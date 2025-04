Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Április 5-én ünnepli 79. születésnapját a Kossuth-díjas zenész. A jeles nap alkalmából egy régi dalára készítettek egy vadonatúj videoklipet, ami a hvg.hu-n már meg is nézhető. ","shortLead":"Április 5-én ünnepli 79. születésnapját a Kossuth-díjas zenész. A jeles nap alkalmából egy régi dalára készítettek...","id":"20250405_Semmi-sem-tokeletes-Szulinapi-meglepetesklip-Brody-Janostol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6826a878-96d1-4851-a064-8f4ded8b396a.jpg","index":0,"item":"1e0c0a52-dfd3-401c-803f-74ee6a61fec9","keywords":null,"link":"/kultura/20250405_Semmi-sem-tokeletes-Szulinapi-meglepetesklip-Brody-Janostol","timestamp":"2025. április. 05. 10:35","title":"\"Semmi sem tökéletes\" – Szülinapi meglepetésklip Bródy Jánostól ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5319f8dc-db60-4f03-84e4-7f78e8a3f6b8","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Nemzei Dialízis Központ költségvetési szerv lesz, a változás fő célja, hogy lerövidítse a várólistákat.","shortLead":"A Nemzei Dialízis Központ költségvetési szerv lesz, a változás fő célja, hogy lerövidítse a várólistákat.","id":"20250405_Atalakitjak-a-muveseallomasok-szervezeti-felepiteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5319f8dc-db60-4f03-84e4-7f78e8a3f6b8.jpg","index":0,"item":"ada0df9b-3aa1-4dec-b7dc-9a481c9b089d","keywords":null,"link":"/itthon/20250405_Atalakitjak-a-muveseallomasok-szervezeti-felepiteset","timestamp":"2025. április. 05. 09:30","title":"Átalakítják a műveseállomások szervezeti felépítését, jön az NDK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ vált ki, van, amelyik gyengébbet, de olyanok is vannak, amelyeket észre sem vesszük, csak akkor, amikor már bajt okoztak. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb stresszfaktorok és hogyan védhetjük meg magunkat tőlük mindennapjaink során.","shortLead":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ...","id":"20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e.jpg","index":0,"item":"bb8dc0f4-e807-4f35-940b-1f17f63160e7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","timestamp":"2025. április. 05. 11:30","title":"Tudta, hogy a rossz alvás is okozhat stresszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"cabcd42f-0ab4-47c5-85ed-61d4851ff5d5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Első körben április végéig függesztették fel a Jaguar Land Roverek USA-ba szállítását, a luxusautó gyártói addig is kidolgozzák a további válaszokat Trump vámháborújára.","shortLead":"Első körben április végéig függesztették fel a Jaguar Land Roverek USA-ba szállítását, a luxusautó gyártói addig is...","id":"20250405_Jaguar-Land-Rover-Egyesult-Allamok-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cabcd42f-0ab4-47c5-85ed-61d4851ff5d5.jpg","index":0,"item":"51b9181c-720c-4825-b122-b96bc3840cef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_Jaguar-Land-Rover-Egyesult-Allamok-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 05. 16:23","title":"Nem küldenek több Jaguar Land Rovert az Egyesült Államokba a vámháború miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18","c_author":"Nemes Nikolett","category":"360","description":"Megrázó képet festenek egy telefonos lelkisegély-szolgálat önkénteseinek a tapasztalatai arról, hogy milyen a mai magyar társadalomban megöregedni, idősnek lenni. Sokan már a negyvenes éveikben kénytelenek súlyos csomagot cipelni. Mit mond a telefonos segítő annak, aki öngyilkosságra készül? Mikor váltak bűnbakká az idősek? Mit jelent valójában a sikeres öregedés?","shortLead":"Megrázó képet festenek egy telefonos lelkisegély-szolgálat önkénteseinek a tapasztalatai arról, hogy milyen a mai...","id":"20250405_Idosek-telefon-lelkisegely-szolgalat-oregedes-betegseg-magany-ongyilkossag-egeszsegugy-szocialis-ellatas-Delutan-Alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0e337ee-35a8-49f8-8368-787545ab7a18.jpg","index":0,"item":"ed5b6ab6-8f71-4308-8138-acadb816a23b","keywords":null,"link":"/360/20250405_Idosek-telefon-lelkisegely-szolgalat-oregedes-betegseg-magany-ongyilkossag-egeszsegugy-szocialis-ellatas-Delutan-Alapitvany","timestamp":"2025. április. 05. 20:00","title":"Volt már olyan, aki a hídról hívott minket, hogy ugrani fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Putyin magára haragíthatja Trumpot; Trump olyan, mint egy ellen-Kissinger és Amerika saját magát keveri bajba. Orbán Viktor pedig lejáratta ugyan országát, de nyújthatott valamit szövetségesének. Lapszemle a világlapok cikkeiből. ","shortLead":"Putyin magára haragíthatja Trumpot; Trump olyan, mint egy ellen-Kissinger és Amerika saját magát keveri bajba. Orbán...","id":"20250405_nemzetkozi-lapszemle-trump-putyin-orban-netanjahu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"bb298675-b00b-4715-8e53-f2b8c42c468c","keywords":null,"link":"/360/20250405_nemzetkozi-lapszemle-trump-putyin-orban-netanjahu","timestamp":"2025. április. 05. 11:17","title":"Netanjahu nem a természeti szépségek miatt tölt négy napot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14bb21cf-2620-49ad-bb4f-4d2ceba89a2f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy küszködő Red Bull-lal váltotta győzelemre a rajtelsőségét, maga mögé utasítva a papíron erősebb McLareneket, miközben a csapattársa csak a 12. lett. Lando Norris és Oscar Piastri a második és a harmadik helyért járó pontokat zsebelhette be. ","shortLead":"Egy küszködő Red Bull-lal váltotta győzelemre a rajtelsőségét, maga mögé utasítva a papíron erősebb McLareneket...","id":"20250406_forma-1-japan-nagydij-szuzuka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14bb21cf-2620-49ad-bb4f-4d2ceba89a2f.jpg","index":0,"item":"4b8ccfd2-890d-443b-966e-72067271e7a3","keywords":null,"link":"/sport/20250406_forma-1-japan-nagydij-szuzuka","timestamp":"2025. április. 06. 08:27","title":"Max Verstappen Szuzukában bebizonyította, mekkora bajnok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72262057-65a3-46cc-9ba3-ecb89b8e0ff1","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az atléták több versenyzési – így pénzkereseti – lehetőségre vágynak, a szurkolók pedig többször szeretnék látni a legjobbakat. E két igényt elégítené ki az az új atlétikai versenysorozat, a Grand Slam Track, amelynek ötletgazdája a négyszeres olimpiai bajnok futó, Michael Johnson.","shortLead":"Az atléták több versenyzési – így pénzkereseti – lehetőségre vágynak, a szurkolók pedig többször szeretnék látni...","id":"20250406_michael-johnson-grand-slam-track-atletika-sikfutas-gatfutas-penzdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72262057-65a3-46cc-9ba3-ecb89b8e0ff1.jpg","index":0,"item":"7de2bf29-a716-48a6-914f-babfcf842993","keywords":null,"link":"/sport/20250406_michael-johnson-grand-slam-track-atletika-sikfutas-gatfutas-penzdij","timestamp":"2025. április. 06. 07:15","title":"Több verseny, több pénz, több izgalom – így orvosolná az atlétika bajait Michael Johnson új versenysorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]