[{"available":true,"c_guid":"acd8c3d3-5eb1-4266-b496-fbcc22b7cc38","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Veszélyesebb a figyelmetlenség, mint a gyorshajtás? A számok ezt mutatják.","shortLead":"Veszélyesebb a figyelmetlenség, mint a gyorshajtás? A számok ezt mutatják.","id":"20250506_Mar-nem-gyorshajtas-okozza-a-legtobb-baleset-a-magyar-utakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acd8c3d3-5eb1-4266-b496-fbcc22b7cc38.jpg","index":0,"item":"dcfa77d1-a278-4231-85eb-b9f64806c45e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_Mar-nem-gyorshajtas-okozza-a-legtobb-baleset-a-magyar-utakon","timestamp":"2025. május. 06. 08:38","title":"Átíródott a baleseti toplista: már nem a gyorshajtás a legfőbb baleseti ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778793f5-12aa-49e6-8f17-9248d2a64a3d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A nemzetbiztonsági vezetőket is meglepte a védelmi miniszter.","shortLead":"A nemzetbiztonsági vezetőket is meglepte a védelmi miniszter.","id":"20250506_pete-hegseth-ukrajna-segelyszallitmanyok-fejetlenseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/778793f5-12aa-49e6-8f17-9248d2a64a3d.jpg","index":0,"item":"6a7cc747-d9b6-4912-859d-eca61f9728c2","keywords":null,"link":"/vilag/20250506_pete-hegseth-ukrajna-segelyszallitmanyok-fejetlenseg","timestamp":"2025. május. 06. 18:55","title":"Pete Hegseth a saját szakállára állította le az Ukrajnának szánt katonai segélyszállítmányokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Vadim Tudor és Gheorghe Funar is megnyalta volna mind a tíz ujját, ha valaha is olyan sikeres lehetett volna, mint a romániai elnökválasztás első fordulójának győztese, George Simion. Hogyan lesz a román fociultrákkal magyarok ellen támadó, pártadományokkal ügyeskedőből a magyarok által is támogatott államfőjelölt? Portré.","shortLead":"Vadim Tudor és Gheorghe Funar is megnyalta volna mind a tíz ujját, ha valaha is olyan sikeres lehetett volna, mint...","id":"20250505_George-Simion-a-simlis-es-szende-vasgardista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca2df5c4-4bbd-49f0-9e53-e5876d7be1ff.jpg","index":0,"item":"589740f3-f964-4bb3-a88e-c98a0b79b1ee","keywords":null,"link":"/360/20250505_George-Simion-a-simlis-es-szende-vasgardista","timestamp":"2025. május. 05. 11:15","title":"Hogyan nyerhetett ekkorát George Simion, a simlis és szende vasgárdista?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a085607b-6c8f-4712-a12d-52806461e79b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több százan gyűltek össze a Ferenciek terén, hogy a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő rendszerek alkalmazása ellen tiltakozzanak. Színpad nem volt, Hadházy Ákos egy sámlira állva beszélt. A politikus szerint egyvalami kell egy tüntetéshez: emberek. A tömeg elindult az akadémiához, de egy hosszabb utat választottak, Budára indultak el, az Erzsébet hidat lezárták.","shortLead":"Több százan gyűltek össze a Ferenciek terén, hogy a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő rendszerek...","id":"20250506_gyulekezesi-jog-korlatozas-tuntetes-hadhazy-akos-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a085607b-6c8f-4712-a12d-52806461e79b.jpg","index":0,"item":"ed614dbe-1058-4ded-9959-19bd8da6e9e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250506_gyulekezesi-jog-korlatozas-tuntetes-hadhazy-akos-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 18:29","title":"„Amíg 3-4 ember eljön, tüntetni fogunk” - Ismét tiltakoznak a gyülekezési jog korlátozása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b11178f-af42-4656-bc9d-0f3f7c10c2e6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"„Az európai autópiac öt éve hanyatlásban van. Ez az egyetlen jelentős terület, amely nem tért vissza a Covid előtti szintjére” – jelentette ki John Elkann, a Stellantis főnöke.","shortLead":"„Az európai autópiac öt éve hanyatlásban van. Ez az egyetlen jelentős terület, amely nem tért vissza a Covid előtti...","id":"20250506_varosi-autok-megmenteseert-lobbiznak-europai-gyartok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b11178f-af42-4656-bc9d-0f3f7c10c2e6.jpg","index":0,"item":"260ab018-9f39-4fc2-a970-cced585a72b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_varosi-autok-megmenteseert-lobbiznak-europai-gyartok","timestamp":"2025. május. 06. 12:58","title":"A piac jelenlegi szintje katasztrófa – idén eldől az európai autóipar sorsa a Renault és a Stellantis vezére szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e831950d-0877-4242-9540-d8ce2bbf3de9","c_author":"Kovács Bálint, Köves Gábor, Sztojcsev Iván ","category":"360","description":"Magyarország számára is komoly fenyegetést jelent Donald Trump legújabb ötlete: százszázalékos védővámot vetne ki azokra az amerikai filmekre, amelyeket külföldön forgatnak – például Magyarországon, ahová évente több százmilliárd forintot hoznak az ilyen produkciók. Az adószakértő szerint a rendelkezés tönkretenné az iparágat, a hazai filmes produkciók egyelőre nem félnek, szakmai források szerint az is kérdéses, megvalósítható-e Trump elképzelése.","shortLead":"Magyarország számára is komoly fenyegetést jelent Donald Trump legújabb ötlete: százszázalékos védővámot vetne ki...","id":"20250506_trump-film-vedovam-buntetovam-amerikai-filmek-magyarorszagon-filmforgatas-adokedvezmeny-hatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e831950d-0877-4242-9540-d8ce2bbf3de9.jpg","index":0,"item":"90289651-10f0-4c9b-a4b2-f62754028e63","keywords":null,"link":"/360/20250506_trump-film-vedovam-buntetovam-amerikai-filmek-magyarorszagon-filmforgatas-adokedvezmeny-hatasok","timestamp":"2025. május. 06. 06:30","title":"„Ott a kés a filmipar torkán” – mit kockáztat Magyarország Trump filmes büntetővámjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ced2ad-b298-446a-9aea-95451ad265c3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Google véletlenül idő előtt közzétette azt a bejegyzését, ami az Android új dizájnnyelvét mutatta be. Bár azóta már törölte az írást, ennyi is elég volt, hogy kiszivárogjon néhány érdekes részlet.","shortLead":"A Google véletlenül idő előtt közzétette azt a bejegyzését, ami az Android új dizájnnyelvét mutatta be. Bár azóta már...","id":"20250506_google-android-dizajnnyelv-material-design-3-exprerssive-android-kinezete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3ced2ad-b298-446a-9aea-95451ad265c3.jpg","index":0,"item":"c7828e9d-0971-47f3-8d6e-a1c1f0d053ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_google-android-dizajnnyelv-material-design-3-exprerssive-android-kinezete","timestamp":"2025. május. 06. 10:03","title":"Kiszivárgott képeken látni, hogyan néz majd ki az új Android","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25197f9-8129-47a7-a176-3a7fe981614e","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Szakértők szerint ennek akadálya lehet, hogy a kutatók díjazása messze elmarad a tengerentúli szinttől. ","shortLead":"Szakértők szerint ennek akadálya lehet, hogy a kutatók díjazása messze elmarad a tengerentúli szinttől. ","id":"20250505_egyesult-allamok-europai-unio-amerikai-tudosok-donald-trump-emmanuel-macron-konferencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a25197f9-8129-47a7-a176-3a7fe981614e.jpg","index":0,"item":"746056c4-beb3-41eb-bb7f-d328406af829","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250505_egyesult-allamok-europai-unio-amerikai-tudosok-donald-trump-emmanuel-macron-konferencia","timestamp":"2025. május. 05. 12:44","title":"Európába csábítanák a Trump elől menekülő amerikai tudósokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]