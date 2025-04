Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ec6c6c3a-2d83-47b3-ba02-eacd2cfb8e12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A folyamatban lévő ügyekre nincs hatással a kormány jelenlegi döntése, ami azt jelenti, hogy elvileg a magyar hatóságoknak őrizetbe kellene venniük Netanjahut. Más kérdés, hogy a tagországok eddig sem minden esetben tartották be a testület rendelkezéseit.","shortLead":"A folyamatban lévő ügyekre nincs hatással a kormány jelenlegi döntése, ami azt jelenti, hogy elvileg a magyar...","id":"20250403_nemzetkozi-buntetobirosag-hataskor-magyarorszag-kilepes-procedura","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec6c6c3a-2d83-47b3-ba02-eacd2cfb8e12.jpg","index":0,"item":"ba362f3d-d036-4428-a167-70693cd8a574","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_nemzetkozi-buntetobirosag-hataskor-magyarorszag-kilepes-procedura","timestamp":"2025. április. 03. 15:32","title":"Egy évig is eltart, míg Magyarország ki tud lépni a Nemzetközi Büntetőbíróságból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8c450e-485a-4e34-9b80-3829b33d7ccc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint egyre többen értik meg, hogy nincs hova hátrálni, ezért jövő keddre újabb demonstrációt tervez.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint egyre többen értik meg, hogy nincs hova hátrálni, ezért jövő keddre újabb...","id":"20250402_Hadhazy-Akos-uzent-a-zebras-hidfoglalas-utan-orban-viktor-tuntetes-gyulekezesi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a8c450e-485a-4e34-9b80-3829b33d7ccc.jpg","index":0,"item":"84993313-d533-4ee7-a2ca-857a37c39aa7","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_Hadhazy-Akos-uzent-a-zebras-hidfoglalas-utan-orban-viktor-tuntetes-gyulekezesi-torveny","timestamp":"2025. április. 02. 10:05","title":"Hadházy Ákos üzent a zebrás hídfoglalás után: Ha ez nem volt elég Orbánnak, jövő kedden legyünk még többen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df4fa69-941c-46d2-8500-4763dc227dbb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MNB elnöke kifogásolt egy kijelentést az ÁSZ jelentésében, és kritikájára most meg is érkezett a válasz. ","shortLead":"Az MNB elnöke kifogásolt egy kijelentést az ÁSZ jelentésében, és kritikájára most meg is érkezett a válasz. ","id":"20250403_matolcsy-gyorgy-mnb-allami-szamvevoszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4df4fa69-941c-46d2-8500-4763dc227dbb.jpg","index":0,"item":"53570c05-1046-42e8-b0fe-24d896d873e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_matolcsy-gyorgy-mnb-allami-szamvevoszek","timestamp":"2025. április. 03. 17:09","title":"Az Állami Számvevőszék szerint nem adtak olyan szavakat Matolcsy György szájába, amik nem tőle származtak volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbc411f-8c68-4a2d-ba15-3283b68f001b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Külön bringasztráda is készülne. ","shortLead":"Külön bringasztráda is készülne. ","id":"20250403_velemenyezes-Vaci-ut-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fbc411f-8c68-4a2d-ba15-3283b68f001b.jpg","index":0,"item":"bb930848-88dc-468a-acda-0e9f767937ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_velemenyezes-Vaci-ut-fejlesztes","timestamp":"2025. április. 03. 14:02","title":"Most lehet beleszólni, hogyan alakuljon át a Váci út fontos városi szakasza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b110dd5c-7c29-42d5-923c-42587d8d0825","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Válságban a kémházaspár – ez az alaphelyzet Soderbergh új filmjében, amelyben Cate Blanchett és Michael Fassbender turkálnak titokban egymás házastársi szennyesében. Lehet, hogy Soderbergh végre elkészítette a nagy művet? Az egész nem több 93 percnél, és ez már önmagában nyerő.","shortLead":"Válságban a kémházaspár – ez az alaphelyzet Soderbergh új filmjében, amelyben Cate Blanchett és Michael Fassbender...","id":"20250402_Fekete-taska-kritika-Steven-Soderbergh-Cate-Blanchett-Michael-Fassbender-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b110dd5c-7c29-42d5-923c-42587d8d0825.jpg","index":0,"item":"84684c2f-98b8-465a-8439-adaf547a5e68","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_Fekete-taska-kritika-Steven-Soderbergh-Cate-Blanchett-Michael-Fassbender-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 20:00","title":"Lakberendezési thriller – Kritika Steven Soderbergh kémfilmjéről, a Fekete táskáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f52ae5-51df-4f25-8ca9-bc667eda14cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kína határozott válaszlépéseket ígér, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint hiba az EU-ra 20 százalékos vámot kivetni, Izraelben teljes a sokk.","shortLead":"Kína határozott válaszlépéseket ígér, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerint hiba az EU-ra 20 százalékos vámot...","id":"20250403_donald-trump-amerikai-importvamok-allamfok-reakcioi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0f52ae5-51df-4f25-8ca9-bc667eda14cf.jpg","index":0,"item":"2cec0e67-adff-408c-a7c3-43b61c9114a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_donald-trump-amerikai-importvamok-allamfok-reakcioi","timestamp":"2025. április. 03. 06:23","title":"Helytelen, mélyen sajnálatos, senkinek sem használ – érkeznek a reakciók Trump vámjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az elektronikus szolgáltatásokban és a kereskedők számára nyújtott internetes kártyaelfogadásnál voltak gondok.","shortLead":"Az elektronikus szolgáltatásokban és a kereskedők számára nyújtott internetes kártyaelfogadásnál voltak gondok.","id":"20250403_Baj-van-a-CIB-nel-akadoznak-a-fizetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b4f5834-c838-41ce-af13-952307c7bc89.jpg","index":0,"item":"8566aeb7-cfc9-407c-9257-4ec541d4263c","keywords":null,"link":"/kkv/20250403_Baj-van-a-CIB-nel-akadoznak-a-fizetesek","timestamp":"2025. április. 03. 13:03","title":"Akadoztak a CIB szolgáltatásai csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint 2028-ra a Mol kibővíti a Barátság II. kőolajvezetéket az ukrán határ és Százhalombatta között, Százhalombattától pedig új vezetéket épít a Szerb határig. Így a szuverenitás jegyében Szerbia is képes lesz orosz olajat importálni az Ukrajnán és Magyarországon keresztül. Szijjártó Péter közben arra utalgatott, hogy Ukrajna nem megbízható tranzitország.","shortLead":"A tervek szerint 2028-ra a Mol kibővíti a Barátság II. kőolajvezetéket az ukrán határ és Százhalombatta között...","id":"20250402_Szijjarto-Peter-Baratsag-koolajvezetek-Szerbia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5.jpg","index":0,"item":"7ca6e020-e6a3-4951-88f8-761eb20f350c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Szijjarto-Peter-Baratsag-koolajvezetek-Szerbia-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 14:00","title":"Szijjártó Péter bejelentette a Barátság kőolajvezeték bővítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]