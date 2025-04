Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9977fff2-dc65-4697-bf33-1c69c1456c59","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Az olasz edzőt a 2022-es világbajnokság óta csábítja a brazil szövetség, most létrejöhet a megállapodás.","shortLead":"Az olasz edzőt a 2022-es világbajnokság óta csábítja a brazil szövetség, most létrejöhet a megállapodás.","id":"20250428_labdarugas-brazil-valogatott-carlo-ancelotti","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9977fff2-dc65-4697-bf33-1c69c1456c59.jpg","index":0,"item":"4e562299-b413-4358-a572-6fa95a9a50ca","keywords":null,"link":"/sport/20250428_labdarugas-brazil-valogatott-carlo-ancelotti","timestamp":"2025. április. 28. 16:05","title":"Sky Sports: Carlo Ancelotti hajszálnyira van a brazil válogatott kispadjától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d79f0c1-6341-48ba-96f6-279ef9785a10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány több mint egymilliárd euró értékben, törvénytelenül segítette a propagandát – állítja több hazai médium. Amennyiben az Európai Bizottság helyt ad a panaszuknak, a tiltott állami támogatást kapó cégeknek vissza kell fizetniük legalább 1,1 milliárd eurónyi forintot a magyar költségvetésbe. ","shortLead":"A kormány több mint egymilliárd euró értékben, törvénytelenül segítette a propagandát – állítja több hazai médium...","id":"20250428_magyar-szerkesztosegek-magyar-hang-panasz-magyar-allam-europai-bizottsag-hatalomhoz-kozeli-media-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d79f0c1-6341-48ba-96f6-279ef9785a10.jpg","index":0,"item":"ccaae6a9-c4cb-4eb5-8a1c-4ff28907c197","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_magyar-szerkesztosegek-magyar-hang-panasz-magyar-allam-europai-bizottsag-hatalomhoz-kozeli-media-ebx","timestamp":"2025. április. 28. 09:20","title":"Több magyar szerkesztőség is bepanaszolta a magyar államot az Európai Bizottságnál a hatalomhoz közeli médiára költött pénzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29ca8ae-a411-42ad-9958-196ea74670ad","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid hajtásláncú BYD Seal U DM-i új változatának tisztán elektromos hatótávolsága eléri a 125 kilométert.","shortLead":"A plugin hibrid hajtásláncú BYD Seal U DM-i új változatának tisztán elektromos hatótávolsága eléri a 125 kilométert.","id":"20250430_magyarorszagon-az-1125-kilometeres-hatotavu-legujabb-byd-seal-u-dm-i","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a29ca8ae-a411-42ad-9958-196ea74670ad.jpg","index":0,"item":"16aa16dd-1989-43c9-8f2d-a68d66267d55","keywords":null,"link":"/cegauto/20250430_magyarorszagon-az-1125-kilometeres-hatotavu-legujabb-byd-seal-u-dm-i","timestamp":"2025. április. 30. 06:41","title":"Magyarországon az 1125 kilométeres hatótávú legújabb BYD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8bb38cb-9610-4d7a-b988-d00b43e6fae6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Küllemében és funkcióiban is megújul a Gmail iPhone-os alkalmazása, derül ki a Google bejelentéséből. Napokon belül minden felhasználó egy szinte teljesen új felülettel találkozhat.","shortLead":"Küllemében és funkcióiban is megújul a Gmail iPhone-os alkalmazása, derül ki a Google bejelentéséből. Napokon belül...","id":"20250429_google-gmail-iphone-alkalmazas-megujulas-material-design-3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8bb38cb-9610-4d7a-b988-d00b43e6fae6.jpg","index":0,"item":"a9e98ccb-64d4-4c11-afc5-4f3660827b97","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_google-gmail-iphone-alkalmazas-megujulas-material-design-3","timestamp":"2025. április. 29. 08:03","title":"Megújul a Gmail, máshogy fog kinézni és új funkciók is lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc98e270-456e-4a61-a1fe-5b3ae55a6292","c_author":"Dessewffy Tibor","category":"360","description":"Az Egyesült Államok a globalizáció nyertese, de Donald Trumpnak érdeke elhitetni az ellenkezőjét. Hasonló stratégiát követ, mint Mao Ce-tung a kulturális forradalom alatt – írja Dessewffy Tibor. Vélemény.","shortLead":"Az Egyesült Államok a globalizáció nyertese, de Donald Trumpnak érdeke elhitetni az ellenkezőjét. Hasonló stratégiát...","id":"20250428_Majomkiraly-a-Feher-Hazban-Trump-es-a-modern-kaoszstrategia-dessewffy-tibor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc98e270-456e-4a61-a1fe-5b3ae55a6292.jpg","index":0,"item":"bf2a4cac-3392-45dc-b642-616ca20d2545","keywords":null,"link":"/360/20250428_Majomkiraly-a-Feher-Hazban-Trump-es-a-modern-kaoszstrategia-dessewffy-tibor","timestamp":"2025. április. 28. 08:00","title":"Majomkirály a Fehér Házban: Trump és a modern káoszstratégia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25765dcc-f554-4832-bd46-f91dd983b8b6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kanadai előrehozott választást a Liberális Párt nyerte.","shortLead":"A kanadai előrehozott választást a Liberális Párt nyerte.","id":"20250429_Mark-Carney-Trump-megprobal-megtorni-minket-hogy-Amerika-atvegye-az-uralmat-felettunk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25765dcc-f554-4832-bd46-f91dd983b8b6.jpg","index":0,"item":"2b0464d1-36f7-4f2b-b2f2-fc043251a679","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Mark-Carney-Trump-megprobal-megtorni-minket-hogy-Amerika-atvegye-az-uralmat-felettunk","timestamp":"2025. április. 29. 09:01","title":"Mark Carney: Trump megpróbál megtörni minket, hogy Amerika átvegye az uralmat felettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4edf71be-757e-4dcd-9ddc-7da777291945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A véleményeket alapvetően meghatározzák a pártpreferenciák. ","shortLead":"A véleményeket alapvetően meghatározzák a pártpreferenciák. ","id":"20250428_IDEA-Intezet-45-szazalek-tamogatna-Ukrajna-unios-csatlakozasat-38-szazalek-ellenzi-azt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4edf71be-757e-4dcd-9ddc-7da777291945.jpg","index":0,"item":"3773a219-3c7b-46f0-8136-e108b7f29b42","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_IDEA-Intezet-45-szazalek-tamogatna-Ukrajna-unios-csatlakozasat-38-szazalek-ellenzi-azt","timestamp":"2025. április. 28. 10:51","title":"IDEA Intézet: 45 százalék támogatná Ukrajna uniós csatlakozását, 38 százalék ellenzi azt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b65ded2-79c8-4c02-9c3d-cd29cfedd2c1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jelek szerint kijátszható a Meta chatbotjainak védelme, és így szinte korlátok nélkül lehet velük akár szexuális szerepjátékokra épülő beszélgetést is folytatni. A cég alkalmazottai állítólag már jelezték a problémát, de a Meta ködösít.","shortLead":"A jelek szerint kijátszható a Meta chatbotjainak védelme, és így szinte korlátok nélkül lehet velük akár szexuális...","id":"20250428_meta-ai-chatbotok-szexualis-beszelgetesek-mesterseges-intelligencia-gyerekek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b65ded2-79c8-4c02-9c3d-cd29cfedd2c1.jpg","index":0,"item":"6ea994ee-0606-4a19-a610-e28c8c1c4a9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250428_meta-ai-chatbotok-szexualis-beszelgetesek-mesterseges-intelligencia-gyerekek","timestamp":"2025. április. 28. 12:03","title":"Gyerekekkel is szívesen szexchatel a Meta chatbotja, egyelőre senki nem érti, mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]