Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"88e52330-ecea-451b-b57c-10517c722ccc","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"„Soha annyi kóros bőrelváltozást nem fedeztünk fel és küldtünk tovább a bőrgyógyászokhoz, mint tavaly” – mondja Szakonyi Eszter egészségügyi szakkozmetikus. Nem véletlen, hogy a bőrt kívül-belül nagyon komolyan fel kell készíteni a nap első erőteljesebb sugaraira. Áprilistól például már kerülni kell az invazív kezeléseket, a fényvédő krémeket pedig akár 2-3 óránként újra kell kenni.","shortLead":"„Soha annyi kóros bőrelváltozást nem fedeztünk fel és küldtünk tovább a bőrgyógyászokhoz, mint tavaly” – mondja...","id":"20250413_hvg-tavaszi-borepites-borapolas-erosebb-napsugarak-soklepcsos-rutinok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88e52330-ecea-451b-b57c-10517c722ccc.jpg","index":0,"item":"59a9875f-672a-448e-9873-b919de1032bc","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-tavaszi-borepites-borapolas-erosebb-napsugarak-soklepcsos-rutinok","timestamp":"2025. április. 13. 10:30","title":"Télen „bontjuk” a bőrt, tavasztól őszig viszont építjük – miért kerüljük a botoxot és a soklépcsős rutint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd966490-e025-4df7-b5d3-aa2cc68c5b96","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Már 1964 óta nem üzemel az a Vanguard-1 nevű műhold, amit most visszahoznának a Földre a szakemberek. Ez azonban sokkal nehezebb, mint elsőre tűnik.","shortLead":"Már 1964 óta nem üzemel az a Vanguard-1 nevű műhold, amit most visszahoznának a Földre a szakemberek. Ez azonban sokkal...","id":"20250413_vanguard-1-amerikai-nasa-muhold-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd966490-e025-4df7-b5d3-aa2cc68c5b96.jpg","index":0,"item":"418c50f8-6641-44f7-ae5a-48685483d760","keywords":null,"link":"/tudomany/20250413_vanguard-1-amerikai-nasa-muhold-visszateres","timestamp":"2025. április. 13. 08:03","title":"Hazahoznák az űrből a Földre a műholdak ükapját, ami 1958 óta kering a bolygó körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99ac080e-7d48-4f2b-992f-90e608f1c048","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hadházy Ákos szerint csak a Louis Vuitton-kiskosztüm került majdnem kétmillió forintba, amit aznap este viselt Mészáros Lőrinc felesége.","shortLead":"Hadházy Ákos szerint csak a Louis Vuitton-kiskosztüm került majdnem kétmillió forintba, amit aznap este viselt Mészáros...","id":"20250413_Varkonyi-Andrea-Meszaros-Lorinc-Operettszinhaz-Hofeherke-tamogatas-Pro-Filii-Alapitvany-Hadhazy-Akos-Louis-Vuitton-ruha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99ac080e-7d48-4f2b-992f-90e608f1c048.jpg","index":0,"item":"4d07b7bc-2a3c-4e24-9cf3-9ceadb08d341","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Varkonyi-Andrea-Meszaros-Lorinc-Operettszinhaz-Hofeherke-tamogatas-Pro-Filii-Alapitvany-Hadhazy-Akos-Louis-Vuitton-ruha","timestamp":"2025. április. 13. 09:41","title":"Várkonyi Andrea négymilliós outfitben mehetett jótékonykodni az Operettszínházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fd5bb6-f2ef-48ac-9bfe-ca5e4db00985","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Állítólag korábban is volt már olyan ügyük, ami miatt vizsgálatot kellett indítani, egyik gépül például a hatóságok szerint alkalmatlan volt a repülésre. ","shortLead":"Állítólag korábban is volt már olyan ügyük, ami miatt vizsgálatot kellett indítani, egyik gépül például a hatóságok...","id":"20250414_A-hat-embereletet-kovetelo-helikopterbaleset-utan-beszunteti-mukodeset-az-uzemelteto-ceg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98fd5bb6-f2ef-48ac-9bfe-ca5e4db00985.jpg","index":0,"item":"136f5177-938b-4f5b-81ea-3a25123faa7d","keywords":null,"link":"/vilag/20250414_A-hat-embereletet-kovetelo-helikopterbaleset-utan-beszunteti-mukodeset-az-uzemelteto-ceg","timestamp":"2025. április. 14. 08:46","title":"A hat emberéletet követelő helikopter-baleset után beszünteti működését az üzemeltető cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2827183-4df5-4b9f-b791-ba0392668f34","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Felesége, Corinna segített neki a monogramja leírásában. ","shortLead":"Felesége, Corinna segített neki a monogramja leírásában. ","id":"20250413_Michael-Schumacher-alairas-sisak-Forma1-Bahreini-Nagydij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2827183-4df5-4b9f-b791-ba0392668f34.jpg","index":0,"item":"4f842581-1dc5-412f-bb34-8903cc5ae456","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Michael-Schumacher-alairas-sisak-Forma1-Bahreini-Nagydij","timestamp":"2025. április. 13. 15:46","title":"Michael Schumacher is aláírta a sisakot, amivel a Forma-1-es világbajnokok a demencia elleni küzdelmet segítik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020331bc-2a92-4255-b5b1-4a04b98bbcb9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem kapnak több frissítést a Samsung Galaxy S20-sorozatának mobiljai, új funkciók mellett a biztonsági javítások sem érkeznek többé.","shortLead":"Nem kapnak több frissítést a Samsung Galaxy S20-sorozatának mobiljai, új funkciók mellett a biztonsági javítások sem...","id":"20250413_samsung-galaxy-s20-szeria-tamogatas-vege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/020331bc-2a92-4255-b5b1-4a04b98bbcb9.jpg","index":0,"item":"01c8d3cf-debf-4a33-a0a8-a52f7b493c3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250413_samsung-galaxy-s20-szeria-tamogatas-vege","timestamp":"2025. április. 13. 20:03","title":"Milyen mobilja van? Lehet, hogy épp most szűnt meg a támogatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe49a751-899e-49b3-91cd-cbe6a3368993","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Világszerte elérhetetlenné vált a One UI 7-es frissítés, miután a Samsung átmenetileg visszavonta azt.","shortLead":"Világszerte elérhetetlenné vált a One UI 7-es frissítés, miután a Samsung átmenetileg visszavonta azt.","id":"20250414_samsung-galaxy-oneui7-frissites-felfuggesztes-hiba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe49a751-899e-49b3-91cd-cbe6a3368993.jpg","index":0,"item":"9d5ab3ea-7798-4599-8d05-9c2c336f5169","keywords":null,"link":"/tudomany/20250414_samsung-galaxy-oneui7-frissites-felfuggesztes-hiba","timestamp":"2025. április. 14. 16:03","title":"Egy súlyos hiba miatt szünetel a Samsung mobilok nagy frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Lezárult a Nemzet Hangja (nép)szavazás, a Tisza Párt eddigi legnagyobb tömeget vonzó politikai akciója, és a legtöbb kérdésre 90 százalék feletti volt az igenek aránya. De nem is ez az eredmény számít igazán: a politikai értéket Magyar Péteréknek rövid távon a mozgósítás, hosszabb távon pedig az egymilliónál is több begyűjtött adat adja.","shortLead":"Lezárult a Nemzet Hangja (nép)szavazás, a Tisza Párt eddigi legnagyobb tömeget vonzó politikai akciója, és a legtöbb...","id":"20250414_Magyar-Peter-1-1-millio-adat-cimlista-Nemzet-hangja-Tisza-Part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"6cfeb4d4-8c92-4d1b-8d44-dd7396724b7c","keywords":null,"link":"/360/20250414_Magyar-Peter-1-1-millio-adat-cimlista-Nemzet-hangja-Tisza-Part","timestamp":"2025. április. 14. 14:00","title":"Mihez kezdenek most Magyar Péterék 1,1 millió adattal, és miért kulcsfontosságú a Nemzet Hangja a Tiszának?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]