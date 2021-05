1972-t írtunk, amikor a Mercedes piacra dobta azt a W116-os modelljét, mely először viselte magán büszkén az S-osztály nevet. Azóta eltelt közel öt évtized, mi pedig szépen lassan hozzászoktunk ahhoz, hogy luxusautók jönnek-mennek, de az autós iparág aktuális legújabb fejlesztéseit felvonultató és luxussal alaposan nyakon öntött Mercedes S-osztály mindig viszonyítási alap marad.

"Csak a kandalló hiányzik belőle" – írtuk 2017-ben a legutóbb nálunk járt S-osztály tesztautóról, amely olyan magasra helyezte a lécet, hogy akkoriban nehéz volt elképzelni, hogy erről a szintről hova lehet még tovább lépni. Most már tudjuk, hogy sikerült a feladat, ugyanis megérkezett a típus elsőtől utolsó csavarig új fejlesztésnek tekinthető hetedik generációja. (Kattintható galériánkban most még az átlagnál is több részletfotó tekinthető meg.)

© László Ferenc

Bálna

A most először rejtett kilincses újdonság alapmodellje 5,18 méter hosszú, vagyis több mint 6 centiméterrel nagyobb az elődjénél. A nálunk vendégeskedett S500 4Matic Lang változat viszont még ennél is 11 centiméterrel hosszabb, és ennek a növekménynek minden egyes centiméterét a tengelytávolságba toldották bele a stuttgartiak.

A tengelyek közötti 3,21 méteres távolság minden korábbinál tágasabb utastér kialakítását tette lehetővé. Egyedül hátul középen nem túl kényelmes utazni, a többi négy pozícióban viszont minden irányban fejedelmi a helykínálat. A főnöki hely természetesen a jobb hátsó: az itt helyet foglaló gombnyomásra előre tudja küldeni az anyósülést és pillanatok alatt döntött pihenő/alvó alkalmatosságot hozhat létre magának.

© László Ferenc

1,85 méteres magasság környékén ilyenkor azért már picit feszegetjük a kocsi határait, lábunk hozzáérhet az első ülés háttámlájához. Aggodalomra azonban semmi ok, az alapmodellnél 29 centiméterrel hosszabb Mercedes-Maybach kivitel minden problémára megoldást jelenthet.

A hátul ülőknek egy-egy érintésérzékeny kijelző, illetve egy a lehajtható középkonzolból kiemelhető tablet áll a rendelkezésükre. Ezek révén nemcsak az autó temérdek funkcióihoz lehet hozzáférni, hanem akár tévét nézni, vagy zenét hallgatni is lehet.

© László Ferenc

Masszázs a fülnek és a hátnak

A közel 2,7 millió forintos Burmester hifi nem egyszerűen csak 31 hangszóróval és 1750 W-tal kényeztet, hanem az éppen hallgatott zenére hangolt finom ülésrezegtetéssel is. 4D hangzás, ahogy ők hívják – bazárinak tűnhet, de az élmény nagyon is működik a gyakorlatban.

Ennyire szépen szóló, kis és nagy hangerő mellett is kristálytisztán operáló hangrendszerrel autóban még nem találkoztunk.

Az ülésekben egyenként 19 apró motor rejtőzik, masszázsból 10-féle közül lehet választani, és természetesen az elődben debütált lávaköves masszázs is elérhető. A főnökülés elejéből felemelkedő vádlitartóba is rendelhető masszázs, az összes ülés hűthető, fűtés pedig nemcsak az ülésekbe, hanem a kartámaszokba, sőt, a fejtámlák előtti pihepuha párnákba is került.

© László Ferenc

Az ülés kontúrját az érintőkijelzőn személyre szabhatjuk, és az aktív foteleknek kanyarban az ívkülső oldaluk masszívan ellentart. Biztonságunkról megszámlálhatatlan mennyiségű légzsák gondoskodik, a németek még a biztonsági övbe és az első ülések háttámlájába is szereltek egyet-egyet.

A kocsit éppen használó sofőrt az arca, a hangja, illetve az ujjlenyomata révén azonosítja be az S-osztály, és máris betölti a kedvenc beállításait. Az immár 27 nyelvet támogató, de magyarul még nem tudó fedélzeti számítógép egyszerű hangutasításokkal is vezérelhető.

Ha a jobb első ülésen ülő a megfelelő vezényszót követően egyszerűen azt mondja angolul, hogy "fázom", akkor a négyzónás klíma jobb első szekciója magasabb hőmérsékletre vált.

© László Ferenc

A gesztusvezérlésen túlmutat, hogy az utastérben lévő kamerák és szenzorok a sofőr komplett testét figyelik. Elég rápillantani a bal oldali tükörre, hogy az autó tudja, a gombokkal az adott oldali visszapillantót kívánjuk állítani. Ha esetleg nem bíznánk a kristálytiszta képű tolatókamerában, és hátramenet közben hátrafordítjuk a fejünket, akkor az automatika magától lehúzza a hátsó ablakon esetlegesen fent lévő árnyékolót.

Természetesen a fedélzeti parfüm sem hiányozhat a fedélzetről. A kesztyűtartóban tárolt utántölthető kis fiolában olyan illatanyag található, mely nem tapad meg az utasok ruháján és bőrén, és így nem keveredik a még a fürdőszobában magunkra fújt parfümmel. Mindenre (is) odafigyeltek a fejlesztők.

© László Ferenc

Vetítőgép

Az okosfényszórót ma már nem néhány tucat mátrixszektor, hanem egyenként 1,3–1,3 megapixelnyi felbontás határozza meg. Ennek köszönhetően egyrészt finom az utolértek és szembejövők vakításmentes kitakarása, másrészt az autó képes maga elé vetíteni különböző piktogramokat, legyen az egy gyalogos vagy egy útjavítás képe.

Sőt, vékony utakon a kocsi szélessége is rávetíthető az aszfaltra, így előre kiderül, hogy adott helyen el fogunk-e férni, vagy sem. A fényszóró 650 méterre képes elvilágítani. Azért nem többre, mert a törvényi szabályozás jelenleg maximum ennyit engedélyez.

© László Ferenc

A szélvédőre vetítő hatalmas HUD-nál csak a kormány mögötti digitális műszeregység üt nagyobbat, már amennyiben bekapcsoljuk a 3D funkcióját. Ilyenkor tényleges mélységérzetet kapunk, értelemszerűen mindenféle 3D-szemüveg használata nélkül. Elsőre nem feltétlenül áll össze jól a kép, de ha megvan a fókusz, a hatás több mint meggyőző.

A középső érintőpanel 12,8 colos felületű és az OLED technológiának köszönhetően elképesztően kontrasztos.

© László Ferenc

Az MBUX 2.0 szoftver remekül átlátható és bár rengeteg funkcióval bír, viszonylag gyorsan kiismerhető. A kijelző alatt minimális mennyiségű nyomógombot találunk, vagyis szinte mindent a vibra visszajelzéses érintőképernyőn kell állítani, már amennyiben ugye nem kívánjuk használni a remek hatékonyságú hangvezérlést. A felhasználói felület ízléses és egész gyors működésű, a néhány lassulást pedig várhatóan szoftverfrissítéssel orvosolják majd.

Az utastérben felhasznált anyagok minősége messze átlagon felüli, bárhova nyúlunk, bőrt, fémet vagy fát ér a kezünk. A komplett utasteret körbeölelő hangulatvilágítás 250 LED-et vonultat fel, színvilága teljesen személyre szabható. Sőt, jelzés nélküli sávváltáskor az adott oldali LED-ek vizuálisan jelzik, hogy hibát vétettünk, nem mellesleg pedig még a biztonsági övek alsó csatolópontjai is külön megvilágítást kaptak.

© László Ferenc

Indítsuk be!

Az S500 sokáig egyet jelentett az 5 liter körüli 8 hengeres benzinmotorral. Ebben az újkori S500-asban viszont már "csak" egy 3 literes soros 6 hengeres benzines egység szolgál, természetesen turbóval megfújva, lágyhibrid rendszerrel kiegészítve. Felesleges szörnyülködni, tapasztalataink szerint az új S500-as is mindenben maximálisan megfelel a kívánalmainknak.

A 22 villany lóerővel kiegészített 435 lóerős teljesítmény, illetve az 250+520 Nm-es nyomaték minden körülmények mellett remek gyorsulást és rugalmasságot eredményez. A 0–100 megvan 4,9 másodperc alatt és a gyorsulásnak csak 250 km/h-nál szakad vége, és akkor is csak az elektronika leszabályozása miatt.

© László Ferenc

Mindezzel együtt a 2045 kilogrammos, négykerék-meghajtású új S-osztálynak mégsem a gyors haladás, hanem a méltóságteljes krúzolás áll jobban. Olyan érzés vezetni, mintha bevennénk két szem nyugtatót. Az utastér minden korábbinál halkabb, a nagyon finom járású motor fülnek kellemes zajai csak a messzi távolból hallatszódnak be, az alapáron légrugós futómű pedig garanciát jelent a varázsszőnyegszerű lebegés élményre.

A még fejlettebb opcionális futómű kanyarban képes 3 fokkal megdönteni a karosszériát, oldalütközés esetén pedig az adott oldalon 8 centiméterrel gyorsan megemeli a karosszériát, hogy az ütés nagy részét a leginkább ellenálló küszöb kapja.

© László Ferenc

Egyebek

A hatalmas tengelytávolság ellenére igen fordulékony az új S-osztály, ami az 520 ezer forintos felárat mindenképpen megérő négykerék-kormányzásnak köszönhető. A megszokottnál kétszer nagyobb, akár 10 fokos hátsókerék-elforgatást lehetővé tévő megoldás 2 méterrel zsugorítja a fordulókört és a manőverezhetőségre is remek hatást gyakorol.

A kilencfokozatú váltó régi ismerősünk és ezúttal is vajpuhán, gyorsan teszi a dolgát. Nem mellesleg a fogyasztásra is jó hatást gyakorol: a tesztet 9,5 literes átlagfogyasztással zártuk, de akadt olyan 400 kilométeres szakasz, amit 8,1 literes érték mellett teljesítettünk. Nem, ez nem egy dízel, vagy a hamarosan érkező plugin hibrid S-osztály, hanem a benzines S500, melynek hatótávja nagyságrendileg 720–840 kilométerre tehető.

© László Ferenc

Önvezetésből a jelenleg elérhető legmodernebb Level 3-at kapjuk, más kérdés, hogy ennek használatát egyelőre eléggé behatárolja a véglegesítésre váró jogi környezet.

Nehéz fogást találni az új S-osztályon, mindenesetre a csomagtartóval nem lehetünk maradéktalanul elégedettek. Bár a korábbinál elvileg 20 literrel öblösebb, immár 550 literes a hátsó traktus, abból rengeteg helyet fixen elfoglal a Burmester csúcshifi mélynyomója, illetve a csomagtartóba benyúló fedélzeti hűtőgép. Pozitívum viszont, hogy utóbbi egy egyszerű mozdulattal bármikor kihúzható hátrafelé.

© László Ferenc

Konklúzió, árak

+ : mindent átható luxus, kiváló minőség, csúcsmodern technika, remek menetdinamika, korrekt fogyasztás. –: a külső megjelenés lehetne picit karakteresebb, relatíve kicsi csomagtartó, magas ár, drága extrák.

Maximális kényelem, mindent letaglózó luxus, iparágvezető high-tech fejlesztések, erős hajtáslánc, korrekt fogyasztás. Az új S-osztályba minden elérhető újdonságot belesöpörtek a stuttgarti laborok polcairól, a Mercedesnél apait-anyait beleadtak a típus fejlesztésébe.

A lecke fel van adva. Kíváncsian várjuk, hogy a még 2015-ben kijött 7-es BMW, illetve a 2017-es keltezésű A8-as Audi utódai mikor és milyen választ adnak majd az új S-osztályra.

Amelynek persze alaposan megkérik az árát. A Mercedes S500 4Matic Lang alapára 42,1 millió forint, a nálunk járt alaposan felextrázott tesztautó árcéduláján pedig nem kevesebb, mint 58,3 millió forintos összeg olvasható.

Új S-osztályos Mercedesünk minimum 33,8 millió forint kifizetését követően lehet, ennyibe kerül ugyanis a 286 lóerős dízel S350d. A 4Matic összkerékhajtás, illetve a Lang kivitel felára rendre 1,26, illetve 1,2 millió forint.

A csúcsot első körben a 489 lóerős 4 literes biturbó V8-as motorral szerelt S580 jelenti, mely típus cikkünk írásakor még nem érhető el a hazai konfigurátorban.

© László Ferenc

