Lehet, hogy Erdogan Putyin akar lenni, de úgy tűnik, a törökök nem értenek egyet azzal, hogy Törökország Oroszország legyen. Európának ajánlatos óvatosnak lennie az Amerika elleni vámháborúban. Trump igencsak elkalkulálhatta magát gazdasági kérdésekben. Témák és vélemények a világsajtóból. Lehet, hogy Erdogan Putyin akar lenni, de úgy tűnik, a törökök nem értenek egyet azzal, hogy Törökország Oroszország... 2025. március. 25. 11:07 Wall Street Journal: Trump ukrajnai megbízottja papagájként mondta fel a Kreml álláspontját – tud bármit is Oroszországról és Putyinról? A Tisza nem indult, így borítékolható volt a DK-s jelölt győzelme. 2025. március. 23. 20:06 Varju László nyerte az újpesti időközi választást Akár a sátor falára is lehet vetíteni a Unihertz mobiljával, ami elképesztően nagy akkumulátorral rendelkezik. 2025. március. 25. 08:03 Androidos mobil világvége esetére: ez a telefon napokig bírja egy töltéssel, és még egy projektor is van benne Amerikai kutatók azt vizsgálták meg, képesek-e emlékezni a csecsemők. Az elfogadott teória szerint 3 éves korig nem alakulnak ki emlékek, ám úgy tűnik, ez nem egészen van így. Amerikai kutatók azt vizsgálták meg, képesek-e emlékezni a csecsemők. Az elfogadott teória szerint 3 éves korig nem alakulnak ki emlékek, ám úgy tűnik, ez nem egészen van így. 2025. március. 24. 20:03 Miért nem emlékszünk arra, ami babakorban történt? A válasz egészen meglepő Minden hajó után 1-3 millió dollárt szedne Trump, az elemzők szerint a lépés szétverné a ma ismert világkereskedelmi rendszert. 2025. március. 24. 15:10 Trump 50 milliárd dollárnyi illetéket szedne az USA-ban kikötő, kínai építésű hajók után A jegybank a monetáris politikában Varga Mihály alatt sem térhet le a Matolcsy György idején taposott útról. A kommunikációban várhatóak változások. Rögtön kérdés, hogy a korábban kritikusan elemző jegybank mit és hogyan mond a romló gazdasági kilátásokról; az Orbán-kormány költségvetési lazításairól; a minimum kérdéses, illetve inflációnövelő intézkedéseiről, mint az árréssapka, a nyugdíjasok áfa-visszatérítése és a gyerekes nők adó-visszatérítése. A jegybank a monetáris politikában Varga Mihály alatt sem térhet le a Matolcsy György idején taposott útról. A kommunikációban várhatóak változások. Rögtön kérdés, hogy a korábban kritikusan elemző jegybank mit és hogyan mond a romló gazdasági kilátásokról; az Orbán-kormány költségvetési lazításairól; a minimum kérdéses, illetve inflációnövelő intézkedéseiről, mint az árréssapka, a nyugdíjasok áfa-visszatérítése és a gyerekes nők adó-visszatérítése. 2025. március. 25. 05:30 Eljött az idő: Varga Mihály most ölti magára Matolcsy György gúnyáját Az orosz külügyminiszter elmondta, erről is volt szó a hétfői szaúd-arábiai találkozón. 2025. március. 25. 15:31 Lavrov szerint az USA-nak rá kellene parancsolnia Zelenszkijre a fekete-tengeri tűzszünethez A folyóirat mostani két vezetője két terjedelmes interjúban szólaltatta meg a lap két korábbi irányítóját. Ebből is kiderül, hogy a lap az irodalomtörténet kimeríthetetlen kincsesháza. A folyóirat mostani két vezetője két terjedelmes interjúban szólaltatta meg a lap két korábbi irányítóját. Ebből is kiderül, hogy a lap az irodalomtörténet kimeríthetetlen kincsesháza. 2025. március. 24. 12:15 A kádári kultúrpolitika és egy 1989-es tabudöntés felidézésével ünnepel az 50 éves Literatura