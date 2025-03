Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A chatcsoportban Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni húszik elleni csapásokban használt fegyverekről is megosztott adatokat, de leírta azt is, mi a célpont és hol található.","shortLead":"A chatcsoportban Pete Hegseth védelmi miniszter a jemeni húszik elleni csapásokban használt fegyverekről is megosztott...","id":"20250326_the-atlantic-signal-csoport-amerikai-miniszterek-tanacsadok-donald-trump-kepernyofotok-jemeni-huszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53b1ae6f-0478-4809-a6f2-647360bc56d7.jpg","index":0,"item":"b3bfb614-f9c1-415a-b693-25e0ec8d5f95","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_the-atlantic-signal-csoport-amerikai-miniszterek-tanacsadok-donald-trump-kepernyofotok-jemeni-huszik","timestamp":"2025. március. 26. 15:05","title":"Újabb képernyőfotókat mutatott be a Signalon zajló beszélgetésből a The Atlantic, hogy cáfolják Trumpék állításait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8deccb0-3bf6-4a6c-8003-ddcd94bad088","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetők úgy érzik, hogy a kormány inkább elkenni, semmint feltárni igyekszik a tragédia hátterét, az ellenzék a belügyminiszter távozását követeli.","shortLead":"A tüntetők úgy érzik, hogy a kormány inkább elkenni, semmint feltárni igyekszik a tragédia hátterét, az ellenzék...","id":"20250325_szkopje-tuntetes-diszkotuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8deccb0-3bf6-4a6c-8003-ddcd94bad088.jpg","index":0,"item":"326e9fbb-4c77-443e-8c9c-4aa00df8f129","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_szkopje-tuntetes-diszkotuz","timestamp":"2025. március. 25. 09:47","title":"Tüntetések törtek ki Szkopjéban, a diszkótűz felelőseinek megbüntetését követelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acddbcd6-4efd-4773-b054-2102501241f7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A DK elnökének bejelentése szerint a tojás „kevesebb, mint 40 forint” lesz a vásáraikon.","shortLead":"A DK elnökének bejelentése szerint a tojás „kevesebb, mint 40 forint” lesz a vásáraikon.","id":"20250325_demokratikus-koalicio-gyurcsany-ferenc-tojas-teszta-kedvezmenyes-vasar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acddbcd6-4efd-4773-b054-2102501241f7.jpg","index":0,"item":"05f536e6-7ba6-426c-8037-fdf66f91db0f","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_demokratikus-koalicio-gyurcsany-ferenc-tojas-teszta-kedvezmenyes-vasar","timestamp":"2025. március. 25. 16:05","title":"Tojás- és tésztavásárt jelentett be Gyurcsány Ferenc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai védelmi miniszter véletlenül elküldte a jemeni hutik elleni támadás tervét az Atlantic főszerkesztőjének. Donald Trump és a republikánusok nagy része annyit vontak le a történtekből, hogy jobban teszik, ha mostantól inkább személyesen, a négy fal között tárgyalnak. ","shortLead":"Az amerikai védelmi miniszter véletlenül elküldte a jemeni hutik elleni támadás tervét az Atlantic főszerkesztőjének...","id":"20250325_Donald-Trump-Signal-haditervek-Atlantic-repbulikanusok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5.jpg","index":0,"item":"dbfcdad9-187a-41d4-83e4-3bbd38b50fed","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_Donald-Trump-Signal-haditervek-Atlantic-repbulikanusok","timestamp":"2025. március. 25. 23:28","title":"Trump szerint bocsánatot sem kell kérnie a nemzetbiztonsági tanácsadónak a Signal-botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A februári uniós átlag több mint duplája a hazai érték.","shortLead":"A februári uniós átlag több mint duplája a hazai érték.","id":"20250325_EU-eurozona-inflacio-Eurostat-februar-magyar-inflacio-a-legmagasabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10498c1b-5cca-404a-94cb-573f6ca84902.jpg","index":0,"item":"a0bd8182-6caf-4997-a365-08ffa10662ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250325_EU-eurozona-inflacio-Eurostat-februar-magyar-inflacio-a-legmagasabb","timestamp":"2025. március. 25. 14:32","title":"Továbbra is a magyar infláció a legmagasabb az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef7c0664-8f96-4996-8253-448d6258a995","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legnagyobb amerikai technológiai vállalatokat is érzékenyen érintheti, ha a TikTok amerikai üzletágát nem sikerül eladni április 4-ig.","shortLead":"A legnagyobb amerikai technológiai vállalatokat is érzékenyen érintheti, ha a TikTok amerikai üzletágát nem sikerül...","id":"20250326_tiktok-betiltasa-egyesult-allamok-bytedance-apple-google-oracle-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef7c0664-8f96-4996-8253-448d6258a995.jpg","index":0,"item":"47d5eeb5-3d02-49ae-9d9c-26ee7066e5a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_tiktok-betiltasa-egyesult-allamok-bytedance-apple-google-oracle-buntetes","timestamp":"2025. március. 26. 14:03","title":"Milliárdos bírságot kaphat az Apple, a Google és az Oracle, ha az Egyesült Államok újra betiltja a TikTokot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581a497a-c48e-48e0-8b5e-12881fe95294","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Először nem volt elég az Apple által hozott változtatás, végül azonban második nekifutásra már úgy találta az EU, hogy eleget tett a cég a szabad böngészőválasztásért.","shortLead":"Először nem volt elég az Apple által hozott változtatás, végül azonban második nekifutásra már úgy találta az EU...","id":"20250326_apple-europai-unio-vizsgalat-birsag-elkerules-szabad-bongeszovalasztas-dma","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/581a497a-c48e-48e0-8b5e-12881fe95294.jpg","index":0,"item":"31984704-57c2-445a-b8ac-53e23165079b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_apple-europai-unio-vizsgalat-birsag-elkerules-szabad-bongeszovalasztas-dma","timestamp":"2025. március. 26. 22:03","title":"Története egyik legnagyobb bírságát kerülhette el az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dde694f-65d0-4721-b0ba-48fe561b6218","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Régóta használhatatlan volt a Waze-be épített hangasszisztens, a fejlesztők pedig úgy látták, jobb inkább kivenni. A jövőben egy másik állhat a helyére. ","shortLead":"Régóta használhatatlan volt a Waze-be épített hangasszisztens, a fejlesztők pedig úgy látták, jobb inkább kivenni...","id":"20250327_waze-google-asszisztens-megszunes-kivezetes-hibak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dde694f-65d0-4721-b0ba-48fe561b6218.jpg","index":0,"item":"9a5b278f-f822-43eb-8d5a-249485f43756","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_waze-google-asszisztens-megszunes-kivezetes-hibak","timestamp":"2025. március. 27. 09:03","title":"Megszűnik a Waze egyik funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]