[{"available":true,"c_guid":"3c751783-2ff2-4f08-8e96-fe7102b3435d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mit gondol, melyik pártra szavazna Pókember az országgyűlési választásokon, és melyikre Darth Vader? A kérdés viccesnek tűnhet, azonban jóval több van mögötte, mint első látásra tűnik.","shortLead":"Mit gondol, melyik pártra szavazna Pókember az országgyűlési választásokon, és melyikre Darth Vader? A kérdés viccesnek...","id":"20250405_hvg-politika-partpreferencia-hosok-gonosztevok-elfogultsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c751783-2ff2-4f08-8e96-fe7102b3435d.jpg","index":0,"item":"ff8b0839-b576-43a2-bad5-cb0aa1955047","keywords":null,"link":"/360/20250405_hvg-politika-partpreferencia-hosok-gonosztevok-elfogultsag","timestamp":"2025. április. 05. 10:45","title":"A Fideszre vagy a Tiszára szavazna Pókember?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ígéretes felfedezést tettek amerikai és kanadai kutatók: egy olyan új potenciális antibiotikumra leltek, amely képes elpusztítani a rettegett antibiotikum-rezisztens kórokozókat.","shortLead":"Ígéretes felfedezést tettek amerikai és kanadai kutatók: egy olyan új potenciális antibiotikumra leltek, amely képes...","id":"20250404_lariocidin-uj-antibiotikum-ellenallo-bakteriumok-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5008f761-3b1e-4dad-a474-cba0392f4139.jpg","index":0,"item":"9e7653b4-1f1e-4f21-ada0-242c0a2d9632","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_lariocidin-uj-antibiotikum-ellenallo-bakteriumok-ellen","timestamp":"2025. április. 04. 10:33","title":"A hátsókertben találták meg a csoda-antibiotikumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad3dfcdd-8966-4dcb-98c8-ea54fb97db4b","c_author":"Németh András","category":"itthon","description":"Terített asztal és tapsoló tömeg várta Budapesten a hatalom módszerei ellen tiltakozó szerb egyetemisták csoportját, akik kerékpárral mennek egészen Strasbourgig.","shortLead":"Terített asztal és tapsoló tömeg várta Budapesten a hatalom módszerei ellen tiltakozó szerb egyetemisták csoportját...","id":"20250405_Budapestre-erkezett-a-demokraciat-kovetelo-szerb-kerekparos-menet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad3dfcdd-8966-4dcb-98c8-ea54fb97db4b.jpg","index":0,"item":"0ea824a8-5b5e-436a-8730-8b4676503c7b","keywords":null,"link":"/itthon/20250405_Budapestre-erkezett-a-demokraciat-kovetelo-szerb-kerekparos-menet-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 18:01","title":"Győzni fogunk és folytatjuk a harcot - üdvrivalgás közepette érkezett Budapestre a szerb tüntetők kerékpáros menete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ec9c3c-f991-4e17-9e8a-ad8b327f4e9b","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az SNS törvényjavaslata szerint a civileket lobbistáknak minősítenék és átláthatósági jelentést kellene leadniuk.","shortLead":"Az SNS törvényjavaslata szerint a civileket lobbistáknak minősítenék és átláthatósági jelentést kellene leadniuk.","id":"20250404_tuntetes-pozsony-civilellenes-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2ec9c3c-f991-4e17-9e8a-ad8b327f4e9b.jpg","index":0,"item":"7d53966a-9a1a-4e6b-a3ce-32c5e84da574","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_tuntetes-pozsony-civilellenes-torveny","timestamp":"2025. április. 04. 16:55","title":"Ezrek tüntettek Pozsonyban az orosz típusú civilellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f588a7e6-c83f-43f5-8e46-d184d5b83e5f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag tengeri balesetek után bevett eljárásról van szó.","shortLead":"Állítólag tengeri balesetek után bevett eljárásról van szó.","id":"20250404_Eszaki-tenger-baleset-tartalyhajo-solong-stena-immaculate-utkozes-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f588a7e6-c83f-43f5-8e46-d184d5b83e5f.jpg","index":0,"item":"7283c155-164d-4cbf-b391-ad8fb500459b","keywords":null,"link":"/vilag/20250404_Eszaki-tenger-baleset-tartalyhajo-solong-stena-immaculate-utkozes-per","timestamp":"2025. április. 04. 06:10","title":"Egymást perli a két hajózási társaság, amelyeknek a hajói ütköztek az Északi-tengeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bcb0de-97d7-4f0e-b839-ec5950c993f7","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Egy idős házaspár szerelmének utolsó próbáját, Michael Haneke osztrák rendező Oscar-díjas filmjének színpadi változatát Pogány Judit és Gálffi László megrendítő alakításában a minap mutatták be az Örkény Színházban.","shortLead":"Egy idős házaspár szerelmének utolsó próbáját, Michael Haneke osztrák rendező Oscar-díjas filmjének színpadi változatát...","id":"20250404_hvg-vegso-kiszallas-szerelem-orkeny-szinhaz-pogany-judit-galffi-laszlo-michael-haneke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1bcb0de-97d7-4f0e-b839-ec5950c993f7.jpg","index":0,"item":"5941ea65-967c-4c01-82c9-714dbb9f4520","keywords":null,"link":"/360/20250404_hvg-vegso-kiszallas-szerelem-orkeny-szinhaz-pogany-judit-galffi-laszlo-michael-haneke","timestamp":"2025. április. 04. 19:30","title":"Szerelem az, amikor valakit minden körülmények között megőrzöl méltóságában – Pogány Judit és Gálffi László egész életük tudásanyagát viszik a színpadra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51394fcc-e5a8-4e5b-a81f-1ff3b8219785","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"38 ezer forint volt az idei lakásbiztosítási kampány során az átlagos biztosítási díj.","shortLead":"38 ezer forint volt az idei lakásbiztosítási kampány során az átlagos biztosítási díj.","id":"20250404_200-eves-hazra-is-kotottek-biztositast-az-idei-kampany-soran","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51394fcc-e5a8-4e5b-a81f-1ff3b8219785.jpg","index":0,"item":"83835410-9ce0-4630-b45c-d69d7339fe21","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250404_200-eves-hazra-is-kotottek-biztositast-az-idei-kampany-soran","timestamp":"2025. április. 04. 08:07","title":"200 éves házra is kötöttek biztosítást az idei kampány során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A DeepMind mérnökei készítették el a Dreamer nevű mesterséges intelligenciát, ami minden különösebb betanítás nélkül játszott Minecraftot. Az algoritmus kilenc nappal később a játék egyik legnehezebb feladatát is megoldotta.","shortLead":"A DeepMind mérnökei készítették el a Dreamer nevű mesterséges intelligenciát, ami minden különösebb betanítás nélkül...","id":"20250404_minecraft-deepmind-dreamer-mesterseges-intelligencia-gyemant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/894aec6f-04a0-4725-af8a-7eb168a70c7f.jpg","index":0,"item":"51f0fb2f-2e8c-45c2-8077-144c7b2badf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_minecraft-deepmind-dreamer-mesterseges-intelligencia-gyemant","timestamp":"2025. április. 04. 19:03","title":"Ráengedték a mesterséges intelligenciát a Minecraftra, és amit ott csinált, az lenyűgöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]