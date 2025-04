Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"24cb0ec5-43e3-47fc-b1a7-85c44c8d4a77","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ő a brit királyi család legmagasabb rangú tagja, aki Ukrajnába látogatott a háború kitörése óta.","shortLead":"Ő a brit királyi család legmagasabb rangú tagja, aki Ukrajnába látogatott a háború kitörése óta.","id":"20250411_Haborus-serulteket-latogatott-meg-Ukrajnaban-Harry-herceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24cb0ec5-43e3-47fc-b1a7-85c44c8d4a77.jpg","index":0,"item":"f1f273f7-88a9-4dc9-87b3-fa5562e04ba2","keywords":null,"link":"/elet/20250411_Haborus-serulteket-latogatott-meg-Ukrajnaban-Harry-herceg","timestamp":"2025. április. 11. 05:15","title":"Háborús sérülteket látogatott meg Ukrajnában Harry herceg - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kilencven napig tíz százalékot fizet minden ország, amíg zajlanak az egyeztetések. Peking viszont 125 százalékot, amíg nem mutat tiszteletet.","shortLead":"Kilencven napig tíz százalékot fizet minden ország, amíg zajlanak az egyeztetések. Peking viszont 125 százalékot, amíg...","id":"20250409_trump-vam-csokkentes-szunet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae.jpg","index":0,"item":"c343dd0d-2d8b-4a66-970e-668b8a245352","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_trump-vam-csokkentes-szunet-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 19:55","title":"Trump felfüggesztette a büntetővámok alkalmazását, kivéve Kínával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Márciusban a fővárosban újra enyhén nőttek, országos átlagban stagnáltak a lakbérek.","shortLead":"Márciusban a fővárosban újra enyhén nőttek, országos átlagban stagnáltak a lakbérek.","id":"20250410_atlagos-berleti-dij-csepel-legolcsobb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcdb7752-8d79-4aca-8227-2d566e271d46.jpg","index":0,"item":"43bfdc96-89b9-4a0b-b44d-5dcdf3ae9ee8","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250410_atlagos-berleti-dij-csepel-legolcsobb","timestamp":"2025. április. 10. 12:58","title":"Egyetlen kerület maradt, ahol még havi 200 ezer forint alatt van az átlagos bérleti díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c573fd3-5818-4b79-b8f7-91378be59ab4","c_author":"Marabu","category":"gazdasag.zhvg","description":"","shortLead":"","id":"20250411_Marabu-Feknyuz-Maguk-dogtemetot-kapnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c573fd3-5818-4b79-b8f7-91378be59ab4.jpg","index":0,"item":"ab02a62e-3d6d-4691-8a8f-afef33ce7a54","keywords":null,"link":"/zhvg/20250411_Marabu-Feknyuz-Maguk-dogtemetot-kapnak","timestamp":"2025. április. 11. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Maguk dögtemetőt kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től a milleniumi nemzedéken át a Z-, illetve az alfa-generációig. Az eltérő korosztályoknak sok mindenről határozott – és erősen különböző – véleménye van, nem kivétel ez alól az elektromos autózás sem. De vajon mire vágynak a mostani ötvenes-hatvanasok, negyvenes-ötvenesek és a húszas-harmincasok?","shortLead":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től...","id":"20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a.jpg","index":0,"item":"42c5835c-ba04-4399-8d9c-94dd59c50746","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","timestamp":"2025. április. 10. 11:30","title":"Generációk útján – Mit keresünk a volán mögött?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A választási rendszer nemzetiségi voksolást érintő jelenlegi szabályai jogsértőek, meg kell őket változtatni – szól az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítélete, amelyet azonban a kormány nem hajt végre, holott időközben többször is átírta már a törvényt.","shortLead":"A választási rendszer nemzetiségi voksolást érintő jelenlegi szabályai jogsértőek, meg kell őket változtatni – szól...","id":"20250411_Ket-eve-nem-hajtja-vegre-a-kormany-a-strasbourgi-birosag-iteletet-hogy-tegye-igazsagosabba-a-valasztasi-rendszert-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3ae479-bf32-4d60-bf13-a9e23e242726.jpg","index":0,"item":"456df370-4395-455d-9430-2b2e95a8b092","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_Ket-eve-nem-hajtja-vegre-a-kormany-a-strasbourgi-birosag-iteletet-hogy-tegye-igazsagosabba-a-valasztasi-rendszert-ebx","timestamp":"2025. április. 11. 07:01","title":"Két éve nem hajtja végre a kormány a strasbourgi bíróság ítéletét, hogy tegye igazságosabbá a választási rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországon kifejezetten nagy népszerűségnek örvend az állampapír befektetés. Mindez nem meglepő az előző évek bőséges reálhozamai mellett. A Bankmonitor szakértői megvizsgálják, hogy vajon megéri-e egy életen át a biztonságosnak tartott állampapírt megtakarítani?","shortLead":"Magyarországon kifejezetten nagy népszerűségnek örvend az állampapír befektetés. Mindez nem meglepő az előző évek...","id":"20250410_allampapir-nyugdij-megtakaritas-bankmonitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"c56f3481-acfb-4998-a869-7def2b45fc1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250410_allampapir-nyugdij-megtakaritas-bankmonitor","timestamp":"2025. április. 10. 05:13","title":"Megéri állampapírban takarékoskodni nyugdíjra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"982738ef-6fa7-4cb7-8468-e86f26f3472f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Újra olasz kézbe kerül az ismert divatház. ","shortLead":"Újra olasz kézbe kerül az ismert divatház. ","id":"20250410_A-Prada-megveszi-a-Versace-t","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/982738ef-6fa7-4cb7-8468-e86f26f3472f.jpg","index":0,"item":"10b2f71f-da03-4406-bea5-0e69b1f54263","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_A-Prada-megveszi-a-Versace-t","timestamp":"2025. április. 10. 15:22","title":"A Prada megveszi a Versacét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]