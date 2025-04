A Subaru új Forester modellje lett az első olyan autó a világon, amelybe kifejezetten kerékpárosok védelmére tervezett külső légzsákot építettek – írja a Carscoops. A korábbi, elsősorban gyalogosokra fókuszáló megoldáshoz képest ez az új légzsák nagyobb, és úgy lett kialakítva, hogy ütközés esetén jobban védje a kerékpárosokat is – különösen az autó szélvédője és A-oszlopa körül.

A rendszer működése hasonló a gyalogoslégzsákokéhoz: a légzsák a motorháztető környékén fúvódik fel, de most már a szélvédő két oldalán is felnyúlik, hogy elnyelje az ütközés energiáját. A rögzítési pontokat is áttervezték, így a légzsák stabilabb, és gyalogosoknak, kerékpárosoknak egyaránt fokozott védelmet nyújt. A Subaru szerint ez az első ilyen megoldás a világon.

【優秀】エッホエッホ スバル 新型フォレスター にサイクリスト対応歩行者保護エアバックが初搭載!もしもの時の被害軽減に役立つ!SUBARU Forester #フォレスター #新型フォレスター Uploaded by 黒木美珠のAUTO SOUL JAPAN 旧みじゅ【車と洗車ちゃんねる】 on 2025-04-03.

Az új biztonsági fejlesztés egyelőre csak a japán piacon elérhető. Míg a kerékpárosok számára eddig is léteztek hordható légzsákmegoldások, az autóba épített változat kényelmesebb és szélesebb körű védelmet ígér.