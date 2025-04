Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9d221293-805d-4dee-beca-8fd506ed585c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Lehet, hogy most kihalófélben lévő állatok megmentésében mutatkozhat meg a kísérlet haszna.","shortLead":"Lehet, hogy most kihalófélben lévő állatok megmentésében mutatkozhat meg a kísérlet haszna.","id":"20250410_feltamasztott-oriasfarkas-Colossal-remfarkas-Tronok-Harca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d221293-805d-4dee-beca-8fd506ed585c.jpg","index":0,"item":"77e539a6-71b7-4945-a1d9-4c874a91bc97","keywords":null,"link":"/360/20250410_feltamasztott-oriasfarkas-Colossal-remfarkas-Tronok-Harca","timestamp":"2025. április. 10. 16:00","title":"Mennyire ősállat és mennyire utánzat a most feltámasztott óriásfarkas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3cdf0a9-ffcf-44c9-9123-80595de62693","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Minden amerikai árura 84 százalékra emeli a vámot Kína. Ezzel válaszolnak a velük szemben 104 százalékos vámot bevezető Trumpnak.","shortLead":"Minden amerikai árura 84 százalékra emeli a vámot Kína. Ezzel válaszolnak a velük szemben 104 százalékos vámot bevezető...","id":"20250409_kinai-vamok-donalt-trump-vamhaboruja-usa-kina-peking-washington-vamemeles-84-szazalek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3cdf0a9-ffcf-44c9-9123-80595de62693.jpg","index":0,"item":"6599ef3b-22c5-4bc4-9ae8-bcca1ef81ce5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_kinai-vamok-donalt-trump-vamhaboruja-usa-kina-peking-washington-vamemeles-84-szazalek-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 13:39","title":"Tartja a tétet Peking a globális vámpókerben: 84 százalékos sarcot jelentett be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9473c2-7f9c-47dd-a026-4179f24050bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Városligetben rendezett csütörtöki ingyenes koncert fél hétkor kezdődik.","shortLead":"A Városligetben rendezett csütörtöki ingyenes koncert fél hétkor kezdődik.","id":"20250409_A-mali-blues-Budapest-Ritmo-Fatoumata-Diawara-fulu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a9473c2-7f9c-47dd-a026-4179f24050bf.jpg","index":0,"item":"ee0849a2-48df-4bdd-920b-cc6583b4e069","keywords":null,"link":"/kultura/20250409_A-mali-blues-Budapest-Ritmo-Fatoumata-Diawara-fulu","timestamp":"2025. április. 09. 10:24","title":"A mali blues világsztárjával és maszkos francia technóval indul a Budapest Ritmo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd203fa-5630-4189-a286-c68435e8fbe7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nehéz észrevétlennek maradni egy ilyen autóval. ","shortLead":"Nehéz észrevétlennek maradni egy ilyen autóval. ","id":"20250410_Lopott-BMW-csucsmodellt-foglaltak-le-a-hataron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8dd203fa-5630-4189-a286-c68435e8fbe7.jpg","index":0,"item":"07ef0f29-7cdf-4f49-b073-5f5efac6d277","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_Lopott-BMW-csucsmodellt-foglaltak-le-a-hataron","timestamp":"2025. április. 10. 10:27","title":"Lopott BMW csúcsmodellt foglaltak le a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a615458-1d15-4783-aa57-c040a2c882b5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A baleset pontos oka még nem tisztázott. ","shortLead":"A baleset pontos oka még nem tisztázott. ","id":"20250410_atrepult-egy-auto-egy-betonkorlaton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a615458-1d15-4783-aa57-c040a2c882b5.jpg","index":0,"item":"4ef06b8d-e71a-495d-b020-209389136373","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_atrepult-egy-auto-egy-betonkorlaton","timestamp":"2025. április. 10. 07:12","title":"Akciófilmbe illő baleset Pozsonyban: átrepült egy autó egy betonkorláton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318adb53-e521-4480-b433-7f42108fd3e1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A remek orgánumú 5 hengeres turbómotorban a jelek szerint sikerült még találni némi extra teljesítményt és nyomatékot.","shortLead":"A remek orgánumú 5 hengeres turbómotorban a jelek szerint sikerült még találni némi extra teljesítményt és nyomatékot.","id":"20250411_510-loerovel-hodit-a-legujabb-audi-rs3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/318adb53-e521-4480-b433-7f42108fd3e1.jpg","index":0,"item":"daa9f603-a3a3-46c5-8dca-dc0317b08957","keywords":null,"link":"/cegauto/20250411_510-loerovel-hodit-a-legujabb-audi-rs3","timestamp":"2025. április. 11. 07:59","title":"510 ordító lóerővel hódít a legújabb Audi RS3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7334464a-bd8c-4ce0-8499-231fdec2a4af","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Önkénteseket keresnek, akik sétálnának egy nagyot, és közben keresnék az ürgelyukakat.","shortLead":"Önkénteseket keresnek, akik sétálnának egy nagyot, és közben keresnék az ürgelyukakat.","id":"20250410_urge-osszeiras-szamlalas-urgelyuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7334464a-bd8c-4ce0-8499-231fdec2a4af.jpg","index":0,"item":"f6893fbc-bb01-4c57-acfe-2e0b5522ccef","keywords":null,"link":"/zhvg/20250410_urge-osszeiras-szamlalas-urgelyuk","timestamp":"2025. április. 10. 14:09","title":"Idén is összeírják az ürgéket, lehet jelentkezni a számlálásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe2eead-9156-4403-a508-10769e0c4e9d","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kábel Egyiptomot és Európát fogja összekötni.","shortLead":"A kábel Egyiptomot és Európát fogja összekötni.","id":"20250410_Tengerre-magyar-A-4iG-optikai-kabelt-tesz-a-Foldkozi-tenger-ala","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efe2eead-9156-4403-a508-10769e0c4e9d.jpg","index":0,"item":"b4cd0f1d-fe27-4304-9840-9153cf1ca915","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250410_Tengerre-magyar-A-4iG-optikai-kabelt-tesz-a-Foldkozi-tenger-ala","timestamp":"2025. április. 10. 14:15","title":"Tengerre, magyar! – A 4iG optikai kábelt tesz a Földközi-tenger alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]