad61e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250319_foldi-elet-eredete-vizcseppek-mikrovillamok-gazok","timestamp":"2025. március. 19. 19:03","title":"Mikrovillámlás lehetett az élet szikrája a Földön, állítja egy új vizsgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]