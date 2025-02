Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"09d27815-29a5-4d12-a243-5773f2862944","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Röszkénél akadt fenn az értékes szállítmány.","shortLead":"Röszkénél akadt fenn az értékes szállítmány.","id":"20250224_Negyvenmillio-forintnyi-lopott-elektromos-biciklivel-kaptak-el-egy-furgont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09d27815-29a5-4d12-a243-5773f2862944.jpg","index":0,"item":"c181d9f1-b597-4585-b0dc-eb53c0ded19f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250224_Negyvenmillio-forintnyi-lopott-elektromos-biciklivel-kaptak-el-egy-furgont","timestamp":"2025. február. 24. 16:21","title":"Negyvenmillió forintnyi lopott elektromos bringával kaptak el egy furgont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f77d5d6-29f5-4e9b-9a08-81ec7fbff152","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Remény című önéletrajzában nemcsak az életét meséli el, hanem a papi hitvallása mentén figyelmeztet arra, hogy a vesztünkbe rohanunk. ","shortLead":"A Remény című önéletrajzában nemcsak az életét meséli el, hanem a papi hitvallása mentén figyelmeztet arra...","id":"20250223_ferenc-papa-remeny-oneletrajz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f77d5d6-29f5-4e9b-9a08-81ec7fbff152.jpg","index":0,"item":"078b3078-ac42-40d2-b624-d6937d692107","keywords":null,"link":"/elet/20250223_ferenc-papa-remeny-oneletrajz","timestamp":"2025. február. 23. 12:12","title":"Ferenc pápa csak a halála után akarta „meggyónni” az életét, de a világ állapota miatt nem várhatott vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Puzsér Róbert szerint ha a Büntető törvénykönyv is különbséget tesz pedofil hajlam és pedofil bűncselekmény között, akkor ezt ő is megteheti. Szerinte ez egy kabátlopási ügy, de arra nem számított, hogy Rogán Antal és Magyar Péter közösen vádolja majd kabátlopással.","shortLead":"Puzsér Róbert szerint ha a Büntető törvénykönyv is különbséget tesz pedofil hajlam és pedofil bűncselekmény között...","id":"20250223_puzser-robert-magyar-peter-pedofilia-megertes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84175356-0afa-4039-9e0d-1f9ac28f43ee.jpg","index":0,"item":"decbe793-f3c9-4129-b3b3-728a7cd0d554","keywords":null,"link":"/elet/20250223_puzser-robert-magyar-peter-pedofilia-megertes","timestamp":"2025. február. 23. 14:39","title":"Puzsér Róbert: A pedofíliáról akkor is beszélni kell, ha Magyar Péter épp félti a lájkjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Döbbenetes eredményre jutott egy friss kutatás: az emberek csupán 0,1 százaléka tudja megállapítani egy képről vagy videóról, hogy az valódi, vagy a mesterséges intelligenciával generált deepfake.","shortLead":"Döbbenetes eredményre jutott egy friss kutatás: az emberek csupán 0,1 százaléka tudja megállapítani egy képről vagy...","id":"20250224_deepfake-tartalmak-felismerese-mesterseges-intelligencia-kutatas-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"527888f9-1068-4ad5-9da2-16c824aaa82b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_deepfake-tartalmak-felismerese-mesterseges-intelligencia-kutatas-eredmenyek","timestamp":"2025. február. 24. 08:03","title":"Az emberek 99,9%-a nem ismeri fel ezt a veszélyt, pedig nagyon súlyos következményei lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156d05e1-f5a5-4320-91e8-428a939217a1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kiskereskedők megemelt alanyi áfa-mentessége miatt a nyugdíjasok sok esetben vissza sem fogják tudni igényelni az összeget, hiszen az értékesítést nem terheli adó. A könyvelők egyesületének van egy sokkal egyszerűbb javaslata is.","shortLead":"A kiskereskedők megemelt alanyi áfa-mentessége miatt a nyugdíjasok sok esetben vissza sem fogják tudni igényelni...","id":"20250223_","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/156d05e1-f5a5-4320-91e8-428a939217a1.jpg","index":0,"item":"e5c59d97-0089-43f3-8790-2a918de66241","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_","timestamp":"2025. február. 23. 13:09","title":"A nyugdíjasok áfa-visszatérítése alkalmas lesz a visszaélésekre a könyvelők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f3786f-0e8b-4050-bfc9-90f74475fbbc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A pilóta nem szenvedett maradandó sérüléseket, és az utasok is épségben megérkeztek.","shortLead":"A pilóta nem szenvedett maradandó sérüléseket, és az utasok is épségben megérkeztek.","id":"20250224_iberia-repulo-pilota-tarantula-csipes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6f3786f-0e8b-4050-bfc9-90f74475fbbc.jpg","index":0,"item":"14225c50-7d64-43cc-a798-b6792feb44e7","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_iberia-repulo-pilota-tarantula-csipes","timestamp":"2025. február. 24. 13:15","title":"Tarantula csípte meg repülés közben az utasszállító pilótáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e32b3f-e87b-4a11-b6b8-0d2c88d3013a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszter a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztosként tér vissza.","shortLead":"A volt miniszter a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztosként tér vissza.","id":"20250225_Tobb-kormanybiztost-is-kinevezett-Orban-visszatert-Palkovics-Laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7e32b3f-e87b-4a11-b6b8-0d2c88d3013a.jpg","index":0,"item":"419de697-2460-4ef3-94f1-9c4de1aadf10","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_Tobb-kormanybiztost-is-kinevezett-Orban-visszatert-Palkovics-Laszlo","timestamp":"2025. február. 25. 07:46","title":"Több kormánybiztost is kinevezett Orbán, visszatért Palkovics László ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"988d5944-9414-44f8-a280-ba778114f60c","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Bár adtak át fejlesztéseket, a 2021-es ambiciózus magyar hidrogénstratégiáról kevés konkrétum derült ki eddig. Tavaly készül el az első, nem kísérleti és nem tesztcélú, értelmezhető kapacitású ipari hidrogénüzem, magánberuházásban, a Mol saját projektjeként. Logikus, hogy az olajcég lágymányosi központjában tartották az idei hidrogén-konferenciát. Sokat elárul azonban, hogy az ott előadó Lantos Csaba energiaügyi miniszter milyen újdonságokkal állt elő.","shortLead":"Bár adtak át fejlesztéseket, a 2021-es ambiciózus magyar hidrogénstratégiáról kevés konkrétum derült ki eddig. Tavaly...","id":"20250224_hydrogenopen-konferencia-megujulo-energia-zold-hidrogen-ipar-dekarbonizacioja-fenntarthatosag-mol-campus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/988d5944-9414-44f8-a280-ba778114f60c.jpg","index":0,"item":"db038638-16b2-4eff-ac62-eb1a8553200e","keywords":null,"link":"/360/20250224_hydrogenopen-konferencia-megujulo-energia-zold-hidrogen-ipar-dekarbonizacioja-fenntarthatosag-mol-campus","timestamp":"2025. február. 24. 17:00","title":"Négy éve van hidrogénstratégiánk, de mire mentünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]