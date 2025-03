Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint létezik olyan forgatókönyv, hogy a herpeszvírus az orron keresztül fertőzzön, és ha ez megtörténik, az igen komoly következményekkel jár.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint létezik olyan forgatókönyv, hogy a herpeszvírus az orron keresztül fertőzzön, és ha...","id":"20250321_herpeszvirus-fertozes-emberi-agy-neurologiai-problemak-viselkedes-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2.jpg","index":0,"item":"34b847b7-6510-4286-adaa-316c452a4de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_herpeszvirus-fertozes-emberi-agy-neurologiai-problemak-viselkedes-kutatas","timestamp":"2025. március. 21. 08:03","title":"Kiderült, hogy az agyba is bejuthat a herpeszvírus, és ez pont annyira aggasztó, amennyire úgy hangzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte itt lenne az ideje törvényben betiltani a média külföldi finanszírozását. ","shortLead":"Szerinte itt lenne az ideje törvényben betiltani a média külföldi finanszírozását. ","id":"20250322_kocsis-mate-media-kulfoldi-finanszirozas-usaid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76e49341-23ae-43f6-bcb0-75ae9e0466c7.jpg","index":0,"item":"c0590933-ff94-4ddb-93d7-f9959a753b44","keywords":null,"link":"/elet/20250322_kocsis-mate-media-kulfoldi-finanszirozas-usaid","timestamp":"2025. március. 22. 12:20","title":"Kocsis Máté is hozzátette a magáét Orbán „húsvéti nagytakarításához”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bbfa975-208c-42c3-93a2-231d9c8e58c0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nyomozók szerint a pénzt a parlamenti képviselő illegálisan kapta a Győzelem nevű ellenzéki tömörülés vezetőjétől, az emigrációban élő Moszkva-barát Ilan Shortól.","shortLead":"A nyomozók szerint a pénzt a parlamenti képviselő illegálisan kapta a Győzelem nevű ellenzéki tömörülés vezetőjétől...","id":"20250320_Valahol-az-orszagban-bujkal-a-helyi-hatosagok-szerint-a-moldovai-ellenzeki-poltikus-akit-orosz-penzek-miatt-koroznek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bbfa975-208c-42c3-93a2-231d9c8e58c0.jpg","index":0,"item":"809a534f-451e-40a0-b944-d4ca0f6240c1","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_Valahol-az-orszagban-bujkal-a-helyi-hatosagok-szerint-a-moldovai-ellenzeki-poltikus-akit-orosz-penzek-miatt-koroznek","timestamp":"2025. március. 20. 20:27","title":"Valahol az országban bujkál a helyi hatóságok szerint a moldovai ellenzéki poltikus, akit orosz pénzek miatt köröznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf44d87-bac1-41e5-802d-15a068481af4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A döntő előtt nem érezte magát teljesen jól – nyilatkozta. ","shortLead":"A döntő előtt nem érezte magát teljesen jól – nyilatkozta. ","id":"20250322_Molnar-Attila-negyedik-400-meter-atletikai-vb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cf44d87-bac1-41e5-802d-15a068481af4.jpg","index":0,"item":"ef6e0aa7-d032-4a2d-86e4-1432ace5f177","keywords":null,"link":"/sport/20250322_Molnar-Attila-negyedik-400-meter-atletikai-vb","timestamp":"2025. március. 22. 15:13","title":"Molnár Attila negyedik lett 400 méteren a fedettpályás atlétikai vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56dfca3b-412a-405e-9fbf-426b2b5868b4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Zaporizzsját és Kirovohradot is támadták az oroszok az éjjel.","shortLead":"Zaporizzsját és Kirovohradot is támadták az oroszok az éjjel.","id":"20250321_ukrajna-odessza-orosz-drontamadas-petr-pavel-cseh-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56dfca3b-412a-405e-9fbf-426b2b5868b4.jpg","index":0,"item":"c4706587-07d1-4935-97c0-dd39ac37d947","keywords":null,"link":"/vilag/20250321_ukrajna-odessza-orosz-drontamadas-petr-pavel-cseh-elnok","timestamp":"2025. március. 21. 10:13","title":"Orosz dróntámadás érte Odesszát, amikor a cseh elnök odalátogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccdb370-3def-482b-b1ef-68fb970accbd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az MI-vel fejlesztene új hackertámadási módokat Phenjan, ehhez állítólag már létre is hozott egy új egységet.","shortLead":"Az MI-vel fejlesztene új hackertámadási módokat Phenjan, ehhez állítólag már létre is hozott egy új egységet.","id":"20250321_eszak-koreai-hackerek-mesterseges-intelligencia-research-center-227-uj-hacker-egyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ccdb370-3def-482b-b1ef-68fb970accbd.jpg","index":0,"item":"ec2fcc84-4720-4cb2-8475-9086fa890661","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_eszak-koreai-hackerek-mesterseges-intelligencia-research-center-227-uj-hacker-egyseg","timestamp":"2025. március. 21. 10:03","title":"Szintet léphetnek Észak-Korea kiberműveletei a mesterséges intelligencia segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A V-Dem Intézet azzal számol, hogy az USA-ban Donald Trump alatt még egy fél évig sem lesz képes tartani magát a demokrácia. Trumpnak a kisujját nem kell mozdítania, a NATO-nak már most vége van. Putyin nem akar békét, viszont úgy néz ki, hogy rászedi amerikai tárgyalópartnereit. Le kellene mondania a szerb elnöknek, miután kiderült, hogy igenis van hangágyúja a biztonsági erőknek. Rossz választás az új NOB-elnök, de persze nem azért, mert nő. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"A V-Dem Intézet azzal számol, hogy az USA-ban Donald Trump alatt még egy fél évig sem lesz képes tartani magát...","id":"20250322_nemzetkozi-lapszemle-autokracia-vdem-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"2b385fd5-7aab-46f1-bbc3-d85e96e49b64","keywords":null,"link":"/360/20250322_nemzetkozi-lapszemle-autokracia-vdem-trump","timestamp":"2025. március. 22. 10:46","title":"Itt az autokratizálódás harmadik hulláma: a világban már az országok többségében van tekintélyuralom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fiatal nő életmentő műtéten esett át. ","shortLead":"A fiatal nő életmentő műtéten esett át. ","id":"20250322_felrobbant-eles-kezigranat-ujdorogd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/458a278e-1050-4644-84e4-5f2e19d383f2.jpg","index":0,"item":"f3a7ceaf-d891-421b-93b6-094aa7c59085","keywords":null,"link":"/itthon/20250322_felrobbant-eles-kezigranat-ujdorogd","timestamp":"2025. március. 22. 11:41","title":"Mindkét kezét elvesztette a kormánytisztviselő, akinek éles gránát robbant a tenyerében egy gyakorlaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]