Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e7ad11d9-ebdb-44c6-bde7-0a28fedc9bf6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Archibald Gracie négy nappal a Titanic tragikus balesete előtt írt egyik rokonának. ","shortLead":"Archibald Gracie négy nappal a Titanic tragikus balesete előtt írt egyik rokonának. ","id":"20250427_titanic-archibald-gracie-level-arveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7ad11d9-ebdb-44c6-bde7-0a28fedc9bf6.jpg","index":0,"item":"8bb35d75-a772-4e26-9ce4-298a8b84001e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250427_titanic-archibald-gracie-level-arveres","timestamp":"2025. április. 27. 16:15","title":"142 millió forintnak megfelelő összeget adott valaki a Titanic egyik legismertebb túlélőjének leveléért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Korpásodó fejbőr, lózungok.","shortLead":"Korpásodó fejbőr, lózungok.","id":"20250429_farkas-dezso-magyar-peter-politikai-kezdemenyezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77f99781-4805-4e79-84e3-95bf97c09fe1.jpg","index":0,"item":"0ec2d629-7c5d-4456-9809-67b44c9fb02e","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_farkas-dezso-magyar-peter-politikai-kezdemenyezes","timestamp":"2025. április. 29. 10:09","title":"Előállt saját politikai kezdeményezésével a Tisza Szigetek korábbi koordinátora, Magyar Péter is reagált rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bf7461-f310-47c7-8265-3a682878e27b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy brit művész azt állítja, kikeverte azt a színt, amelyet öt emberen kívül eddig még senki sem láthatott, és nem is láthat. Megkéri a festék árát (kivéve, ha művész a vásárló), és bár gyanítható némi turpisság, ezúttal egy olyan fura esetről van szó, amelynél nem egyszerű a leleplezés.","shortLead":"Egy brit művész azt állítja, kikeverte azt a színt, amelyet öt emberen kívül eddig még senki sem láthatott, és nem is...","id":"20250428_brit-muvesz-stuart-semple-olo-szin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9bf7461-f310-47c7-8265-3a682878e27b.jpg","index":0,"item":"3dab46bf-5798-4321-aad6-bb4c05c266bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_brit-muvesz-stuart-semple-olo-szin","timestamp":"2025. április. 28. 09:03","title":"Átverés is lehet: valakinek állítólag sikerült reprodukálnia az emberi szem számára nem látható színt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01749c88-e160-440c-baad-9f9bcb7fb3c9","c_author":"Dulai Péter","category":"360","description":"Jobban végzi a dolgát a rendőrség, több eset lát napvilágot? Vagy valóban egyre több a fiatalok, azon belül is a lányok által elkövetett erőszakos bűncselekmény a Covid óta? Molnár István Jenő bűnmegelőzési szakértő szerint a statisztikák csak elsőre tűnnek egyértelműnek és objektívnek, a stigmatizáló jelzőkkel pedig óvatosan bánna, hiszen a Z generáció különösen sok címkét kap. Szerinte nemcsak a szülők edukációja fontos, hanem hogy az iskolában nagyobb figyelmet fordítsanak a mentális egészség megőrzésére. ","shortLead":"Jobban végzi a dolgát a rendőrség, több eset lát napvilágot? Vagy valóban egyre több a fiatalok, azon belül is a lányok...","id":"20250428_fiatalkoru-elkovetok-szama-nott-lanyok-z-generacio-bunozes-covid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01749c88-e160-440c-baad-9f9bcb7fb3c9.jpg","index":0,"item":"b0c472fd-c27e-4bad-a1a5-7e22671c69de","keywords":null,"link":"/360/20250428_fiatalkoru-elkovetok-szama-nott-lanyok-z-generacio-bunozes-covid","timestamp":"2025. április. 28. 06:30","title":"„2018 volt a fordulópont” – kilőtt a fiatalkorú elkövetők száma Magyarországon, brutálisabbak lettek a lányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb0927fa-12e6-442c-aaf7-1bd3f39c5fee","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Rendhagyó online interaktív 3D-s kiállítótérben láthatjuk a magyar leszbikus közösség küzdelmeinek történetét.","shortLead":"Rendhagyó online interaktív 3D-s kiállítótérben láthatjuk a magyar leszbikus közösség küzdelmeinek történetét.","id":"20250428_Labrisz-Leszbikus-Egyesulet-online-Cenzura-Muzeum-LMBTQIA","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb0927fa-12e6-442c-aaf7-1bd3f39c5fee.jpg","index":0,"item":"210c938f-9d59-4830-a7f4-b34543c6aa21","keywords":null,"link":"/360/20250428_Labrisz-Leszbikus-Egyesulet-online-Cenzura-Muzeum-LMBTQIA","timestamp":"2025. április. 28. 16:00","title":"A Cenzúra Múzeummal más társadalmi rétegekhez is szól a Labrisz Leszbikus Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a164001f-dc9a-47c2-b954-99dd998c359c","c_author":"Balizs Benedek ","category":"sport","description":"Arne Slot megtörte a holland átkot, Szoboszlai Dominik történelmet írt, a Liverpool beérte a Manchester Unitedet. A 20. bajnoki cím krónikája.","shortLead":"Arne Slot megtörte a holland átkot, Szoboszlai Dominik történelmet írt, a Liverpool beérte a Manchester Unitedet. A 20...","id":"20250427_liverpool-tortenelmi-bajnoki-cim-szoboszlai-dominik-arne-slot-mohamed-szalah-huszadik-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a164001f-dc9a-47c2-b954-99dd998c359c.jpg","index":0,"item":"4f506e64-997a-45d5-9472-14f9f201851b","keywords":null,"link":"/sport/20250427_liverpool-tortenelmi-bajnoki-cim-szoboszlai-dominik-arne-slot-mohamed-szalah-huszadik-ebx","timestamp":"2025. április. 27. 20:25","title":"Mi a titka a Liverpool történelmi bajnoki címének?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Akadozik az orosz pénzautomata, a Kreml talán még jobban rászorul a tűzszünetre, mint az ukránok. Világ liberálisai, egyesüljetek! – így lehet kiszorítani Trumpot a hatalomból. Az olyan zsarnokok, mint Trump, mindig megbuknak és már meg is lehet mondani, miként. A Trumptól elszenvedett sérelmek miatt Európa megharagudott tengeren túli unokatestvérére. 100 nap után bajban van a Trump 2.0. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Akadozik az orosz pénzautomata, a Kreml talán még jobban rászorul a tűzszünetre, mint az ukránok. Világ liberálisai...","id":"20250429_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"2cf98fb3-02db-4e27-844b-187c8ec9a733","keywords":null,"link":"/360/20250429_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 29. 10:54","title":"Esik szét az orosz haderő: mankóval, kerekesszékkel járó katonákat küldenek a frontra – brit szakértő a Die Weltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f115821c-2ba8-4d4f-be27-bbebb1def114","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre többen fordulnak szakemberhez amiatt, hogy nem tudják szétválasztani a zajt és azokat a hangokat, amelyekre oda kellene figyelniük. A probléma azonban nem a fülükkel van.","shortLead":"Egyre többen fordulnak szakemberhez amiatt, hogy nem tudják szétválasztani a zajt és azokat a hangokat, amelyekre oda...","id":"20250429_zajszuros-fulhallgato-hallaszavar-adp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f115821c-2ba8-4d4f-be27-bbebb1def114.jpg","index":0,"item":"aad1a49a-7cd0-4284-8190-9bbb48e9f125","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_zajszuros-fulhallgato-hallaszavar-adp","timestamp":"2025. április. 29. 05:00","title":"Okozhat-e hallászavart a zajszűrős fülhallgató?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]