[{"available":true,"c_guid":"15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú prosztatamegnagyobbodás áll. Cikkünkben azt mutatjuk be, milyen hatással van egy idősödő, de még ereje teljében lévő férfi mindennapjaira ez a kellemetlen, de megfelelő odafigyeléssel könnyen karban tartható probléma.","shortLead":"Az évek előrehaladtával egyre több férfi néz szembe vizelési zavarokkal, amelyek hátterében leggyakrabban a jóindulatú...","id":"20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15461e16-0706-4cb5-b6cb-a17038a3bb53.jpg","index":0,"item":"276a83e0-fe65-4180-a257-77252347e64a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_Idoskori-prosztataproblema-proxelan","timestamp":"2025. május. 11. 19:30","title":"Időskori prosztataprobléma: muszáj ezzel együtt élni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök a nagyhatalmak szombati követeléséhez köti a tárgyalást.","shortLead":"Az ukrán elnök a nagyhatalmak szombati követeléséhez köti a tárgyalást.","id":"20250511_Zelenszkij-reagalt-Putyin-targyalasi-javaslatara-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd0cf7c2-2f24-41ee-ad67-4d94746b7a2f.jpg","index":0,"item":"7b8f1449-0d3b-43c8-8749-47b77acbc80b","keywords":null,"link":"/vilag/20250511_Zelenszkij-reagalt-Putyin-targyalasi-javaslatara-ebx","timestamp":"2025. május. 11. 10:21","title":"Zelenszkij reagált Putyin tárgyalási javaslatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f42a34f-1e30-432a-8140-6b00c5229f66","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az érzelmileg elérhető, támogató, dicsérő szülő sokat segíthet, hogy a gyereke ne roppanjon össze az érettségivel, felvételivel járó stressztől. Mi nyomasztja ilyenkor a diákokat? Miért fontos a mentalizáció, illetve B és C terv készítése? Milyen viselkedés esetén érdemes szakembert felkeresni? És mi a teendő, ha a megmérettetés reggelén a gyerek bepánikol és nem akar elmenni vizsgázni?","shortLead":"Az érzelmileg elérhető, támogató, dicsérő szülő sokat segíthet, hogy a gyereke ne roppanjon össze az érettségivel...","id":"20250511_Vizsgazik-a-gyerek_Hogyan-tamogassuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f42a34f-1e30-432a-8140-6b00c5229f66.jpg","index":0,"item":"4265828e-479e-4bad-a5a7-5f5aa7807094","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250511_Vizsgazik-a-gyerek_Hogyan-tamogassuk","timestamp":"2025. május. 11. 18:31","title":"Vizsgázik a gyerek – Hogyan támogassuk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen a héten már 1,095 milliárd forint volt a tét.","shortLead":"Ezen a héten már 1,095 milliárd forint volt a tét.","id":"20250511_Kihuztak-a-hatos-lotto-nyeroszamait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"7001848e-429c-43cf-9725-d16199d5fbb1","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Kihuztak-a-hatos-lotto-nyeroszamait","timestamp":"2025. május. 11. 16:35","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cef97a5-be73-42a6-9756-800f87c3cdaf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az 1994-ben megjelent kötet névmutatóval és az író híres regénye, a Hajtűkanyar történetével bővült.","shortLead":"Az 1994-ben megjelent kötet névmutatóval és az író híres regénye, a Hajtűkanyar történetével bővült.","id":"20250510_hvg-Raoul-Wallenberg-Egyesulet-Siratoenek-Ember-Maria-holokauszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6cef97a5-be73-42a6-9756-800f87c3cdaf.jpg","index":0,"item":"2559918d-91a3-4308-99b3-07b49e6c3e27","keywords":null,"link":"/360/20250510_hvg-Raoul-Wallenberg-Egyesulet-Siratoenek-Ember-Maria-holokauszt","timestamp":"2025. május. 10. 15:45","title":"Nem vesztette el zaklató aktualitását Ember Mária újra megjelent Siratóének című antológiája a holokausztról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fcba763-2c5b-4fae-8ec7-2b365dc1c32a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VI. kerületi polgármester nem helyesli a Nyugati téren zajló kampány stílusát, Barabás házmestertempót emleget.","shortLead":"A VI. kerületi polgármester nem helyesli a Nyugati téren zajló kampány stílusát, Barabás házmestertempót emleget.","id":"20250510_Barabas-Richard-Soproni-Tamas-vita-vallasgyalazo-plakatkampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fcba763-2c5b-4fae-8ec7-2b365dc1c32a.jpg","index":0,"item":"67adb948-a468-4f65-85d1-8baf41f49ae2","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Barabas-Richard-Soproni-Tamas-vita-vallasgyalazo-plakatkampany","timestamp":"2025. május. 10. 14:50","title":"Barabás Richárd vitára hívta Soproni Tamást, miután vallásgyalázónak nevezte a Párbeszéd plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b77d466b-5fc7-42ff-8a41-46dd13491d7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A turisztikai ajánlathoz promóvideó is készült, kékvillogós autóval és magángéppel.","shortLead":"A turisztikai ajánlathoz promóvideó is készült, kékvillogós autóval és magángéppel.","id":"20250510_Luxusvadaszat-turai-kastely-Tiborcz-Istvan-BDPST","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b77d466b-5fc7-42ff-8a41-46dd13491d7c.jpg","index":0,"item":"ad16cd98-c0fd-40f8-9b8d-c3644be7a45b","keywords":null,"link":"/kkv/20250510_Luxusvadaszat-turai-kastely-Tiborcz-Istvan-BDPST","timestamp":"2025. május. 10. 15:47","title":"Luxusvadászatokat hirdet a turai kastély képeivel egy cég, Tiborczék azt állítják, visszaélés történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Threadsre sem ússza meg a videós reklámokat, hamarosan már ezekkel is találkozhat majd a posztok pörgetése közben.","shortLead":"A Threadsre sem ússza meg a videós reklámokat, hamarosan már ezekkel is találkozhat majd a posztok pörgetése közben.","id":"20250511_meta-threads-videos-hirdetesek-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03.jpg","index":0,"item":"2173e39b-30a5-4097-8019-72cd39301f33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_meta-threads-videos-hirdetesek-teszt","timestamp":"2025. május. 11. 14:03","title":"Videós reklámok özöne ömlik hamarosan a felhasználókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]