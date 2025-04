Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"829a16d9-5f65-4e98-a5cd-95c9a0dbacd7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Érdekesen alakultak a villanyautós használtpiaci toplisták tavaly.","shortLead":"Érdekesen alakultak a villanyautós használtpiaci toplisták tavaly.","id":"20250403_Meg-furgonkent-is-regisztraltak-hasznalt-Teslat-Magyarorszagon-tavaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/829a16d9-5f65-4e98-a5cd-95c9a0dbacd7.jpg","index":0,"item":"0821218c-a452-406c-841b-8f4e8b483630","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_Meg-furgonkent-is-regisztraltak-hasznalt-Teslat-Magyarorszagon-tavaly","timestamp":"2025. április. 03. 08:23","title":"Még furgonként is regisztráltak használt Teslát Magyarországon tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc526d2b-18d3-4ecf-89ae-5a1bf0a3705e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nyáron érkezik a Nintendo Switch új generációja, mely több fronton is megújult, de játékok terén sem aprózta el a dolgokat az ikonikus japán cég.","shortLead":"Nyáron érkezik a Nintendo Switch új generációja, mely több fronton is megújult, de játékok terén sem aprózta el...","id":"20250402_nintendo-switch-2-jatekkonzol-bemutato-specifikaciok-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc526d2b-18d3-4ecf-89ae-5a1bf0a3705e.jpg","index":0,"item":"ad9fc0c9-7301-41f1-9a12-4656073ed4b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_nintendo-switch-2-jatekkonzol-bemutato-specifikaciok-funkciok","timestamp":"2025. április. 02. 16:10","title":"Szédületes konzolt mutatott be a Nintendo, megérkezett a Switch 2 – itt van minden részlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Feleségével és lányával is végzett az elkövető.","shortLead":"Feleségével és lányával is végzett az elkövető.","id":"20250402_tenyleges-eletfogytiglan-ugyeszseg-albertirsa-csaladirtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000.jpg","index":0,"item":"02dc51d6-93a5-4d71-9901-475870713c4b","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_tenyleges-eletfogytiglan-ugyeszseg-albertirsa-csaladirtas","timestamp":"2025. április. 02. 17:26","title":"Tényleges életfogytiglant kért a feleségét és a kislányát megölő albertirsai férfira az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c93bdcad-6f72-4079-8ef9-c93c5469e5c6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Tovább folytatódik a rendeleti kormányzás, aminek megvannak a maga komikus momentumai is, például a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva rendelték el, hogy az Energiaügyi Minisztériumhoz kerüljön az útlevélügyek intézése. A Duma Aktuál csapata azonban nemcsak erről beszélt, hanem arról is, hogyan pecsételte meg a Magyar Rádió épületének, azon belül is székház híres atombunkerének sorsát egy kiemelt jelentőségű beruházás. Így merült fel az a kérdés, hogy mi is lenne a sorsa a Békemenet első sorának egy világégésnél. ","shortLead":"Tovább folytatódik a rendeleti kormányzás, aminek megvannak a maga komikus momentumai is, például a háborús...","id":"20250402_duma-aktual-rendeleti-kormanyzas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c93bdcad-6f72-4079-8ef9-c93c5469e5c6.jpg","index":0,"item":"bdb25149-f10b-440a-a8c6-e53b993f79b3","keywords":null,"link":"/360/20250402_duma-aktual-rendeleti-kormanyzas-video","timestamp":"2025. április. 02. 17:30","title":"A nukleáris háborúnak ellen tudott volna állni, de a NER-t nem élte túl a Magyar Rádió atombunkere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1507eb51-659c-4405-a298-a8b73956bb34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schulcz József életének 52. évében, súlyos betegségben hunyt el.","shortLead":"Schulcz József életének 52. évében, súlyos betegségben hunyt el.","id":"20250404_Elhunyt-Ujhartyan-polgarmestere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1507eb51-659c-4405-a298-a8b73956bb34.jpg","index":0,"item":"445289e3-8a74-493d-8347-eff9970fdd97","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Elhunyt-Ujhartyan-polgarmestere","timestamp":"2025. április. 04. 13:40","title":"Meghalt Újhartyán polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c5c8a26-a980-487e-8e54-b80118dfe3dc","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"A digitális szegmens újabb szinteket lép át, de az akadályok is emelkedni látszanak. A fizetések terén a lehetőségek nagyok, a pályán már most is látható buktatók annál nagyobbak.","shortLead":"A digitális szegmens újabb szinteket lép át, de az akadályok is emelkedni látszanak. A fizetések terén a lehetőségek...","id":"20250403_Nehezkesen-de-halad-elore-a-fizetesi-piac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c5c8a26-a980-487e-8e54-b80118dfe3dc.jpg","index":0,"item":"b29f87d7-6cbc-42c1-bb50-1a09bfe0f33b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Nehezkesen-de-halad-elore-a-fizetesi-piac","timestamp":"2025. április. 03. 18:29","title":"Nehézkesen, de halad előre a fizetési piac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049e6095-d145-46a7-be00-006a911e9a8b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök szerint még nincs késő.","shortLead":"A köztársasági elnök szerint még nincs késő.","id":"20250402_sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok-politikai-kozbeszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/049e6095-d145-46a7-be00-006a911e9a8b.jpg","index":0,"item":"bb2ef7f6-d136-4db9-98e1-17532ceae4a0","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_sulyok-tamas-koztarsasagi-elnok-politikai-kozbeszed","timestamp":"2025. április. 02. 16:59","title":"„Most kellene megállni!” – Sulyok Tamás aggódik a közbeszédben „erőre kapott” agresszív hangvétel miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A gazdasági miniszter szerint nincs értelme az adócsökkentéseknek, mert azok úgyse mennek át a fogyasztói árakba. Nagy Márton arról nem beszélt, hogy az adóemelések viszont beépülnek az árakba.","shortLead":"A gazdasági miniszter szerint nincs értelme az adócsökkentéseknek, mert azok úgyse mennek át a fogyasztói árakba. Nagy...","id":"20250403_nagy-marton-kulonadok-arak-osszefugges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"6daa8c7b-ea0d-4663-aec9-61292d358019","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_nagy-marton-kulonadok-arak-osszefugges","timestamp":"2025. április. 03. 09:33","title":"Nagy Márton megfejtette, mi az összefüggés a különadók és az árak között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]