[{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Már két forinttal többe kerül az euró, mint reggel.","shortLead":"Már két forinttal többe kerül az euró, mint reggel.","id":"20250422_euro-forint-arfolyam-gyengules-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"eea2b499-73bb-4f7f-8b47-9a7716362019","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250422_euro-forint-arfolyam-gyengules-Trump","timestamp":"2025. április. 22. 15:15","title":"Erősen gyengül a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99a1bbbe-3c1c-4ef9-993f-f28a5511ee8e","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint csak abban a három napban használta magyar delegáció az Intercontinental 15 lefoglalt szobáját az olimpia ideje alatt, amikor Sulyok Tamás köztársasági elnök is Párizsban tartózkodott. Vagyis – a hivatalos közlés alapján – a maradék lefoglalt 16 éjszakán vagy üresen álltak a szobák, vagy a szálloda szabadon kiadhatta azokat másoknak. Arra a kérdésünkre nem érkezett válasz Sándor-palotától, hogy miért nem engedték át a szállást karitatív célokra, ha már kifizettek érte 228 millió forintot. ","shortLead":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint csak abban a három napban használta magyar delegáció az Intercontinental 15...","id":"20250423_sulyok-tamas-parizs-olimpia-szalloda-lakosztaly-sorsa-hivatalos-novak-katalin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99a1bbbe-3c1c-4ef9-993f-f28a5511ee8e.jpg","index":0,"item":"5ea2e34c-b73b-40c6-bfc8-79f8a55ccd30","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_sulyok-tamas-parizs-olimpia-szalloda-lakosztaly-sorsa-hivatalos-novak-katalin-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 10:02","title":"Kiderült, hivatalosan mi lett azokkal a lefoglalt szállodai szobákkal, amelyeket Sulyok Tamásék végül nem vettek igénybe az olimpia idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b66694c-ff6d-4743-af6d-f2f83d347cb0","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"itthon","description":"Egyebek mellett a keresetek megduplázását, a diplomás bérminimum bevezetését, valamint a köztisztviselői életpálya visszaállítását követeli az a több ezer önkormányzati köztisztviselő, aki ma reggeltől kezdett munkabeszüntetésbe az ország húsz pontján. ","shortLead":"Egyebek mellett a keresetek megduplázását, a diplomás bérminimum bevezetését, valamint a köztisztviselői életpálya...","id":"20250423_Reggeltol-tobb-ezer-onkormanyzati-koztisztviselo-kezdett-sztrajkba-magasabb-fizetest-kovetelnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b66694c-ff6d-4743-af6d-f2f83d347cb0.jpg","index":0,"item":"7862148e-c46d-47a9-8097-b91b626f8950","keywords":null,"link":"/itthon/20250423_Reggeltol-tobb-ezer-onkormanyzati-koztisztviselo-kezdett-sztrajkba-magasabb-fizetest-kovetelnek","timestamp":"2025. április. 23. 06:00","title":"Több ezer önkormányzati köztisztviselő kezdett sztrájkba reggel, magasabb fizetést követelnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b396ba8-70dc-4ed3-96c0-7e09bb1b5a2a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Intézkedésre számíthat, aki az arcát eltakarja, vagy a rendőrsorfalat lökdösi, esetleg az úttestet nem a KRESZ előírásai szerint használja.","shortLead":"Intézkedésre számíthat, aki az arcát eltakarja, vagy a rendőrsorfalat lökdösi, esetleg az úttestet nem a KRESZ...","id":"20250422_rendorseg-hadhazy-akos-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b396ba8-70dc-4ed3-96c0-7e09bb1b5a2a.jpg","index":0,"item":"a405c0d9-4b60-48f5-8799-79718eb1ec29","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_rendorseg-hadhazy-akos-tuntetes","timestamp":"2025. április. 22. 14:26","title":"A keddi tüntetés előtt kisokost adott ki a rendőrség arról, hogyan kell viselkedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed14b4b-01dc-4c4f-89e7-7b0e80571e09","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Ferenciek terénél Szabó Bálint trollkodta szét Hadházy Ákos egyszemélyes demonstrációját, a momentumosok pedig a Szabadság hidat zárták le egy időre.","shortLead":"A Ferenciek terénél Szabó Bálint trollkodta szét Hadházy Ákos egyszemélyes demonstrációját, a momentumosok pedig...","id":"20250422_Hadhazy-Akos-tuntetes-ferenciek-tere-szabo-balint-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ed14b4b-01dc-4c4f-89e7-7b0e80571e09.jpg","index":0,"item":"b70374fc-1743-4705-b6fc-de536052eeae","keywords":null,"link":"/itthon/20250422_Hadhazy-Akos-tuntetes-ferenciek-tere-szabo-balint-ebx","timestamp":"2025. április. 22. 17:27","title":"Hadházy Ákos egyszemélyes demonstrációja a Szabadság hídon ért véget – ilyen volt a keddi tüntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99eda8fe-b61a-4eb5-aa2b-f805ce251877","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az egyházfő tagja volt a San Lorenzo szurkolói klubjának is.","shortLead":"Az egyházfő tagja volt a San Lorenzo szurkolói klubjának is.","id":"20250422_labdarugas-argentina-san-lorenzo-stadion-nevadas-ferenc-papa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99eda8fe-b61a-4eb5-aa2b-f805ce251877.jpg","index":0,"item":"313417a3-3774-4fe4-86cd-e11cd1967f7c","keywords":null,"link":"/sport/20250422_labdarugas-argentina-san-lorenzo-stadion-nevadas-ferenc-papa","timestamp":"2025. április. 22. 19:56","title":"Stadiont nevez el Ferenc pápáról a kedvenc focicsapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951f67f2-ee03-4443-8528-4784597dad2a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Izabella le se tagadhatná korosztályát.","shortLead":"Izabella le se tagadhatná korosztályát.","id":"20250423_izabella-dan-hercegne-szuletesnap-fotozas-mobil","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/951f67f2-ee03-4443-8528-4784597dad2a.jpg","index":0,"item":"e65bc6f1-82bb-4655-a9c2-4683c9fcc665","keywords":null,"link":"/elet/20250423_izabella-dan-hercegne-szuletesnap-fotozas-mobil","timestamp":"2025. április. 23. 21:33","title":"A dán király lánya a 18. születésnapi fotózásán is a mobilját szorongatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Két kutatás is készült a közelmúltban a magyarok körében a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Ezekből kiderült: már rendkívül sokan használják a technológiát, és egyre fontosabb lenne az ezzel kapcsolatos edukáció.","shortLead":"Két kutatás is készült a közelmúltban a magyarok körében a mesterséges intelligenciával kapcsolatban. Ezekből kiderült...","id":"20250422_fiatalok-mesterseges-intelligencia-hasznalata-kutatas-valotlansagok-felismerese-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf2a7982-867f-45ee-a33b-0c2dba9d4cb3.jpg","index":0,"item":"1631c7f5-a964-4267-8440-4c8cb771c444","keywords":null,"link":"/tudomany/20250422_fiatalok-mesterseges-intelligencia-hasznalata-kutatas-valotlansagok-felismerese-oktatas","timestamp":"2025. április. 22. 12:33","title":"Rákaptak a magyar fiatalok a mesterséges intelligenciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]