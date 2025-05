Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7ee6da2e-2440-42da-aece-5ba1ab1ce40f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Összesen 30 darab készül belőle. ","shortLead":"Összesen 30 darab készül belőle. ","id":"20250430_Otveneves-Audi-legendabol-csinalt-modern-valtozatot-az-Abt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ee6da2e-2440-42da-aece-5ba1ab1ce40f.jpg","index":0,"item":"12cb30a2-71fa-4b63-9001-52e53b20575b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250430_Otveneves-Audi-legendabol-csinalt-modern-valtozatot-az-Abt","timestamp":"2025. április. 30. 08:12","title":"Újraalkották az Audi ős-quattróját – három óra alatt elkapkodták az összeset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce43a4d1-4842-485e-b5ca-80ccb503640d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Már két góllal is vezettek az olaszok, végül 3–3 lett a barcelonai odavágó. ","shortLead":"Már két góllal is vezettek az olaszok, végül 3–3 lett a barcelonai odavágó. ","id":"20250501_bajnokok-ligaja-fc-barcelona-internazionale-elodonto-odavago-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce43a4d1-4842-485e-b5ca-80ccb503640d.jpg","index":0,"item":"1d7e5b53-e026-47ef-8774-315732dbdf3e","keywords":null,"link":"/sport/20250501_bajnokok-ligaja-fc-barcelona-internazionale-elodonto-odavago-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2025. május. 01. 08:17","title":"Hatgólos őrület: a sírból hozta vissza az Inter elleni BL-elődöntőt a Barcelona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9424dfde-25e7-4e1f-ab6d-6fea9100c88a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A keresztény-konzervatív értékrendet közvetíteni akaró Mathias Corvinus Collegium valamiért úgy gondolta, profiljába illik az ezotéria népszerűsítése.","shortLead":"A keresztény-konzervatív értékrendet közvetíteni akaró Mathias Corvinus Collegium valamiért úgy gondolta, profiljába...","id":"20250430_libri-edesviz-kiado-felvasarlas-ezoteria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9424dfde-25e7-4e1f-ab6d-6fea9100c88a.jpg","index":0,"item":"cb46d6ea-6d1e-40a4-9eea-0cd1e1c8f03d","keywords":null,"link":"/kkv/20250430_libri-edesviz-kiado-felvasarlas-ezoteria","timestamp":"2025. április. 30. 13:33","title":"Ezoterikus kiadót vásárolt a kormányközeli kézben lévő Libri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35340df3-b0dc-4448-8fbb-d2946903652f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jelentős előrelépést értek el japán kutatók a szerves napelemek terén, sikerült ugyanis az eddigi 4-ről 8,7 százalékra emelni egy ilyen cella hatékonyságát. És nem is állnának meg ennyinél.","shortLead":"Jelentős előrelépést értek el japán kutatók a szerves napelemek terén, sikerült ugyanis az eddigi 4-ről 8,7 százalékra...","id":"20250430_szerves-napelem-hatekonysag-japan-kutatok-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35340df3-b0dc-4448-8fbb-d2946903652f.jpg","index":0,"item":"81db32a4-3217-456d-a053-fce35110817a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250430_szerves-napelem-hatekonysag-japan-kutatok-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. április. 30. 20:03","title":"Kétszer hatékonyabb, mint az eddigiek, és még a környezetre sem káros egy új szerves napelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529a72ec-b659-49c4-ba69-27e29dfc200c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Márciusban 1,8 milliárd euró volt Magyarország külkereskedelmi terméktöbblete, az egyenleg 173 millió euróval javult a az egy évvel korábbihoz képest.","shortLead":"Márciusban 1,8 milliárd euró volt Magyarország külkereskedelmi terméktöbblete, az egyenleg 173 millió euróval javult...","id":"20250430_Tobbet-exportaltunk-es-importaltunk-marciusban-mint-egy-evvel-ezelott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/529a72ec-b659-49c4-ba69-27e29dfc200c.jpg","index":0,"item":"20577de0-3851-4398-91d0-0e34dad40306","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_Tobbet-exportaltunk-es-importaltunk-marciusban-mint-egy-evvel-ezelott","timestamp":"2025. április. 30. 08:59","title":"Többet exportáltunk és importáltunk márciusban, mint egy évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a08674a-f1e8-46db-826b-98dedf0aa1ce","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Stellantis konszern francia márkája megújította apró villanyautóját, az alig 8 lóerős Amit.","shortLead":"A Stellantis konszern francia márkája megújította apró villanyautóját, az alig 8 lóerős Amit.","id":"20250430_apro-cuki-es-akar-jogsi-nelkul-is-vezetheto-a-legujabb-citroen-ami","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a08674a-f1e8-46db-826b-98dedf0aa1ce.jpg","index":0,"item":"4d9493fd-419d-48d0-9def-04c873850dbc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250430_apro-cuki-es-akar-jogsi-nelkul-is-vezetheto-a-legujabb-citroen-ami","timestamp":"2025. április. 30. 07:59","title":"Apró, cuki, olcsó és akár jogsi nélkül is vezethető a legújabb Citroën","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d7de9b-4ef0-4ecc-9465-2497a56192c3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mike Waltz volt az, aki véletlenül bevont egy újságírót is egy titkos kormányzati csevegésbe.","shortLead":"Mike Waltz volt az, aki véletlenül bevont egy újságírót is egy titkos kormányzati csevegésbe.","id":"20250501_Lemond-tisztsegerol-Mike-Waltz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6d7de9b-4ef0-4ecc-9465-2497a56192c3.jpg","index":0,"item":"16d3eb59-8875-4c22-bb46-809d6e8f4051","keywords":null,"link":"/vilag/20250501_Lemond-tisztsegerol-Mike-Waltz","timestamp":"2025. május. 01. 17:28","title":"Távozik Trump nemzetbiztonsági tanácsadója, aki felvett a titkos csetre egy újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de73698f-ee8c-4425-8059-fafbb497caef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vasúti már van.","shortLead":"Vasúti már van.","id":"20250430_kozuti-hid-oroszorszag-eszak-korea-tumen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de73698f-ee8c-4425-8059-fafbb497caef.jpg","index":0,"item":"8627e217-b297-4ff0-893a-bc3251f94a13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_kozuti-hid-oroszorszag-eszak-korea-tumen","timestamp":"2025. április. 30. 15:41","title":"Közúti híd épül Oroszország és Észak-Korea között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]