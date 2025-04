Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aa3b8106-aa55-4578-9925-5fd5f7f719c7","c_author":"Mészáros Márton","category":"360","description":"Sokan nem számolnak a vidéki otthonfelújítási programmal az érintett településeken, pedig szinte mindenki hallott róla. A megújítandó lakásbelsőtől természetességet és nyugalmat várnak, a zöldtermékek azonban az átlagnak még túl drágák.","shortLead":"Sokan nem számolnak a vidéki otthonfelújítási programmal az érintett településeken, pedig szinte mindenki hallott róla...","id":"20250413_hvg-kistelepulesek-otthonfelujitas-allami-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa3b8106-aa55-4578-9925-5fd5f7f719c7.jpg","index":0,"item":"35fd0154-f838-4ee0-a160-e8bc3bfe83e0","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-kistelepulesek-otthonfelujitas-allami-tamogatas","timestamp":"2025. április. 13. 09:26","title":"Sok embert érdekel a kistelepüléseken az otthonfelújítási támogatás, de hitelt nem mer felvenni hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4f2dd-92c4-4630-8e4f-d64e82140db5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politológus szerint persze kellemetlen ez a Tiszának, de aligha rengeti meg, és a Fidesz sem biztos, hogy profitálni tud annyit belőle, mint reméli. ","shortLead":"A politológus szerint persze kellemetlen ez a Tiszának, de aligha rengeti meg, és a Fidesz sem biztos, hogy profitálni...","id":"20250413_Torok-Gabor-szerint-csak-azert-nyomja-a-Fidesz-ilyen-erovel-a-Kollar-ugyet-mert-nincs-jobb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87f4f2dd-92c4-4630-8e4f-d64e82140db5.jpg","index":0,"item":"117013f6-a721-4c33-95dd-ba3ef5a51006","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_Torok-Gabor-szerint-csak-azert-nyomja-a-Fidesz-ilyen-erovel-a-Kollar-ugyet-mert-nincs-jobb","timestamp":"2025. április. 13. 22:21","title":"Török Gábor szerint csak azért nyomja a Fidesz ilyen erővel a Kollár-ügyet, mert nincs jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e71961a9-d1d1-4c69-bd7d-30e73a722b7f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ki is takarítottak a számláról 13 millió forintot.","shortLead":"Ki is takarítottak a számláról 13 millió forintot.","id":"20250414_sms-es-csalas-NAV-13-millios-kar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e71961a9-d1d1-4c69-bd7d-30e73a722b7f.jpg","index":0,"item":"84db6d42-14eb-4116-9437-27c84abd5e50","keywords":null,"link":"/kkv/20250414_sms-es-csalas-NAV-13-millios-kar","timestamp":"2025. április. 14. 10:33","title":"Egyszerű sms-es csalással nyúlták le egy cég teljes bankszámla-hozzáférését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8cea85f-604f-4f05-9deb-3c600e6024ab","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 100 méteres pillangóúszásban lett országos bajnok Kós.","shortLead":"A 100 méteres pillangóúszásban lett országos bajnok Kós.","id":"20250412_Kos-Hubert-azon-a-tavon-verte-meg-Milakot-amelyiken-olimpiai-bajnok-lett-Parizsban-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8cea85f-604f-4f05-9deb-3c600e6024ab.jpg","index":0,"item":"657a800a-bf10-44b9-b8e4-4edfd0474225","keywords":null,"link":"/sport/20250412_Kos-Hubert-azon-a-tavon-verte-meg-Milakot-amelyiken-olimpiai-bajnok-lett-Parizsban-ebx","timestamp":"2025. április. 12. 21:23","title":"Milák azon a távon maradt alul Kós Huberttel szemben, amelyiken olimpiai bajnok lett Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fa6266-161e-480c-90d2-288af665c4ab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főpolgármester arról írt, hogy kerülné az összeesküvés-elméleteket, de egy év alatt három tűzeset több mint gyanús.","shortLead":"A főpolgármester arról írt, hogy kerülné az összeesküvés-elméleteket, de egy év alatt három tűzeset több mint gyanús.","id":"20250414_karacsony-gergely-gyujtogatas-rakosrendezo-tuz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fa6266-161e-480c-90d2-288af665c4ab.jpg","index":0,"item":"1aa99e46-f03d-4bab-a944-634b400dedef","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_karacsony-gergely-gyujtogatas-rakosrendezo-tuz","timestamp":"2025. április. 14. 11:00","title":"Karácsony Gergely: Gyújtogatásra gyanakodnak az illetékesek a rákosrendezői tűznél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5933261-f023-4bc9-850e-02596b42ba1a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tényleg ezért kapnak fizetést egyes brüsszeli politikusok? – tette fel a nagy kérdést.","shortLead":"Tényleg ezért kapnak fizetést egyes brüsszeli politikusok? – tette fel a nagy kérdést.","id":"20250412_Kiakadt-a-fideszes-allamtitkar-hogy-EP-kepviselok-jonnek-Magyarorszagra-az-alapveto-jogok-helyzetet-vizsgalni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5933261-f023-4bc9-850e-02596b42ba1a.jpg","index":0,"item":"da96b124-dfa1-48ef-8d23-b5626a0d0e04","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Kiakadt-a-fideszes-allamtitkar-hogy-EP-kepviselok-jonnek-Magyarorszagra-az-alapveto-jogok-helyzetet-vizsgalni","timestamp":"2025. április. 12. 13:17","title":"Kiakadt a fideszes államtitkár, hogy EP-képviselők jönnek Magyarországra az alapvető jogok helyzetét vizsgálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8042066a-aa73-4c0a-a876-dd9b24ed039e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Wera Hobhouse bűne az lehetett, hogy az emberi jogok helyzetét firtatta Kínában.","shortLead":"Wera Hobhouse bűne az lehetett, hogy az emberi jogok helyzetét firtatta Kínában.","id":"20250414_Nem-engedtek-be-Hongkongba-egy-brit-kepviselot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8042066a-aa73-4c0a-a876-dd9b24ed039e.jpg","index":0,"item":"0edc8c7a-313d-4eda-9736-5b7e1b44d8a9","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_Nem-engedtek-be-Hongkongba-egy-brit-kepviselot","timestamp":"2025. április. 14. 10:46","title":"Nem engedtek be Hongkongba egy brit képviselőt, aki újszülött unokáját akarta meglátogatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ügyes módszerrel ragaszkodik a telefonhoz egy androidos kémprogram, ha a felhasználó szeretné eltávolítani. A jó hír, hogy van egy módszer, amivel mégis törölheti.","shortLead":"Ügyes módszerrel ragaszkodik a telefonhoz egy androidos kémprogram, ha a felhasználó szeretné eltávolítani. A jó hír...","id":"20250412_android-kemprogram-torles-jelszo-csokkentett-mod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d8fdd31-5a04-47c7-ad48-606897848f6b.jpg","index":0,"item":"2b18bbb3-c170-4d78-8940-8fd78f1f1dc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_android-kemprogram-torles-jelszo-csokkentett-mod","timestamp":"2025. április. 12. 20:03","title":"Szintet lépett az egyik kémprogram – jelszót kér, ha törölni próbálja. De túl lehet járni az eszén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]