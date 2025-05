Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"045886bc-3b45-4d76-a399-a3a1e68a8afe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tömegsportnak éppen nem mondható a több mint 500 éves golf, de legalább 50 millióan hódolnak ennek az időtöltésnek szerte a világon. Mindegyikőjük örülhet majd annak a fejlesztésnek, melynek eredményei a golfpályákon is túlmutathatnak.","shortLead":"Tömegsportnak éppen nem mondható a több mint 500 éves golf, de legalább 50 millióan hódolnak ennek az időtöltésnek...","id":"20250503_hvg-golflabda-hidrofil-bevonat-nedves-szaraz-fu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/045886bc-3b45-4d76-a399-a3a1e68a8afe.jpg","index":0,"item":"b82afa35-daf4-4952-aeb4-9b1b9ecf0c33","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-golflabda-hidrofil-bevonat-nedves-szaraz-fu","timestamp":"2025. május. 03. 15:45","title":"Feltalálták a golflabdát, amelyik mindenféle füvön ugyanúgy viselkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"707e1abb-9cff-4713-8ced-09f57421c4f3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egészségügyi szakemberek nyilatkoztak arról, mi történik akkor, ha valaki netán mindennap savanyúkáposztát eszik. Annyit előre is elárulhatunk: nem véletlenül emlegetik szuperélelmiszerként ezt az ételt.","shortLead":"Egészségügyi szakemberek nyilatkoztak arról, mi történik akkor, ha valaki netán mindennap savanyúkáposztát eszik...","id":"20250504_egeszseges-savanyukaposzta-elettani-hatasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/707e1abb-9cff-4713-8ced-09f57421c4f3.jpg","index":0,"item":"673dc01f-8cbf-4c4c-8fc3-fa83620258b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_egeszseges-savanyukaposzta-elettani-hatasai","timestamp":"2025. május. 04. 08:03","title":"Mi történik az emberrel, ha minden nap eszik egy kis savanyúkáposztát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár hídfoglalásba is torkollhat az esemény, bár a független képviselő szerint a végső siker nem ettől függ. ","shortLead":"Akár hídfoglalásba is torkollhat az esemény, bár a független képviselő szerint a végső siker nem ettől függ. ","id":"20250504_Hadhazy-rovid-beszedek-nelkuli-tuntetest-tervez-keddre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b299cd5f-cb9d-4c1f-b0e5-f6b1bc52dbd4.jpg","index":0,"item":"7b39e0a0-69a0-40ba-8082-25e8d5f87454","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_Hadhazy-rovid-beszedek-nelkuli-tuntetest-tervez-keddre","timestamp":"2025. május. 04. 19:54","title":"Hadházy rövid, beszédek nélküli tüntetést tervez keddre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1961e0-26ba-4cbf-ba4d-a48d2c8236e5","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A Magyar Tudományos Akadémia 165. közgyűlésén a jelek szerint nem emlékeznek meg a Duna-parti épületben fél évszázada történtekről, arról, hogy a tudomány és a tudósok intézményesített függetlenségét 1949 őszén szinte ellenállás nélkül számolhatta fel a kommunista hatalom. Mivel a szerteágazó hadművelet dokumentumai szinte hiánytalanul fennmaradtak, az elmúlt években több kutatónak alkalma volt feldolgozni az Akadémia behódoltatásának fordulatos és tragikomikus elemeket sem nélkülöző történetét. Cikkünk először a HVG 1999. december 4-i számában jelent meg, az MTA körüli mostani események fényében ma is tanulságos, ezért is közöljük újra.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia 165. közgyűlésén a jelek szerint nem emlékeznek meg a Duna-parti épületben fél évszázada...","id":"20250504_Az-Akademia-egypartositasa-1949-ben-hvg-1999-december-4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f1961e0-26ba-4cbf-ba4d-a48d2c8236e5.jpg","index":0,"item":"e58a9e5c-216d-414c-b483-fed4ec19204b","keywords":null,"link":"/360/20250504_Az-Akademia-egypartositasa-1949-ben-hvg-1999-december-4","timestamp":"2025. május. 04. 18:45","title":"Rákosiék 1949-ben megmutatták, hogyan gyűrheti uralma alá egy párt az Akadémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211b79df-dc99-465b-8fe9-575848ae5914","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"New York egyik meghatározó repterén évek óta krónikus a munkakörben a létszámhiány.","shortLead":"New York egyik meghatározó repterén évek óta krónikus a munkakörben a létszámhiány.","id":"20250503_New-York-Newark-repter-legiiranyitok-hiany-United-jarattorles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/211b79df-dc99-465b-8fe9-575848ae5914.jpg","index":0,"item":"a06a4c52-2b86-4691-98ed-3db06fae4755","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_New-York-Newark-repter-legiiranyitok-hiany-United-jarattorles","timestamp":"2025. május. 03. 20:36","title":"Annyira kevés már a légiirányító, hogy napi több tucat járatot törölnek a Newark reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d05946-c2ac-4a0c-a9ee-4ae8635373bd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagy előrelépés az örökségmegőrzésben és új távlatok a mesterséges intelligenciát használó alkalmazások számára – így jellemezhető a kínai Lenovo cég fejlesztése, egy hatlábú robot házőrző, pontosabban pagodaőrző.","shortLead":"Nagy előrelépés az örökségmegőrzésben és új távlatok a mesterséges intelligenciát használó alkalmazások számára –...","id":"20250503_osi-kinai-pagoda-oroksegvedelem-smart-pagoda-2-0-lenovo-hatlabu-daystar-bot-gs-hatlabu-robot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56d05946-c2ac-4a0c-a9ee-4ae8635373bd.jpg","index":0,"item":"9e2ad6d9-a3f3-48f7-9979-5d4acf34fb06","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_osi-kinai-pagoda-oroksegvedelem-smart-pagoda-2-0-lenovo-hatlabu-daystar-bot-gs-hatlabu-robot","timestamp":"2025. május. 03. 20:03","title":"Hatlábú robotkutya védi Kínában az 1056-ban épült pagodát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad7d5ab-5543-4652-b043-3a0b165ac0d2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új stratégiára térnek át néhány kínai adatközpontban: a korábbi, három–öt év alatti megtérüléssel kecsegtető bérbeadás helyett inkább azonnal eladják a feleslegesség vált grafikus kártyákat. Kérdés, hogy van-e értelme megszabadulni akkor ezektől, amikor ennyire bizonytalan a későbbi hozzáférési lehetőség.","shortLead":"Új stratégiára térnek át néhány kínai adatközpontban: a korábbi, három–öt év alatti megtérüléssel kecsegtető bérbeadás...","id":"20250504_kina-nvidia-gpu-kiarusitasa-berbeadas-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad7d5ab-5543-4652-b043-3a0b165ac0d2.jpg","index":0,"item":"ccdf8233-c92a-4cf4-a0e0-8bb0e6b6bab3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_kina-nvidia-gpu-kiarusitasa-berbeadas-eladas","timestamp":"2025. május. 04. 14:03","title":"Stratégia a túlélésért: Kínában 3-5 év helyett azonnal pénzt csinálnak az Nvidia videokártyákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b7dc1f-f251-4ea0-a450-555eabb9aa59","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Magyarország közepétől mindössze pár kilométerre található Dánszentmiklós, sokan mégsem hallottak róla. A Pest megyei falu szélén egy család azonban lassan tíz éve egy darab Dél-Franciaországot próbál megteremteni itt gyógynövényekkel és csúcskonyhával.","shortLead":"Magyarország közepétől mindössze pár kilométerre található Dánszentmiklós, sokan mégsem hallottak róla. A Pest megyei...","id":"20250503_botanica-danszentmiklos-balint-agnes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05b7dc1f-f251-4ea0-a450-555eabb9aa59.jpg","index":0,"item":"375f0ea9-32e6-4293-8ee3-76b23879902a","keywords":null,"link":"/360/20250503_botanica-danszentmiklos-balint-agnes","timestamp":"2025. május. 03. 19:30","title":"A Kajla nugáttól a Michelinig: hogyan lett egy cselédházból csúcsétterem egy Pest megyei falu szélén?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]