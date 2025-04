Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e1ecce1f-ac4d-4619-a786-c8c8f5721d95","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Az egészséges agy lényegében végtelen mennyiségű információt képes megjegyezni, más kérdés, hogy ezek közül mit tudunk később felidézni. A jó hír, hogy a memória fejleszthető, egyesek szerint akár egyetlen egyszerű szabállyal is.","shortLead":"Az egészséges agy lényegében végtelen mennyiségű információt képes megjegyezni, más kérdés, hogy ezek közül mit tudunk...","id":"20250411_memoria-javito-emlekezet-fejlesztese-trukk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1ecce1f-ac4d-4619-a786-c8c8f5721d95.jpg","index":0,"item":"0ab61454-b486-4e7a-87bf-7c54794e39ff","keywords":null,"link":"/elet/20250411_memoria-javito-emlekezet-fejlesztese-trukk","timestamp":"2025. április. 11. 05:30","title":"Képtelen megjegyezni a dolgokat? Ezzel a trükkel egyszerűen fejlesztheti a memóriáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0544fe99-f363-489b-bab4-f57fab75db9d","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Fenyő János médiavállalkozó 1998 februári, kivégzésszerű meggyilkolása után 27 évvel hozott ítéletet a Fővárosi Ítélőtábla. Gyárfás Tamás felbujtóként hétéves börtönbüntetést kapott, később kell majd bevonulnia, a bíróságról most hazamehetett. ","shortLead":"Fenyő János médiavállalkozó 1998 februári, kivégzésszerű meggyilkolása után 27 évvel hozott ítéletet a Fővárosi...","id":"20250410_Fenyo-gyilkossag-gyarfas-portik-itelet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0544fe99-f363-489b-bab4-f57fab75db9d.jpg","index":0,"item":"c698f18a-6ae3-458b-9f94-5d2ecfdc9617","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Fenyo-gyilkossag-gyarfas-portik-itelet-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 09:24","title":"Fenyő-gyilkosság: Gyárfás Tamás 7 év börtönt kapott, Portik Tamásnak marad az életfogytiglan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef65e80-d136-4683-92c2-3ba31ae236bb","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Tucatnyi ingatlant néztek át a két éven belül ismét kipattintott tokaji főtéren, tülekednek bennük a kormányközeli vállalkozók.","shortLead":"Tucatnyi ingatlant néztek át a két éven belül ismét kipattintott tokaji főtéren, tülekednek bennük a kormányközeli...","id":"20250409_ingatlan-tokaj-foter-felujitas-tiborcz-scheer-kreinbacher-szabadics-ner-oligarchak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aef65e80-d136-4683-92c2-3ba31ae236bb.jpg","index":0,"item":"665cbffc-2003-4391-b642-dc7bcf0e4f22","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250409_ingatlan-tokaj-foter-felujitas-tiborcz-scheer-kreinbacher-szabadics-ner-oligarchak","timestamp":"2025. április. 09. 09:11","title":"Tokajban tobzódik a NER: szinte az egész városközpont az övék lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf57a53-cc42-410b-bec6-79d0e8210e11","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Kegyelmi kérvény helyett perújításban gondolkodik a Fenyő-gyilkosság ügyében jogerősen 7 év szabadságvesztésre ítélt Gyárfás Tamás védője. Zamecsnik Péter a HVG-nek azt is mondta, ettől függetlenül a volt producernek börtönbe kell vonulnia.","shortLead":"Kegyelmi kérvény helyett perújításban gondolkodik a Fenyő-gyilkosság ügyében jogerősen 7 év szabadságvesztésre ítélt...","id":"20250410_gyarfas-tamas-kegyelem-borton-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf57a53-cc42-410b-bec6-79d0e8210e11.jpg","index":0,"item":"a32b1b5b-7321-4e47-8d22-00e787c7bc8e","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_gyarfas-tamas-kegyelem-borton-ebx","timestamp":"2025. április. 10. 15:58","title":"Nem kérnek államfői kegyelmet Gyárfás Tamásnak, akinek néhány héten belül kell börtönbe vonulnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972e3cae-3738-480a-a6e8-865433b88a30","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Kingston Egyetem kutatója, Dipa Kamdar egy alapos cikkben szedte össze, melyek azok a leggyakoribb dolgok, amelyek károsíthatják a vesék egészségét. Ebből az is kiderül: némi odafigyelés is elég, hogy egészségesebben éljen az ember.","shortLead":"A Kingston Egyetem kutatója, Dipa Kamdar egy alapos cikkben szedte össze, melyek azok a leggyakoribb dolgok, amelyek...","id":"20250410_vesebetegseg-veseelegtelenseg-okai-egeszseg-elhizas-alkohol-dohanyzas-tulsuly-alvas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/972e3cae-3738-480a-a6e8-865433b88a30.jpg","index":0,"item":"aef2350f-a819-445d-9611-04d91741d4c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250410_vesebetegseg-veseelegtelenseg-okai-egeszseg-elhizas-alkohol-dohanyzas-tulsuly-alvas","timestamp":"2025. április. 10. 18:03","title":"7 dolog, ami tönkreteheti a veséjét – de ha figyel rájuk, egészségesebb lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08fb9361-ab46-4585-b73d-7a5a2e2c21bf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tavaly debütált Lancia Ypsilon máris átesett egy kisebb ráncfelvarráson.","shortLead":"A tavaly debütált Lancia Ypsilon máris átesett egy kisebb ráncfelvarráson.","id":"20250410_tobbnek-tuno-loero-es-nagyobb-hatotav-itt-a-legfrissebb-lancia-ypsilon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08fb9361-ab46-4585-b73d-7a5a2e2c21bf.jpg","index":0,"item":"0c3dd93d-b0a6-4c8e-ba0e-cc7e6e9b38d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_tobbnek-tuno-loero-es-nagyobb-hatotav-itt-a-legfrissebb-lancia-ypsilon","timestamp":"2025. április. 10. 08:41","title":"Többnek tűnő lóerő és nagyobb hatótáv: itt a legfrissebb Lancia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Vesztett értékéből az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom is.","shortLead":"Vesztett értékéből az OTP, a Mol, a Richter és a Magyar Telekom is.","id":"20250409_bet-tozsde-otp-mol-richter-telekom-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0.jpg","index":0,"item":"5291e385-f447-45f3-b61b-ae11d8b8126f","keywords":null,"link":"/kkv/20250409_bet-tozsde-otp-mol-richter-telekom-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 11:37","title":"Ismét padlóra küldte a magyar tőzsdét a vámháború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatóját azután kérdezte a Qubit, hogy Gulyás Gergely arról beszélt a kormányinfón: laboratóriumi információ alapján lehetséges, hogy a száj- és körömfájás mesterségesen, egy kémcsőben jött létre. ","shortLead":"A Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatóját azután kérdezte a Qubit, hogy Gulyás Gergely...","id":"20250410_kemenesi-gabor-szaj-es-koromfajas-mesterseges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/800d2d7c-88b0-4aeb-bf2a-7575b29cc56d.jpg","index":0,"item":"682f144c-c234-4a73-b80b-334813751b50","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_kemenesi-gabor-szaj-es-koromfajas-mesterseges","timestamp":"2025. április. 10. 16:01","title":"Kemenesi Gábor szerint szinte kizárt, hogy kémcsőben rakták össze a Magyarországon terjedő száj- és körömfájásvírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]